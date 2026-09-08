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Pourquoi et comment utiliser un logiciel de notes de frais ?

Juliette Boulay
Mise à jour le 6 mins

Modèle de note de frais - Excel

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Sommaire

À retenir

  • Un logiciel de notes de frais automatise la saisie, le contrôle et le remboursement des dépenses professionnelles.

  • Il réduit les erreurs, les pertes de justificatifs et les tâches administratives chronophages.

  • Il améliore la conformité (URSSAF, TVA) et sécurise les contrôles fiscaux grâce à l’archivage numérique.

  • C’est un outil adapté à toutes les entreprises qui offre un gain de temps précieux tout en permettant de mieux contrôler les dépenses.

L’employeur a l’obligation de rembourser les frais professionnels engagés par ses salariés (repas d’affaires, déplacements, indemnités kilométriques, hébergement, etc.).

Pour obtenir ce remboursement, les collaborateurs doivent fournir un justificatif détaillé de chaque dépense : il s’agit de la note de frais. Bien qu’indispensable, ce processus peut s’avérer chronophage et complexe à gérer pour l’entreprise, car il concerne à la fois la paie des salariés et la comptabilité.

Afin de simplifier et sécuriser ces remboursements tout en évitant l’accumulation de justificatifs papier, de nombreuses entreprises choisissent d’utiliser un logiciel de gestion des notes de frais. Celui-ci permet d’automatiser la saisie, le contrôle et le traitement des dépenses, tout en accélérant les remboursements et en réduisant les erreurs

Qu’est-ce qu’un logiciel de notes de frais ? 

Un logiciel de notes de frais est une solution numérique qui automatise la saisie, la validation et le remboursement des dépenses professionnelles engagées par les salariés. Si la gestion des notes de frais est une étape incontournable pour les employeurs, elle peut rapidement devenir longue et fastidieuse lorsqu'elle est effectuée manuellement.

En pratique, de nombreuses entreprises enregistrent encore les dépenses des salariés dans des tableaux Excel. Ces données doivent ensuite être intégrées à la paie afin d’ajuster correctement les bulletins de salaire des collaborateurs concernés.

Avec un logiciel de gestion et de comptabilisation des notes de frais, l’ensemble du processus est digitalisé et automatisé. Cette solution numérique, accessible sur ordinateur comme sur application mobile, permet de décentraliser la saisie des dépenses :

  • le salarié enregistre sa note de frais en temps réel ;

  • le manager la valide en un seul clic ;

  • les données sont automatiquement transmises aux services comptables et de paie pour traitement.

Quelles sont les fonctionnalités d’un logiciel de notes de frais ? 

Si tous les logiciels de notes de frais ne proposent pas les mêmes options, la plupart d’entre eux partagent toutefois un socle de fonctionnalités communes qui visent à simplifier et automatiser la gestion des frais professionnels.

Parmi les fonctionnalités d’un logiciel de notes de frais, on retrouve généralement :

  • une application de notes de frais disponible sur mobile et/ou ordinateur ;

  • la saisie simplifiée des dépenses grâce à la prise en photo des justificatifs (factures, tickets) ;

  • l’enregistrement des notes de frais directement par le salarié depuis son espace personnel ;

  • un processus de validation rapide et simplifié par les managers ;

  • la transmission automatique des données vers la comptabilité ;

  • l’automatisation des règles internes de l’entreprise (plafonds de remboursement, catégories de dépenses, etc.).

Ces outils ont pour objectif de simplifier et digitaliser votre processus de notes de frais, tout en réduisant les erreurs et les tâches administratives.

💡 Bon à savoir : il existe des logiciels de notes de frais gratuits en ligne. Ils sont toutefois souvent limités en termes de fonctionnalités et peuvent ne pas convenir aux besoins des entreprises ayant un volume de dépenses important ou des règles de gestion plus complexes.

Modèle de note de frais - Excel

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Pourquoi digitaliser la gestion des notes de frais de son entreprise ?

Adopter un outil dédié à la gestion des notes de frais ne se limite pas à un gain de temps pour les collaborateurs. C’est également un levier de conformité, de contrôle et d'optimisation financière.

