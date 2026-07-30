Vous êtes en bonne compagnie

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Avis PayFit : nos clients partagent leur expérience

Nous accompagnons 22 000 TPE et PME qui nous font confiance dans leur gestion paie et RH. Nous veillons à être présent à chaque étape de la vie professionnelle de vos employés.

Gérer ma paie avec PayFit
RH au Mas de la Grenouillère

Mas de la Grenouillère

"Ce que j'aime avec PayFit, c'est la facilité. On a une solution qui fonctionne 24/24, 7/7, et on y a accès quand on veut. Le bulletin de salaire est déjà pré-généré, il y a juste à ajouter les variables de paie comme les journées d'absence, les jours de congés payés ou les repos."

CEO chez Chais d'œuvre

Chais d'Œuvre

"Ça fait bientôt deux ans que j'utilise PayFit. Il n'y a jamais eu une seule erreur sur mes bulletins de paie. Je suis détendu avant de faire ma paie."

DAF chez Sagitta Pharma

Sagitta Pharma

C'est très rapide de créer un rapport personnalisé : PayFit offre un panel de rapports et d’extractions possibles sur tous les items de la paie. Ça me permet de fournir aux managers des fichiers Excel très précis sur le temps de travail, les absences, les salaires... Tout ça facilite vraiment le travail financier et comptable.

Responsable administratif et financier chez Cadre Vert

Cadre Vert

« Depuis qu’on est passé sur PayFit, c’est vraiment que du bonheur. »

PDG de l'agence Markus

Markus

"Avant, j'avais aucune visibilité, je ne réalisais pas ce que représentait la gestion de la paie et des RH. PayFit m'a éclairé et me permet d'être plus autonome. Je vais 10 fois plus vite aujourd'hui !"

Directrice des opérations chez Pims

Pims

"Pour générer un document, le pas-à-pas proposé par Kanoon me fait gagner un temps précieux. Un avenant simple au contrat me prend à peine 5 minutes !"

Fondateur et CEO de Coudac

Coudac

"Les vrais plus de PayFit : le temps que ça libère et la charge mentale en moins. Je peux passer plus de temps sur le développement de ma boite !"

Gérant de l'établissement @Sold Out Burger

Sold Out Burger

« PayFit c'est un gain de temps, ça nous libère l'esprit et c'est rassurant en tant que restaurateur de savoir qu'on a juste à se concentrer sur le développement de notre business ! »

Directeur associé @Mieko

Mieko

"PayFit est bien plus qu’un logiciel de paie. C'est un outil tout-en-un qui m’a vraiment permis de gagner en productivité."

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