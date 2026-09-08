Aller au contenu principal
Jusqu'au 30 Septembre

Votre premier mois Payfit offert*

Comment rédiger un avenant au contrat d’apprentissage ?

Juliette Boulay
Mise à jour le 5 mins

Guide de la gestion RH

Télécharger gratuitement
Sommaire

Lors de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail d’un salarié, l’employeur doit rédiger un avenant. Ce document écrit et signé par chaque partie vise à formaliser la modification du contrat de travail et constitue une preuve légale du changement effectué.

Changement de maître d’apprentissage, modification des conditions de travail ou conclusion du contrat : toutes ces situations font l’objet d’un avenant au contrat d’apprentissage. Comment rédiger ce document et quelle forme prend-il ? Quelles sont les erreurs à éviter lors de sa création ? Payfit vous guide dans votre gestion administrative.

Checklist : 

Quand faire l’avenant ?

  • avenant obligatoire si modification de : rémunération, qualification, durée ou dates du contrat, lieu de travail (hors secteur), maître d’apprentissage, lieu de formation ;

  • pas nécessaire pour : horaires, fonctions, lieu dans le même secteur.


Comment le rédiger ?

  • utiliser Cerfa FA 13 ;

  • choisir le code d’avenant (31 à 38) ;

  • renseigner le numéro du contrat initial ;

  • remplir toutes les rubriques ;

  • signatures : employeur + apprenti


Transmission :

  • envoi sous 5 jours à l’OPCO (privé) ou DRIEETS/DDETS/DEETS (public) ;

  • validation sous 20 jours ;

  • joindre la convention de formation.


Conservation :

  • pour l'employeur : 5 ans (sauf contrats 2020–2023 : jusqu’au 31/12/2031) ;

  • pour l’apprenti : jusqu’à sa retraite

Dans quels cas faut-il établir un avenant au contrat d’apprentissage ?

La rédaction d’un avenant au contrat d’apprentissage s’impose lorsque l’employeur met en place un changement lié à l'exécution ou au contenu du contrat : modification du statut juridique de l’employeur, changement de maître d’apprentissage, ou encore changement d’intitulé de formation.

Plus largement, ce document est obligatoire dès lors qu’un élément dit “essentiel” du contrat d’apprentissage se trouve modifié. Sont considérés comme éléments essentiels du contrat de travail :

  • la rémunération ;

  • la qualification professionnelle ;

  • la durée du temps de travail (prolongation ou réduction de la durée de l’apprentissage, changement de date de début ou de fin du contrat) ;

  • le lieu de travail, dans le cas d’un changement en dehors du secteur géographique.

À l’inverse, certaines informations considérées comme non essentielles ne justifient pas la réalisation d’un avenant en cas de modification :

  • les fonctions du salarié,

  • les horaires de travail ;

  • le lieu de travail, dans le cadre d’une mutation dans le même secteur géographique.

En d’autres termes, l’employeur n’est pas contraint de rédiger un avenant au contrat de travail lorsque le changement en question est considéré comme une simple modification des conditions de travail. Seule la modification d’un élément essentiel du contrat nécessite un tel document.


⚠️ Attention : l’accord de l’apprenti doit obligatoirement être recueilli en cas de changement d’un élément essentiel du contrat d’apprentissage. Il n’est toutefois pas requis dans le cas d’un élément non essentiel.

 Guide de la gestion RH

Télécharger gratuitement

Quelles sont les formalités obligatoires de rédaction de l’avenant ?

Pour l’employeur, la réalisation d’un avenant au contrat d’apprentissage passe par le remplissage du formulaire Cerfa N° 10103*14, ou Cerfa FA 13. Ce document est la seule pièce recevable aux yeux du Code du travail pour établir un avenant. Signé par l’employeur et l’apprenti, il définit la nature du changement et atteste à la fois de la conformité de la procédure, mais aussi de l’accord de l’apprenti.

💡 Bon à savoir : comme la plupart des formulaires Cerfa, le Cerfa FA 13 joue à la fois le rôle de contrat d’apprentissage au moment de recruter un apprenti et d’avenant au contrat lors de la modification des termes de l’accord. La nature du document dépend des champs renseignés par l’employeur.

