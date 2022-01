Qu'est ce que la grille salaire HCR ?

Certaines conventions collectives prévoient des règles spécifiques à leur secteur en matière de rémunération. Il est donc commun que les conventions collectives prévoient des minimums horaires différents aux minimums légaux, pour répondre aux besoins de leurs activités.

C'est le cas de la convention collective du secteur des HCR, qui fixe une grille de minima salariaux. Celle-ci prend la forme d'annexes à la convention collective de la branche. Les montants sont habituellement revus chaque année par les partenaires sociaux (représentants des syndicats employeurs et salariés).

Toutefois, la grille de salaire HCR n’a pas été réévaluée depuis 2 ans, de sorte que les montants applicables en 2021 sont ceux issus de l'avenant n° 28 du 13 avril 2018 relatif aux salaires minima conventionnels.

La rémunération horaire d'un salarié dépend donc de son niveau et de son échelon, qui sont établis par la grille de classification des HCR. Il existe 5 niveaux et 3 échelons par niveau (hormis pour le niveau 4, qui n’en compte que 2). Chacun des 14 échelons de la grille de classification des emplois de l'hôtellerie, de la restauration et des cafés est décliné selon 4 critères :

compétences (niveau du diplôme, formation ou expérience professionnelle) ;

tâches liées à l’activité ;

degré d'autonomie ;

niveau de responsabilités.

Ainsi, la grille de salaire par classification HCR attribue un montant brut horaire au-dessous duquel l'employeur ne peut pas aller. Logiquement, plus ce montant est élevé plus la classification du salarié lui impose des tâches complexes, relevant d'un niveau de responsabilité et d'autonomie importants. Pour permettre au salarié de se situer et de connaître son niveau, il est obligatoire d'indiquer l'échelon sur la fiche de paie.

💡 Bon à savoir : Il est commun d'entendre parler à tort de “SMIC hôtelier”. Toutefois, celui-ci n'existe plus depuis 2004. L'appellation a subsisté pour désigner le salaire le plus bas de la grille de salaire applicable aux HCR.

Attention : il ne faut pas confondre cette appellation avec le “SMIC restauration'', qui existe toujours, et fait référence au salaire minimum de la grille de salaire de la restauration rapide, qui appartient à une convention collective différente.