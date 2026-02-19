Le programme est ouvert à tous les clients PayFit actuels. Vous pouvez parrainer n'importe quelle entreprise de 1 à 1000 collaborateurs qui n'utilise pas encore PayFit : ami entrepreneur, ancien collègue RH, membre de votre réseau,... L'essentiel ? Qu'ils soient basés en France et qu'ils ne soient pas déjà clients.