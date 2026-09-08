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Quel est le calcul de l'équivalent temps plein ?

Juliette Boulay
Mise à jour le 5 mins

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Sommaire

À retenir :

  • L’Équivalent Temps Plein (ou ETP) est une unité de mesure qui permet de quantifier le volume de travail d’un salarié en le comparant à un temps plein.

  • Utilisé par les RH, l’ETP sert à chiffrer l’effectif moyen d’une entreprise, une donnée indispensable pour déterminer ses obligations et ses cotisations sociales.

  • Dans sa formule de calcul, un salarié à temps plein équivaut à 1 ETP et un mi-temps à 0,5 ETP.

Connaître le nombre de salariés ne suffit pas à estimer la capacité de travail réelle dans une entreprise. Entre le temps complet, le temps partiel, les contrats courts ou les périodes d’absence, le suivi des effectifs peut s’avérer complexe. Heureusement, l’employeur dispose d’un repère fiable : l’Équivalent Temps Plein (ETP)

Cet indicateur RH permet de convertir les heures travaillées en se basant sur le temps complet. Incontournable dans la gestion des ressources humaines, il aide à piloter efficacement les effectifs, les coûts et évaluer les besoins en personnel. Découvrez le fonctionnement de l’ETP et sa méthode de calcul.

Qu’est-ce que l’équivalent temps plein ?

L’ETP, ou FTE (Full-Time Equivalent) en anglais, est une mesure qui transpose la durée travaillée des salariés sur une année en la rapportant à la durée de référence d’un temps plein.

Plus concrètement, cet indicateur RH reflète la proportion, en pourcentage, de la durée légale de travail (généralement 35 h) qu’un salarié réalise pour faciliter la gestion des ressources humaines.

Comment calculer l’équivalent temps plein ?

Par définition :

  • un salarié à temps plein correspond à 1 ETP ;

  • un salarié à mi-temps (50 % du temps de travail) représente 0,5 ETP

Dans ces deux situations, aucun calcul d’ETP n’est nécessaire, car la proportion est évidente.En revanche, pour les salariés dont la durée de travail n’équivaut ni à un temps plein ni à un mi-temps (par exemple dans le cadre d’un contrat à temps partiel), il faut effectuer le calcul pour déterminer l’équivalent temps plein.

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Formule de calcul de l’équivalent temps plein pour un salarié à temps partiel

Pour calculer l’ETP individuel d’un salarié à temps partiel, il faut comparer le nombre d’heures qu’il a réellement travaillées à la durée de travail d’un salarié à temps plein dans l’entreprise.

La formule du calcul de l’équivalent temps plein est la suivante : 

Nombre d’heures travaillées du salarié à temps partiel sur la période * / nombre d’heures d’un salarié à temps plein sur la même période * = ETP. 

*la période utilisée peut être le mois ou l’année. 

⚠️ Attention : la durée de référence peut varier. Elle peut être de 35 heures par semaine (durée légale en France) ou supérieure en cas de durée conventionnelle (exemple : 37 ou 39 heures hebdomadaires).

Exemple du calcul de l’équivalent temps plein pour un salarié 

Voici l’exemple d’un salarié qui travaille 1 203 heures par an. 

Si l’on prend pour base de calcul, la moyenne de la durée mensuelle légale de travail d’un salarié à temps plein (35 h/semaines) rapportée à l’année est égale à 151,67 heures par mois, soit 1 607 heures par an. 

Pour obtenir l’équivalent temps plein annuel de ce salarié, il faut effectuer le calcul suivant : 1 203 / 1 607 = 0,75.

L’interprétation de ce résultat signifie que le salarié n’effectue pas un temps plein mais un “0,75 temps plein”. 

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Comment calculer l’effectif avec l’équivalent temps plein ?

Une fois l’ETP de chaque salarié déterminé, il est possible de calculer l’effectif de l’entreprise en volume de travail.

Pour obtenir l’effectif moyen annuel de l’entreprise, les salariés ne sont pas comptés systématiquement pour 1 personne (ou 1 unité) mais en fonction de leurs heures travaillées. Par exemple, un salarié en CDD qui n’a pas exercé pendant le mois entier sera comptabilisé au prorata de son temps de travail (soit une valeur comprise entre 0 et 1). 

Si un CDI à mi‑temps vaut 0,5 ETP, pour un CDD saisonnier, la formule est : heures travaillées / heures de référence.