Critères d’évaluation Gestion manuelle (Excel / papier) Logiciel de notes de frais (automatisé)
Saisie des dépenses Chronophage et laborieuse (ressaisies multiples) Instantanée grâce au scan intelligent (OCR) sur mobile
Gestion des justificatifs Conservation des tickets de caisse papier obligatoire Archivage numérique à valeur probante (zéro papier)
Risque d’erreurs Élevé (TVA mal calculée, oublis, doublons de saisie) Quasi nul (calculs automatiques et respect des plafonds)
Traitement paie / comptabilité Lourd, nécessite des vérifications manuelles ligne par ligne Fluide, intégration directe et automatique avec la paie
Contrôle URSSAF Risque de perte de documents entraînant un redressement Historique centralisé, sécurisé et conforme
Visibilité financière Décalage important entre la dépense et le reporting Suivi et maîtrise des budgets en temps réel

1. La numérisation à valeur probante

Les solutions modernes permettent de capturer un justificatif via une simple application mobile, tout en lui conférant une valeur légale équivalente à celle du document papier original conformément à l'arrêté du 22 mars 2017 modifié (modalités de numérisation des factures papier). Les salariés peuvent ainsi se défaire des reçus physiques sans compromettre leur conformité aux obligations réglementaires.

2. Une meilleure sécurité en cas de contrôle URSSAF

En cas de vérification, l’URSSAF exige des justificatifs de notes de frais fiables et complets. Un logiciel dédié centralise l’ensemble des dépenses, conserve un historique sécurisé et applique automatiquement les règles de remboursement (plafonds, catégories, politiques internes), réduisant ainsi les risques d’erreurs ou de non-conformité.

3. L’automatisation des calculs complexes

Qu’il s’agisse de notes de restaurant avec différents taux de TVA ou de notes de frais kilométriques calculés selon les barèmes officiels (souvent intégrés avec des services de cartographie), l’automatisation supprime les approximations et les erreurs humaines. Certains logiciels disposent également d’un convertisseur de devise, pour simplifier le traitement des dépenses en devises étrangères.

4. Une récupération de TVA simplifiée et optimisée

Grâce à la technologie OCR (reconnaissance optique de caractères), les informations des reçus (HT, TTC, TVA) sont extraites automatiquement. Cela facilite le travail comptable et améliore la précision des déclarations.

💡 Bon à savoir : les solutions gratuites ou open source peuvent sembler attractives, mais elles ne garantissent pas toujours un archivage à valeur probante conforme aux exigences de l’administration française. Pour sécuriser votre entreprise en cas de contrôle fiscal ou URSSAF, il est essentiel de choisir un outil certifié et conforme aux normes en vigueur.

Comment choisir son logiciel de notes de frais ?

Le choix d’un logiciel de notes de frais ne doit pas être laissé au hasard, car il modifie directement la gestion administrative, comptable et financière de l’entreprise.

Face à la diversité des solutions disponibles sur le marché, il est essentiel de sélectionner un outil adapté aux besoins spécifiques de votre entreprise. Tous les logiciels ne proposent pas les mêmes fonctionnalités ni le même niveau d’automatisation.

L’analyse des fonctionnalités proposées

Un premier critère clé concerne les fonctionnalités proposées. Certaines solutions se limitent à la saisie et au stockage des justificatifs, tandis que d’autres offrent un parcours entièrement automatisé incluant la validation, l’intégration comptable et le suivi des dépenses. Il est donc important de vérifier que l’outil couvre l’ensemble de vos besoins opérationnels.

La conformité juridique et fiscale

Un deuxième point essentiel est la conformité juridique et fiscale. La gestion des notes de frais implique des obligations en matière de contrôle, de traçabilité et de conservation des justificatifs. Le logiciel de gestion des notes de frais choisi doit donc garantir un traitement fiable et conforme à la réglementation en vigueur.

Le prix et le modèle de tarification

Enfin, le prix constitue un critère déterminant. Il doit être cohérent avec les fonctionnalités proposées et adapté à la taille ainsi qu’aux ressources de votre entreprise. Une solution trop coûteuse ou mal dimensionnée peut rapidement devenir un frein sur le long terme.

💡 Bon à savoir : certains logiciels de paie et RH modernes permettent une automatisation avancée de la gestion des notes de frais, notamment grâce à la reconnaissance automatique des justificatifs, la centralisation des données et l’intégration directe avec la paie et la comptabilité. Ces fonctionnalités permettent de gagner du temps et de réduire considérablement les erreurs de saisie.