Les informations essentielles à compléter sur le Cerfa


Avant toute chose, dans la section intitulée “Le contrat”, il est indispensable de renseigner la rubrique “Type de contrat ou d’avenant” avec le code correspondant au type de document souhaité. Le tableau ci-dessous regroupe l’ensemble des codes concernant les avenants, en cas de modification des conditions du contrat :

Code Intitulé de l’avenant
31 Modification de la situation juridique de l’employeur
32 Changement d’employeur dans le cadre d’un contrat saisonnier
33 Prolongation du contrat suite à un échec à l’examen de l’apprenti
34 Prolongation du contrat suite à la reconnaissance de l’apprenti(e) comme travailleur handicapé
35 Diplôme supplémentaire préparé par l’apprenti(e) dans le cadre de l’article L6222-22-1 du Code du travail
36 Autres changements : changement de maître d’apprentissage, de durée de travail hebdomadaire, réduction de durée, etc.
37 Modification du lieu d’exécution du contrat
38 Modification du lieu principal de réalisation de la formation théorique

📌 Exemple : si vous souhaitez réaliser un avenant au contrat d’apprentissage pour réduction de durée de travail, inscrivez le code “36” dans la case “Type de contrat ou d’avenant”. Cependant, en cas de rupture du contrat d’apprentissage, un formulaire dédié doit être rempli. 

Ensuite, il est impératif de bien remplir le champ intitulé “Numéro du contrat précédent ou du contrat sur lequel porte l’avenant”. Cette information relie votre avenant avec le contrat initial et permet à l’instruction d’être correctement effectuée.

Quant aux autres rubriques du Cerfa, vous pouvez désormais effectuer les modifications nécessaires dans les cases correspondantes (changement de rémunération, de date de début ou de fin, etc.).

⚠️ Attention : les rubriques qui ne font l’objet d’aucune modification doivent également être renseignées, et reprises à l’identique par rapport au contrat d’apprentissage initial.

Comment transmettre et valider l’avenant ?

La transmission et la validation de l’avenant au contrat d’apprentissage suivent un processus administratif strictement encadré. 

L’employeur doit transmettre le dossier complet à l’organisme responsable du dépôt au plus tard dans les 5 jours ouvrables suivant le début de l’exécution du contrat. Par extension, ce principe s’applique à la date d’effet de l’avenant.

Ce dossier comprend :

  • le Cerfa FA 13 entièrement complété et signé ;

  • la convention de formation émise par le CFA (Centre de Formation d’Apprentis).

Une fois le dossier reçu par l’organisme compétent, ce dernier dispose d’un délai de 20 jours à compter de la date de réception afin d’informer l’entreprise de sa décision quant à la conformité de l’avenant. 

En cas de non-conformité constatée durant la période d’instruction, l’organisme est en droit de refuser la proposition, ou de demander à l’employeur d’effectuer les corrections appropriées.

La validation de l’avenant, et par extension la prise en charge financière du programme de formation de l’apprenti, reposent donc exclusivement sur la conformité du formulaire Cerfa. Une fois validé, le dossier est alors déposé auprès des services de l’État, occasionnant l’envoi d’une notification à l’entreprise.

💡 Bon à savoir : quel que soit le type de contrat de travail,

Envie de gagner du temps sur la paie ?

Essayez maintenant

FAQ (Foire Aux Questions)

Qui est l’autorité compétente pour déposer l’avenant au contrat d’apprentissage ?

Les entreprises du secteur privé adressent le Cerfa d’avenant au contrat d’apprentissage à l’OPérateur de COmpétences (OPCO) compétent. Ce dernier examine le dossier afin d’approuver la prise en charge financière (si elle avait été refusée lors du contrat initial) ou de confirmer son maintien.

Dans le secteur public, l’employeur doit transmettre l’avenant au représentant de l’État dans le département du lieu d’exécution du contrat :

  • DRIEETS (Directions Régionales Interdépartementale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités) ;

  • DDETS (Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités) ;

  • DEETS (Directions de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités) ;

  • DGCOPOP (Direction Générale de la Cohésion et des Populations).

Quelle est la durée légale de conservation du formulaire Cerfa ?

Pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2023, l’employeur est tenu de conserver l’original signé jusqu’au 31 décembre 2031.

