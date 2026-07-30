Vous êtes en bonne compagnie

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Avis PayFit : nos clients partagent leur expérience
Nous accompagnons 22 000 TPE et PME qui nous font confiance dans leur gestion paie et RH. Nous veillons à être présent à chaque étape de la vie professionnelle de vos employés.
Mas de la Grenouillère
"Ce que j'aime avec PayFit, c'est la facilité. On a une solution qui fonctionne 24/24, 7/7, et on y a accès quand on veut. Le bulletin de salaire est déjà pré-généré, il y a juste à ajouter les variables de paie comme les journées d'absence, les jours de congés payés ou les repos."
Chais d'Œuvre
"Ça fait bientôt deux ans que j'utilise PayFit. Il n'y a jamais eu une seule erreur sur mes bulletins de paie. Je suis détendu avant de faire ma paie."
Sagitta Pharma
C'est très rapide de créer un rapport personnalisé : PayFit offre un panel de rapports et d’extractions possibles sur tous les items de la paie. Ça me permet de fournir aux managers des fichiers Excel très précis sur le temps de travail, les absences, les salaires... Tout ça facilite vraiment le travail financier et comptable.
Cadre Vert
« Depuis qu’on est passé sur PayFit, c’est vraiment que du bonheur. »
Markus
"Avant, j'avais aucune visibilité, je ne réalisais pas ce que représentait la gestion de la paie et des RH. PayFit m'a éclairé et me permet d'être plus autonome. Je vais 10 fois plus vite aujourd'hui !"
Pims
"Pour générer un document, le pas-à-pas proposé par Kanoon me fait gagner un temps précieux. Un avenant simple au contrat me prend à peine 5 minutes !"
Coudac
"Les vrais plus de PayFit : le temps que ça libère et la charge mentale en moins. Je peux passer plus de temps sur le développement de ma boite !"
Sold Out Burger
« PayFit c'est un gain de temps, ça nous libère l'esprit et c'est rassurant en tant que restaurateur de savoir qu'on a juste à se concentrer sur le développement de notre business ! »
Mieko
"PayFit est bien plus qu’un logiciel de paie. C'est un outil tout-en-un qui m’a vraiment permis de gagner en productivité."
Pérouse
On considère PayFit comme un véritable outil de pilotage pour nous accompagner dans le développement de la société.
Terroirs d’Avenir
« PayFit est mon meilleur allié de tous les jours. »
Leafin
"On peut être un petit entrepreneur et être important pour PayFit : le Support répond très rapidement à nos demandes et prend le temps de le faire correctement"
Biocoop Versailles Chantiers
La gestion de la paie de mes 10 employés ne me prend qu'une heure à la fin de chaque mois !
Cadre Vert : les bénéfices du module de gestion des entretiens
"L'intérêt de passer par PayFit pour faire ce type d’entretien est d’avoir une solution déjà intégrée au logiciel. Cela évite d’avoir une disparité d’outils et d’avoir tout de manière centralisée."
La Cour de Récré
« C’est génial de pouvoir compter sur PayFit pour générer notre paie en quelques clics et pour pouvoir nous concentrer sur notre cœur de métier : servir les gens ! »
Bioxegy
Lorsque l'on est entrepreneur, la paie peut faire peur. Il y a beaucoup de choses à savoir qui impliquent énormément d'autres disciplines (juridique, droit social, etc.). J'avais besoin d'être accompagné.
Le Verre à Soi
PayFit cochait toutes les cases et répondait à ces problématiques bien caractéristiques du secteur de la restauration. Pour nous, son utilisation était une évidence.
Panorabanques
"La RH c'était un milieu que je ne connaissais pas très bien quand j'ai commencé chez Panorabanques. D'avoir cet intermédiaire avec les organismes c'est hyper pratique."
Widilo
« C’est l'équivalent d'Apple ou Dyson : PayFit, c'est le futur de la paie ! »
Jab
"Avant une grande partie était externalisée parce que personne dans l'équipe était capable de faire ces choses-là. PayFit a vraiment apporté quelque chose !"
Fleet : les avantages de l'intégration PayFit x Pennylane
"L'avantage de ces outils c'est l'aspect collaboratif : notre expert-comptable et nous collaborons beaucoup plus efficacement grâce à des outils comme PayFit et Pennylane"
Jaji
« La solution la plus adaptée pour les petites entreprises de la tech, qui centralise toutes les tâches administratives et qui nous permet un gain de temps considérable. »
2Pace
« PayFit sait nous accompagner sur des sujets juridiques et sociaux pointus. Cela nous empêche de commettre des erreurs sur les bulletins de paie.»
Strapi
"Avant sans PayFit, je mettais une semaine pour faire ma paie. Aujourd'hui c'est plus qu'un jour !"
