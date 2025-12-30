À retenir : L’ entretien annuel d’évaluation est un échange entre un collaborateur et son supérieur hiérarchique (N+1) qui vise à faire un bilan de ses performances et de ses objectifs professionnels au cours de l’année passée.

Il n’existe pas d’obligation légale imposant de le réaliser : sa tenue dépend de la seule volonté des employeurs (ou d’un accord collectif).

Pour un salarié , cet entretien est une occasion de faire part de ses retours concernant ses missions et ses conditions de travail.

Chaque année, en tant qu’employeur, vous pouvez être amené à organiser l’entretien annuel d’évaluation de vos salariés.

Ces entretiens permettent d’apprécier l’aptitude professionnelle des collaborateurs et de faire le point sur leur évolution de carrière. En principe, ils ne sont pas obligatoires. Cependant, leur mise en place est soumise au respect de nombreuses conditions.

En quoi consiste un entretien annuel d’évaluation ? Comment bien le préparer ? Quel déroulement suit-il ? On vous répond.

Qu’est-ce que l’entretien annuel d’évaluation ?

L'entretien annuel d’évaluation, également appelé entretien annuel, se caractérise par un échange entre l’employeur et le salarié afin d’effectuer le bilan du travail accompli sur l’année écoulée.

Ce rendez-vous a pour but :

d’évaluer les compétences du salarié ;

et de définir les objectifs professionnels de l’année à venir.

Le Code du travail ne prévoit pas la mise en place de l’entretien annuel d’évaluation. Cependant, une convention collective ou un accord collectif peut le rendre obligatoire. L’employeur est alors tenu de respecter les conditions d’évaluation prévues.

Il est important que l’entretien annuel d’évaluation soit préparé, aussi bien de la part d’un collaborateur que de son responsable hiérarchique.

Convocation du salarié

Dans un premier temps, il convient d’informer individuellement chaque salarié de la tenue d’une campagne d’entretien annuel par l’envoi d’une convocation. Dans ce courrier, il est nécessaire de préciser les méthodes et techniques d’évaluation professionnelle mises en œuvre dans l’entreprise.

Il est aussi conseillé de communiquer au collaborateur les différents points qui seront abordés lors de l’entretien afin que celui-ci puisse s’y préparer.

💡 Bon à savoir : l’information peut être transmise par recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre.

⚠️ Attention : aucune donnée à caractère personnel ne pourra être collectée et utilisée au cours de l’entretien annuel sans que le salarié ne soit prévenu au préalable.

Préparation du contenu de l’entretien

Dans un second temps, il faudra concevoir le contenu même de l’entretien. Avant la date du rendez-vous, il est pertinent de lister les questions à poser au salarié en lien avec ses compétences, sa formation ou encore sa carrière.

Pour la bonne conduite de l’échange, il est aussi conseillé d’établir une grille d’évaluation pour l’entretien annuel.

⚠️ Attention : tout résultat émanant des documents d’évaluation doit demeurer strictement confidentiel.

Il existe des ressources en ligne pour vous aider à préparer ce type d’entretien. On vous propose gratuitement une trame d’entretien annuel d’évaluation. Elle reste un exemple et doit donc être adaptée à la situation et aux besoins de votre entreprise.

Pour que les entretiens annuels d’évaluation soient réellement constructifs, l’employeur (ou manager) doit savoir les conduire avec méthode.

Cette entrevue n’a pas pour seul but d’évaluer un salarié : elle permet également d’obtenir un retour du personnel sur l’organisation et les pratiques des différents services d’une entreprise.

Étape 1 : accueil

Bien accueillir son salarié lors de l’entretien annuel est primordial pour instaurer un climat de confiance et assurer le bon déroulement de tout l’entretien. Commencez par lui présenter le déroulé avec les différents sujets abordés afin qu’il sache à quoi s’attendre.

Les entretiens annuels d’évaluation peuvent être une source de stress pour les collaborateurs. Par conséquent, pour que l’échange soit réussi, adoptez une attitude positive et ouverte, laissez parler votre interlocuteur et écoutez-le attentivement.

💡 Bon à savoir : pour plus de fluidité, il est conseillé de veiller à ne pas être dérangé pendant l’entretien. Vous pouvez prévenir vos collègues et désactiver les notifications de votre téléphone. Privilégiez les salles fermées pour une meilleure confidentialité.

Étape 2 : analyse de l’année écoulée

L’entretien vise à dresser le bilan de l’année écoulée.

Pour cela, le responsable peut :

revenir sur les objectifs fixés ;

lister les points forts et les réussites ;

identifier les axes d’amélioration du salarié, etc.

Durant cette phase, la grille d’évaluation a toute son importance car elle recense les compétences techniques et comportementales du salarié. Elle permet ainsi d’évaluer le salarié dans son poste, mais aussi plus globalement dans son attitude avec son équipe, le service ou l’entreprise en elle-même.

💡 Bon à savoir : à ce stade, il est aussi possible de s’appuyer sur une cartographie des compétences.

Cette étape d’analyse est un moment d’échange sur le ressenti du salarié sur son intégration et son environnement de travail. Vous pouvez recueillir son feedback sur les méthodes de management ou sur de potentielles améliorations de méthodes de management, etc.

Étape 3 : fixation de nouveaux objectifs

Cette troisième phase permet de :

fixer de nouveaux objectifs pour l’année à venir ;

et mettre en place des axes d’amélioration pour accompagner le collaborateur dans la réalisation de ses objectifs et le développement de ses compétences.

Sur ce dernier point, imposer au salarié une méthode précise (comme une formation, des entretiens réguliers) peut se révéler contre-productif. Il est préférable de le laisser s’exprimer sur le sujet, de recueillir ses besoins, de trouver des solutions conjointement ou de lui faire des propositions ou des suggestions.

Étape 4 : synthèse de l’entretien

L'entretien annuel d’évaluation peut être finalisé par la rédaction d’un compte rendu de tout ce qui a été dit lors de l’entretien : points positifs, axes d’amélioration, nouveaux objectifs, etc.

Le compte rendu est alors daté et généralement signé par les deux parties, même si le salarié a le droit de ne pas le signer.

