Gagnez 500€ en parrainant vos pairs
Vous savez combien la paie peut être simple. Faites-leur savoir.
Vous recevez 500€, votre filleul profite de 3 mois gratuits.
Le parrainage vous prend moins de 1 min.
Comment ça marche ?
Accédez à votre lien de parrainage
Sur votre espace PayFit, retrouvez votre lien personnel dans la section “Parrainage”.
Partagez-le avec votre réseau
Envoyez ce lien à vos pairs (entrepreneurs, DAF, RH,...) pour qu’ils s’inscrivent sur PayFit.
Votre filleul bénéficie de 3 mois offerts
Une fois inscrit, votre filleul profite de 3 mois d'abonnement gratuit pour tester notre solution.
Recevez votre récompense de 500 €
Dès que sa première paie est clôturée sur PayFit, vous recevez 500 €. Aucune limitation quant au nombre de parrainages.
Pourquoi participer ?
Simple et transparent
Pas de conditions cachées : vous partagez le lien, votre filleul souscrit, vous touchez 500 €.
Gagnant-gagnant
Une rétribution financière pour vous, la gratuité (sans engagement) pour la personne parrainée.
Aucune limitation
Parrainez autant de personnes que vous le souhaitez, nous ne plafonnons ni le nombre de filleuls, ni le montant que vous pouvez toucher.
Questions fréquentes
Rendez-vous dans votre espace PayFit, section "Parrainage". Vous y trouverez votre lien personnel, prêt à être partagé. Il vous suffit de le copier et de l'envoyer à vos contacts.
Le programme est ouvert à tous les clients PayFit actuels. Vous pouvez parrainer n'importe quelle entreprise de 1 à 1000 collaborateurs qui n'utilise pas encore PayFit : ami entrepreneur, ancien collègue RH, membre de votre réseau,... L'essentiel ? Qu'ils soient basés en France et qu'ils ne soient pas déjà clients.
Votre récompense de 500 € est déclenchée dès la clôture de la première paie de votre filleul. Comptez environ un mois après cet événement pour recevoir le versement. Nous vous tenons informé par email à chaque étape du processus.
L'entreprise que vous parrainez bénéficie de 3 mois d'abonnement gratuit, sans engagement. Elle peut tester PayFit en conditions réelles, gérer sa paie et ses processus RH, et choisir librement de continuer ou non à l'issue de l’essai.
Il n'y a pas de limite. Vous pouvez parrainer autant d'entreprises que vous le souhaitez et cumuler les récompenses de 500 €. Plus vous partagez votre expérience PayFit, plus vous en profitez. C'est aussi simple que ça.
La récompense de 500 € est attribuée à la personne dont le lien a été utilisé en premier par l'entreprise parrainée lors de son inscription. Les autres parrainages pour cette même entreprise ne donneront pas lieu à une rétribution supplémentaire.
Les parrainages entre entreprises d'un même groupe ou ayant des liens juridiques directs ne sont pas éligibles au programme. L'objectif est de récompenser les recommandations sincères auprès de votre réseau professionnel externe. En cas de doute, notre équipe reste disponible pour clarifier votre situation.
Si votre filleul ne va pas au bout de son inscription ou n'utilise pas PayFit pour traiter sa paie, vous ne recevrez pas les 500 €. La récompense n'est versée qu'une fois la première paie clôturée, car c'est à ce moment que le parrainage est considéré comme effectif et que votre filleul devient réellement client.