Clic and Fit
PayFit nous permet d'avoir des fiches de paie fiables à un coût adapté. Plus de complications avec les problématiques réglementaires (convention collective, DSN, etc.), tout est à jour en temps réel. L'ensemble de leurs données se trouve sur une interface fluide et agréable d'utilisation.
ReCom
« Pas besoin de beaucoup de mots pour exprimer à quel point la solution nous change la vie. Les avantages pour nous : simplicité, efficacité, et adoption par toute l’équipe ! »
Holybelly
« On ne fait pas ce métier pour faire des fiches de paie. »
Privateaser
C'est simple, c'est connecté aux congés, aux notes de frais, à la gestion des temps de travail : directement, tout est intégré à la paie, sans erreur possible.
Kaïbee
Avec PayFit, on est tellement accompagnés à chaque pas qu’au bout d’un moment on ne se pose plus de question. Avoir quelqu’un qui réponde constamment à nos questions était vraiment important.
Gymlib
Au quotidien les salariés gagnent en autonomie, font leurs demandes depuis leur ordinateur, et peuvent ainsi avoir plus de temps pour leurs activités sportives et professionnelles.
Le Slip Français
PayFit nous a offert l'autonomie et la réactivité dont nous avions besoin.
MyBestPro
On sent que PayFit évolue avec nous.
Fondation Agir Contre l'Exclusion
Nous avons choisi PayFit pour la simplicité de l'outil et sa robustesse.
ZACK
Ce n’est pas juste une plateforme qui agit de manière autonome, il y a vraiment des humains derrière et ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper important.
Vitaline
Je ne perds plus de temps chaque mois sur la paie, je fais tout en quelques minutes. C'est très appréciable.
A-Volute
Les managers peuvent mieux gérer les congés de leurs équipes et disposent donc d’une plus grande autonomie et visibilité.
The Roster
Quand on gère une équipe de 50 collaborateurs, ce qui est essentiel sur un plan RH c'est la flexibilité dont on dispose.
Livestorm
Beaucoup de temps gagné, moins de charges administratives et plus de transparence.
KBRW
Si je devais recommander PayFit à un ami, je lui dirais tout simplement que ça va lui changer la vie, lui faire économiser un temps précieux et améliorer globalement la satisfaction de ses collaborateurs.
Elinoï
Plusieurs raisons expliquent notre choix de PayFit : la première, c'est qu'on trouvait le produit canon, et la deuxième raison était le suivi et l'accompagnement humain proposé par PayFit.
MédecinDirect
J’ai vécu le démarrage de MédecinDirect, la difficulté, tout ce que le social peut engendrer comme tracas, paperasse, complexité... Et se sentir sur des rails, c’est très important, c’est un vrai motif de satisfaction. Je recommande évidemment PayFit !
Cartesia Education
« Quand on a besoin d'une information on va la chercher, on l’a tout de suite. »
Hoopop
Être entrepreneur, c'est avoir la tête dans le guidon en permanence et avoir très peu de temps. Il faut savoir déléguer. Je n'avais pas les compétences nécessaires pour gérer la paie seul et PayFit s'est révélé être un allié solide.
Digitevent
Mon conseil à un entrepreneur : faire le choix de PayFit dès le début. Il vaut mieux se concentrer sur son business que sur la gestion de la paie.
Transchain
Quand on passe à PayFit, on ne peut plus envisager de gérer ses RH autrement.
Boost
« PayFit nous a accompagnés sur des questions spécifiques à l'entrepreneuriat avant d'utiliser la solution. C'est rare et vraiment super. Ils ont aussi répondu aux diverses contraintes que nous pouvions avoir dans notre industrie. »
Erys Group
« PayFit nous a accompagnés sur des questions spécifiques à l'entrepreneuriat avant d'utiliser la solution. C'est rare et vraiment super. Ils ont aussi répondu aux diverses contraintes que nous pouvions avoir dans notre industrie. »
Coorpacademy
Les employés trouvent très pratique d’avoir un espace personnel où ils peuvent entre autre gérer leurs congés.
Paylead
PayFit parvient à offrir à nos salariés une expérience fluide, simple, efficace.
Panorama
« Avec PayFit j'ai accès à un suivi précis des plannings ce qui me permet d'être plus efficace et réactif sur le terrain. »
Cardynale
« Pour clôturer mes paies, ça me prend moins d'une dizaine de minutes. J'ai juste à vérifier les éléments variables de mon équipe chaque mois, puis je peux lancer le règlement des paies directement via l'application Qonto. »
Bevouac
"L'outil est super intuitif. Même pour quelqu'un totalement novice, gérer la RH avec PayFit, c'est très facile ! Donc c'est le bonheur."