Tableau comparatif des différentes solutions du marché

Solution Cible Fonctionnalités clés Intégration paie / comptabilité Prix indicatif
Notre solution TPE / PME SIRH complet, centralisation des données RH, module de notes de frais fluide Native (les notes de frais s’ajoutent automatiquement aux bulletins de paie) À partir de 26 €/mois par collaborateur (incluant la gestion paie / RH)
N2F PME / ETI Scan intelligent (OCR) ultra-rapide, gestion experte des indemnités kilométriques Excellente avec la majorité des logiciels comptables du marché À partir de 6,80 € HT / mois / utilisateur
Spendesk PME / Startups Cartes de paiement virtuelles et physiques, plafonds par équipe, gestion globale des achats Très bonne (exports facilités vers la comptabilité) Sur devis (abonnement de base + frais selon le volume de transactions)
Expensya ETI / Grands groupes Automatisation par intelligence artificielle, gestion des politiques de dépenses complexes Poussée (intégration facile avec les grands ERP) À partir de 6,00 € HT / mois / utilisateur

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Foire Aux Questions (FAQ)

Comment se déroulent la validation des notes de frais et le contrôle comptable ?

La validation des notes de frais en entreprise repose sur un processus structuré en 3 étapes : les collaborateurs saisissent leurs dépenses et ajoutent leurs justificatifs, les managers valident les demandes, puis les équipes comptables contrôlent les données, la TVA, les reçus et la conformité des frais professionnels. Les solutions modernes permettent également l'archivage automatique des documents, ce qui limite les erreurs et facilite les contrôles internes ou fiscaux.

Les solutions modernes permettent aussi l’archivage automatique des documents, limitant les erreurs et facilitant les contrôles internes ou fiscaux.

Un logiciel de notes de frais est-il adapté aux PME comme aux grandes entreprises ?

Oui, ce type de solution est conçu pour s’adapter à des organisations de toutes tailles. Dans une PME, il permet surtout de structurer rapidement la gestion des dépenses sans alourdir les processus internes.

Dans une grande entreprise, il devient un outil de pilotage financier, capable de gérer un volume important de frais, plusieurs équipes et des règles de remboursement plus complexes. Quelle que soit la taille de l'entreprise, il améliore la fluidité entre les salariés, les managers et les services comptables.

Les justificatifs numériques sont-ils acceptés en cas de contrôle ?

Oui, les justificatifs numériques sont acceptés sous réserve qu’ils soient archivés dans des conditions conformes à la réglementation. Cela signifie qu’ils doivent être conservés de manière sécurisée, non modifiable et traçable dans le temps. Les logiciels permettent justement de garantir cette valeur probante, ce qui évite de conserver les tickets papier tout en restant conforme en cas de contrôle fiscal ou URSSAF.

Peut-on connecter un logiciel de notes de frais à la comptabilité ?

La plupart des logiciels de notes de frais actuels proposent des intégrations natives avec les outils comptables, voire avec les logiciels de paie. Cette connexion permet de transférer automatiquement les données validées sans ressaisie manuelle, qu'il s'agisse de notes de frais de restaurant, de déplacement ou d'indemnités kilométriques.

Cette connexion permet de transférer automatiquement les données validées sans ressaisie manuelle. Cela réduit les erreurs, accélère la clôture comptable et facilite le suivi des dépenses professionnelles dans les écritures financières de l’entreprise.

Ces solutions permettent-elles de mieux contrôler les dépenses professionnelles ?

Oui, elles offrent une visibilité plus fine sur les dépenses engagées par les collaborateurs. Les entreprises peuvent suivre les frais en temps réel, appliquer des règles de remboursement automatiques (plafonds, catégories, politiques internes) et identifier rapidement les écarts. Cela aide à mieux maîtriser les budgets et à éviter les dépenses non conformes ou non justifiées.

Comment structurer efficacement les notes de frais avant de passer à une solution automatisée ?

Il est possible de s’appuyer sur un modèle de notes de frais pour structurer les dépenses des collaborateurs, en particulier dans les petites entreprises ou lors d’une phase de transition vers des outils numériques. Un modèle bien conçu permet d’harmoniser les informations essentielles, telles que la date, le montant, la nature de la dépense et les justificatifs associés, afin de faciliter le suivi et le contrôle.

Pour aller plus loin et optimiser le traitement des données, il est souvent pertinent d’évoluer vers une solution automatisée de gestion des notes de frais. Celle-ci permet de réduire les saisies manuelles, de limiter les erreurs sur les notes de frais et de fluidifier l’ensemble du processus de remboursement.

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