Des collaborateurs satisfaits et autonomes dès le 1er mois. Un guide concret, 0 temps perdu.
PayFit est certifié ISO 27001
Qu'est-ce-que la norme ISO 27001 ? C'est une norme internationalement reconnue qui porte sur plus de 150 points de contrôle. PayFit est certifié sur l'ensemble de ses produits et services, sans exception. Elle précise les exigences par établissement, la mise en œuvre, le maintien et l'amélioration de la gestion de la sécurité de l'information au sein d'une organisation.
Offrir un environnement sécurisé en continu
Cette certification démontre notre engagement à protéger vos données. Elle nous pousse à atteindre le plus haut niveau de fiabilité possible. Nous réduisons les risques liés aux données et créons un environnement en perpétuel amélioration.
Un engagement global et durable
Le respect de cette norme, validée par un audit tiers indépendant, confirme que notre programme de gestion de la sécurité est complet et suit les meilleures pratiques en terme de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité.
Nous nous engageons à conserver cette certification.