PayFit est certifié ISO 27001

Qu'est-ce-que la norme ISO 27001 ? C'est une norme internationalement reconnue qui porte sur plus de 150 points de contrôle. PayFit est certifié sur l'ensemble de ses produits et services, sans exception. Elle précise les exigences par établissement, la mise en œuvre, le maintien et l'amélioration de la gestion de la sécurité de l'information au sein d'une organisation.