À retenir Les IJSS permettent de compenser la perte de salaire en cas d'arrêt maladie , d'accident du travail ou de congé maternité/paternité.

En 2026, les IJSS maladie correspondent à 50 % du salaire journalier de base, dans la limite des plafonds réglementaires en vigueur.

Le calcul repose sur les trois derniers salaires bruts précédant l'arrêt de travail et intègre des règles spécifiques selon le motif de l'absence.

Un calculateur IJSS automatisé permet de sécuriser les estimations, de gagner du temps et de réduire les risques d'erreur dans la gestion de la paie.

La gestion de la paie mobilise un temps considérable : selon le Baromètre RH 2026 Tissot x Payfit, 62 % des professionnels RH y consacrent entre 1 et 5 jours par mois. Dans ce contexte, chaque automatisation compte, notamment pour le calcul des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS).

Que vous ayez besoin d'estimer les IJSS d'un salarié en arrêt maladie, en accident du travail ou en congé maternité ou paternité, notre calculateur d’IJSS gratuit vous permet d'obtenir rapidement une estimation fiable. Accessible à tout moment, il vous aide à gagner du temps et à sécuriser vos calculs grâce à une méthode fondée sur les règles et plafonds en vigueur.

Que sont les indemnités journalières de Sécurité sociale ?

Les indemnités journalières de Sécurité sociale sont des revenus de remplacement versés par la Sécurité sociale aux salariés lorsqu'ils interrompent temporairement leur activité professionnelle et subissent une perte de rémunération.

Elles peuvent être attribuées dans plusieurs situations, notamment :

un arrêt de travail pour maladie ;

un accident du travail ou une maladie professionnelle ;

un congé maternité, paternité ou d'accueil de l'enfant.

Le montant des IJSS varie selon le motif de l'absence et les règles applicables à chaque situation. Leur calcul repose notamment sur les salaires perçus avant l'interruption de l'activité et sur les plafonds fixés par la réglementation en vigueur.

Pour bénéficier des IJSS maladie, le salarié doit avoir travaillé au moins 150 heures sur les 3 derniers mois ou avoir cotisé sur 1 015 × le SMIC horaire sur les 6 derniers mois. Un délai de carence de 3 jours s'applique avant le versement (hors AT/MP, maternité et ALD), pour une durée maximale de 360 jours sur 3 ans.

👉 À noter : en cas de prolongation d'un arrêt maladie, le calcul des IJSS continue de s'appuyer sur les rémunérations prises en compte lors de l'arrêt initial. Les trois derniers salaires bruts précédant le début de l'arrêt restent donc la référence pour déterminer le montant des indemnités versées pendant toute la durée de l'arrêt prolongé.

En 2026, le montant des IJSS versées en cas d'arrêt maladie est calculé à partir du salaire antérieur du salarié, dans la limite d'un plafond réglementaire.

Calcul

Pour un arrêt maladie classique, les IJSS correspondent à 50 % du salaire journalier de base du salarié.

Le calcul s'effectue en trois étapes :

additionner les trois derniers salaires mensuels bruts perçus avant l'arrêt de travail ; diviser ce total par 91,25 afin d'obtenir le salaire journalier de base ; appliquer le taux de 50 % pour déterminer le montant de l'IJSS versée par la Sécurité sociale.

Formule de calcul : IJSS = ((Salaire brut du mois 1 + Salaire brut du mois 2 + Salaire brut du mois 3) ÷ 91,25) × 50 %

Plafond 2026

Le calcul des IJSS est soumis à un plafond réglementaire. Le salaire pris en compte ne peut pas dépasser 1,4 fois le SMIC mensuel brut.

Ce plafond évolue en 2026 au rythme des revalorisations du SMIC :

pour les arrêts débutant entre le 1er janvier et le 30 juin 2026 : le salaire retenu est plafonné à 2 552,24 € bruts par mois (sur la base du SMIC à 1 823,03 €), soit une IJSS maladie maximale de 41,95 € par jour ;

pour les arrêts débutant à compter du 1er juillet 2026 : le salaire retenu est plafonné à 2 613,83 € bruts par mois (sur la base du SMIC revalorisé à 1 867,02 € au 1er juin 2026), soit une IJSS maladie maximale de 42,97 € par jour.

👉 À noter : un décalage existe entre la revalorisation du SMIC (1er juin) et celle des plafonds IJSS (1er juillet). Les nouveaux montants ne s'appliquent qu'aux arrêts prescrits à partir de cette date.

📌 Exemple de calcul : un salarié perçoit un salaire brut mensuel de 2 300 € au cours des trois mois précédant son arrêt de travail :

total des salaires bruts : 2 300 € × 3 = 6 900 € ;

salaire journalier de base : 6 900 € ÷ 91,25 = 75,62 € ;

IJSS : 75,62 € × 50 % = 37,81 € par jour.

Le salarié percevra donc 37,81 € d'IJSS par jour d'arrêt, sous réserve des conditions d'indemnisation applicables (délai de carence, durée de l'arrêt, maintien de salaire éventuel, etc.).

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Quelles sont les spécificités à connaître sur les IJSS ?

Les indemnités journalières versées durant un congé maternité, paternité ou d'accueil de l'enfant sont calculées selon des modalités différentes de l'arrêt maladie. En 2026, leur montant maximum est fixé à 104,02 € par jour.

Les arrêts liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle bénéficient d'une indemnisation plus favorable :

les 28 premiers jours d'arrêt , l'indemnité représente 60 % du salaire journalier de référence , dans la limite d'un plafond de 240,49 € par jour ;

à partir du 29ᵉ jour, elle est portée à 80 % du salaire journalier de référence, avec un plafond de 320,66 € par jour.

💡 Bon à savoir : les plafonds des IJSS sont réévalués régulièrement. Pour obtenir une estimation fiable et conforme aux règles applicables en 2026, il est recommandé d'utiliser un calculateur intégrant automatiquement les derniers montants en vigueur.

Peut-on automatiser le calcul des IJSS ?

Calculer les IJSS manuellement peut rapidement devenir source d'erreurs. Entre les plafonds réglementaires, les délais de carence et les règles spécifiques à chaque motif d'absence, il est facile d'omettre un paramètre essentiel.

Notre calculateur IJSS intègre automatiquement l'ensemble de ces éléments et applique les montants en vigueur en 2026 pour vous fournir une estimation fiable en quelques secondes. Vous retrouverez également les règles du Code du travail ainsi que les principales conventions collectives directement au sein de notre solution.

Grâce à cette automatisation, de nombreux calculs sont réalisés sans intervention manuelle. C'est notamment le cas des indemnités journalières de Sécurité sociale : notre calculateur IJSS prend en compte le motif de l'absence, applique les délais de carence appropriés, intègre les plafonds légaux en vigueur et facilite le traitement des absences dans la paie.

Résultat : des calculs plus fiables, moins de risques d'erreur et un gain de temps significatif pour vos équipes RH et paie.