Pour les contrats conclus avant le 1er juillet 2020 et ceux conclus à partir du 1er janvier 2024, l’original doit être conservé pendant 5 ans à compter de sa conclusion.

L’apprenti doit quant à lui conserver le Cerfa jusqu’à la liquidation de sa retraite.

Quelles informations l’employeur doit-il transmettre à l’apprenti en complément de l’avenant ?

Suite au décret n° 2023-1004 portant sur la transparence des conditions de travail au sein de l’Union européenne, l’employeur s’engage à communiquer à l’apprenti dans un délai de 7 jours à compter de l’effet de l’avenant :

  • les autres lieux de travail éventuels si la formation de l’apprenti se déroule sur plusieurs lieux ;

  • les éléments constitutifs de la rémunération (heures supplémentaires majorées).

Dans un délai de 30 jours, les informations suivantes doivent également être communiquées : 

  • la durée du congé payé ;

  • la procédure à suivre en cas de rupture de la relation de travail ;

  • les conventions collectives et accords collectifs applicables ;

  • les régimes de protection sociale auxquels l'apprenti est affilié (mutuelle, prévoyance).

Comment la RQTH influence-t-elle l’avenant et le financement de l’apprentissage ?

Le fait de déclarer l’apprenti comme bénéficiaire de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) sur le Cerfa permet à l’OPCO d'être alerté sur une majoration possible du Niveau de Prise En Charge (NPEC). Des aides spécifiques de l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des personnes Handicapées) peuvent également être accordées à l’apprenti.

Plus généralement, le contrat d’apprentissage d’un travailleur bénéficiant de la RQTH peut faire l’objet d’aménagements (horaires, lieu de travail, etc.). Un avenant doit toujours être réalisé en cas de modification d’un élément essentiel du contrat.

L’apprenti peut-il refuser l’avenant au contrat d’apprentissage ?

L’apprenti est en droit de refuser l’avenant au contrat d’apprentissage, car sa signature est obligatoire pour que le changement en question soit valable. Si l’apprenti est mineur, l’avenant doit également être signé par son représentant légal.

En cas de refus, l’avenant n’est pas recevable auprès d’un OPCO. D’autres procédures peuvent alors être engagées, telles qu’une rupture amiable du contrat d’apprentissage.

Pour aller plus loin...

Avenant augmentation salaire : obligations et démarches

L'avenant au contrat de travail est-il obligatoire en cas d'augmentation de salaire ? Cadre légal, accord du salarié et étapes de rédaction : le point complet.

Lire l'article

Changement de poste sans modification du contrat : les règles

Modification du contrat ou simple changement des conditions de travail ? Découvrez quand l'avenant est obligatoire et la procédure à suivre.

Lire l'article

Renouvellement de CDD : modalités, durée et délai

Renouvellement de CDD : maîtrisez toutes les règles en vigueur. Durée, nombre de renouvellements, procédure et délais à respecter.

Lire l'article
mutation professionnelle

Mutation professionnelle : règles employeur 2026

La mutation professionnelle est le changement de lieu de travail ou de poste d'un salarié dans la même entreprise. Voici la procédure à respecter.

Lire l'article

Avenant pour modification du temps de travail : procédure

Modifier le temps de travail d'un salarié exige un avenant. Augmentation permanente, complément d'heures, heures complémentaires : on fait le point.

Lire l'article

Modification du contrat de travail : explications

Découvrez comment modifier un contrat de travail : procédure, avenant obligatoire, droits du salarié et de l’employeur, et cas pratiques expliqués simplement.

Lire l'article
  • « Idéal pour ma structure de 12 salariés. »Mehdi
  • « L'outil permet un gain de temps considérable. »Avalor
  • « J’utilise Payfit en tant que salarié, et quel bonheur ! »Pauline Vivier
  • « Un logiciel de gestion super pratique ! »Lisa
  • « Mes collaborateurs ne peuvent plus se passer de Payfit. »Christophe
  • « 30% de temps en moins sur la paie. »Baptiste
  • « Payfit libère les RH pour se concentrer sur l’essentiel. »Manon

Rejoignez +22 000 décisionnaires qui prennent soin de leurs salariés avec Payfit

Sans frais cachés.

Essayez maintenantDemandez une démo