Il suffit ensuite d’additionner l’ensemble des ETP individuels sur la période concernée.

👉 À noter : ce mode calcul se distingue du calcul des effectifs physiques qui consiste à compter chaque salarié pour 1 unité, quel que soit son temps de présence.

Quel est l’intérêt d’utiliser l’ETP dans une organisation RH ?

L’ETP peut être employé à deux niveaux :

  • pour calculer la quotité de travail d’un salarié à temps partiel ;

  • pour déterminer l’effectif global d’une entreprise en additionnant les ETP individuels.

Calculer l’effectif pour les obligations légales

Le recours à l’ETP a généralement pour but de déterminer l’effectif moyen d’une entreprise. Il peut être calculé soit sur l’année (on parle alors d’Effectif Moyen Annuel ou EMA), soit sur le mois (Effectif Moyen Mensuel ou EMM).

Cette information est importante dans le fonctionnement d’une organisation car elle permet d’identifier :

  • les cotisations sociales dont les entreprises doivent s’acquitter ;

  • les obligations légales qu’elles doivent respecter notamment lorsque la législation fixe des seuils sociaux comme pour la mise en place du Comité Économique et Social (CSE) ou d’un PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi).

💡 Bon à savoir : l’ETP est particulièrement utile dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.

Comparer les temps pleins et les temps partiels

L’utilisation de l’ETP est aussi intéressante au niveau individuel pour comparer les salariés à temps partiel et à temps complet à partir d’une base commune. En général, il sert à exprimer une donnée en pourcentage d’un temps plein, ce qui facilite la mise en parallèle. 

À titre d’indicatif, il permet d’analyser, par exemple :

  • la rémunération d’un collaborateur à temps partiel par rapport à celle d’un temps plein ;

  • la durée du travail d’un salarié accomplie à temps partiel par rapport à la durée de référence.

Simplifier la gestion RH

L’ETP joue aussi le rôle d’outil de pilotage interne. Il peut aussi bien être employé dans l’organisation du planning de travail, qu’au suivi des budgets et à l’analyse du coût de la main d’œuvre. 

En pratique, il sert à :

  • évaluer la capacité de travail annuelle d’une équipe en ressources ;

  • ajuster la planification des congés et des périodes d’activité ;

  • comparer les coûts mensuels des contrats en CDI et CDD pour optimiser la masse salariale.

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Foire Aux Questions (FAQ)

Qui doit calculer l’effectif de l’entreprise ?

En principe, cette tâche incombe aux ressources humaines. Il faut savoir que l’URSSAF calcule systématiquement l’effectif d’une entreprise à partir des données de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) transmises tous les mois par l’employeur.

Quelle est la différence entre ETP et ETPD ?

La distinction entre ETP et ETPJ (Équivalent Temps Plein Jours), dit aussi ETPD, est bien connue dans la gestion RH, notamment dans le secteur public ou hospitalier, pour mesurer les effectifs d’agents titulaires et contractuels. L’ETP se base sur les heures annuelles, tandis que l’ETPD convertit les jours travaillés en jours de référence (par exemple 218 j/an). Chaque méthode sert des besoins distincts en planification.

Comment ajuster le calcul de l’ETP en cas de congés sans solde ou d’arrêt maladie  ?

En cas d’absence, il convient de déduire les jours d’absence, puis de recalculer les heures effectives travaillées, afin de refléter la capacité réelle du salarié. L’objectif est d’estimer l’effectif annuel de l’entreprise fidèlement à la réalité. Un logiciel de gestion des absences vous permet d’automatiser ces calculs en prenant en compte les congés payés, arrêts maladie, absences injustifiées, temps partiel ou encore les absences longues durées.

L’ETP est‑il utilisé dans les critères d’accès aux formations ?

Oui, les organismes de formation tiennent compte de l’ETP et de la période d’activité du salarié ou de l’apprenant pour définir son éligibilité au CPF (Compte Personnel de Formation) et aux budgets planifiés. Il peut également être pris en compte par certains OPCO ou conventions collectives.

Qu’est-ce que le salaire en équivalent à temps plein ?

Il ne faut pas confondre le salaire en équivalent à temps plein (ou EQTP), défini par l’INSEE, avec l’ETP. L’EQTP est un indicateur statistique utilisé pour comparer les rémunérations sur une base de temps plein. L’ETP est une unité qui mesure la quotité de travail et qui s’appuie sur les règles relatives à la durée légale du travail prévues par le Code du travail.

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