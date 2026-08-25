À retenir : Le versement mobilité est une cotisation patronale déclarée via la DSN.

Son calcul repose sur les rémunérations soumises à cotisations sociales et déclarées en DSN pour le mois de paie concerné.

Le franchissement du seuil de 11 salariés n’entraîne pas toujours une application immédiate.

Le taux applicable doit être vérifié régulièrement, car il peut être modifié en cours d’année.

En France, afin de financer les services de mobilité et les transports urbains, certaines entreprises doivent verser une contribution patronale appelée versement mobilité, anciennement connue sous le nom de versement transport. En 2026, ce versement reste dû par les employeurs d’au moins 11 salariés, situés en Île-de-France ou dans une zone où une autorité organisatrice de la mobilité a institué cette contribution.

L’objectif de ce mécanisme est de soutenir le développement et l'entretien des services de transport collectif, aussi bien en zones urbaines que périurbaines.

Qu’est-ce que le versement mobilité ?

Qu’est-ce que le versement mobilité ?

Institué par les articles L. 2333-64 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le versement mobilité est une contribution patronale locale qui finance les services de transport collectif sur un territoire donné. Il s'applique dans plus de 300 zones en France, gérées par des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) : Île-de-France Mobilités, métropoles, communautés de communes ayant institué cette contribution.

Concrètement, plus la zone est dense et bien desservie, plus le taux applicable est élevé. À l'inverse, certaines AOM rurales appliquent des taux réduits, voire pas de versement mobilité du tout. Le versement est collecté par l'URSSAF puis reversé à l'AOM compétente, qui fixe librement le taux applicable dans les limites prévues par les textes.

⚠️ Attention : ce versement est différent de la prime de transport et du remboursement Navigo par l'employeur, qui concernent les frais de déplacement domicile-travail.

Quelles sont les entreprises concernées par ce versement mobilité ?

Votre entreprise emploie 11 salariés ou plus ? Vous devez vérifier si votre établissement est situé dans une commune relevant d’une autorité organisatrice de la mobilité et identifier le taux applicable à votre zone.

Toutes les entreprises des secteurs publics et privés ne sont pas concernées. Pour y être assujetti, il faut remplir plusieurs critères cumulatifs :

Entreprises concernées

Les employeurs concernés par le versement mobilité sont :

les entreprises du secteur privé ;

l’État ;

les collectivités territoriales et leurs groupements ;

les établissements publics à caractère industriel et commercial ou administratif ;

les groupements d’intérêt public ;

les Groupements d’Intérêt Économique (GIE).

11 salariés minimum

Pour être assujettie au versement mobilité, l’entreprise doit employer au moins 11 salariés dans une zone où ce versement est institué. L’effectif de votre entreprise est apprécié selon les règles de calcul de l’effectif salarié, avec une attention particulière portée au franchissement du seuil de 11 salariés.

💡 Bon à savoir : Depuis la loi Pacte, lorsqu’une entreprise franchit pour la première fois le seuil de 11 salariés, ce franchissement n’entraîne pas immédiatement l’assujettissement au versement mobilité. Le seuil doit être atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives pour produire ses effets.

Cet effectif doit correspondre à une moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile précédente, en comptabilisant tous les établissements qui se trouvent dans une même zone de versement mobilité.

Lors du calcul de l’effectif, vous ne devez pas prendre en compte :

les salariés en CDD remplaçant une personne absente ;

les apprentis ;

les contrats d’accompagnement dans l’emploi.

💡 Bon à savoir : si vous avez plusieurs établissements et des salariés itinérants, vous devez les comptabiliser dans le lieu de travail où ils passent la majeure partie de leur temps de travail.

Localisation de l'entreprise

Vous devez vous acquitter de cette taxe due par l’employeur, dans les cas suivants :

si vous êtes localisé en Île-de-France ;

si vous êtes localisé dans le périmètre d’une AOM où a été mis en place le versement mobilité. C’est par exemple le cas si l’un de vos établissements est situé dans les métropoles lyonnaise, marseillaise ou encore lilloise.

La situation géographique (région, code commune, zone AOM) détermine le taux applicable, en fonction de la densité de population et de l’offre de services de mobilité.

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Pour calculer le montant du versement mobilité, il convient de distinguer l’effectif de l’entreprise et l’assiette de cotisation.

Base de calcul du versement mobilité

L’effectif permet de savoir si l’employeur est assujetti au versement mobilité. Il est apprécié à partir de l’effectif moyen annuel, calculé sur l’année civile précédente.

L’assiette de cotisation correspond, quant à elle, aux rémunérations soumises à cotisations sociales et déclarées en DSN pour le mois de paie concerné.

La formule de calcul est la suivante :

montant du versement mobilité = rémunérations soumises à cotisations sociales du mois × taux applicable.

Taux de versement mobilité en 2026

Le taux du versement mobilité s’applique sur la base des rémunérations soumises à cotisations sociales. Il est fixé par la collectivité ou l’autorité organisatrice de la mobilité compétente, dans les limites prévues par les textes.

⚠️ Attention : le taux du versement mobilité peut évoluer régulièrement. Pour éviter toute erreur dans le calcul des charges, il est essentiel de vérifier le taux applicable à votre zone.

Évolution des taux de versement mobilité au 1er juillet 2026

Autorité organisatrice de la mobilité Département Identifiant Taux applicable au 1er juillet 2026 Commentaire Guingamp-Paimpol Agglomération 22 9302205 0,60 % Taux applicable sur l’ensemble du ressort territorial concerné Communauté de communes Rives de Moselle 57 9305712 0,55 % Instauration du versement mobilité sur le ressort territorial concerné

💡 Bon à savoir : chaque autorité organisatrice de la mobilité (AOM) est identifiée par un code URSSAF à 7 chiffres (par exemple 9305712 pour la Communauté de communes Rives de Moselle). Ce code, à reporter en DSN, détermine le taux applicable à votre zone.

La déclaration et le règlement du versement mobilité s’inscrivent dans le cadre de la DSN et suivent des règles spécifiques selon la taille de l’entreprise.

Déclaration du versement mobilité

Le versement mobilité est déclaré et payé via la Déclaration sociale nominative (DSN). Il est calculé sur les rémunérations soumises à cotisations sociales des salariés entrant dans le champ de la contribution.

Cette déclaration doit avoir lieu à des dates précises :

si l’entreprise emploie moins de 50 salariés, la DSN doit être faite au plus tard le 15 du mois qui suit la période de travail rémunérée ;

si l’entreprise emploie 50 salariés et plus, la DSN doit être faite au plus tard le 5 du mois qui suit la période de travail rémunérée.

Paiement du versement mobilité

Comme pour toutes cotisations employeur à payer à l’URSSAF, le paiement du versement doit se faire par le biais de la DSN.

⚠️ Attention : toute entreprise qui dispose de plusieurs établissements implantés dans des zones différentes de transports doit s’acquitter du paiement de cette contribution dans chacune des zones où elle emploie au moins 11 salariés.