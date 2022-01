Lorsqu'un salarié est en arrêt maladie, son contrat de travail est suspendu et il ne perçoit plus de salaire. Cependant, il perçoit généralement des indemnités versées par l’Assurance Maladie, et a droit - sous certaines conditions - au maintien d’une partie de son salaire. Le droit à ces sommes et leurs différentes modalités de versement ont des répercussions directes sur le traitement de l’arrêt maladie sur le bulletin de salaire.

Le bulletin de salaire en arrêt maladie est-il obligatoire ? Quelles mentions doit-il comporter ? Quels revenus pour le salarié et quel traitement en paie ? Payfit fait le point.