À l'issue d’une rupture ou d’une fin de contrat de travail , l’employeur est tenu de calculer et de verser au salarié un solde de tout compte. Cette obligation s’applique quels que soient le type de contrat et le motif.

Qu’est-ce qu’un solde de tout compte ?

Le solde de tout compte correspond à la dernière rémunération d’un salarié, incluant les indemnités dues en cas de rupture du contrat de travail ( article L1234-20 du Code du travail ).

Il est versé indépendamment de la nature de la rupture de l’engagement : licenciement, démission ou rupture conventionnelle.

💡 Bon à savoir : l’employeur est responsable du calcul de ce solde et remet au collaborateur un “ reçu pour solde de tout compte ”, qui récapitule les montants à payer.

Quels sont les procédures et délais de versement pour le solde de tout compte ?

Formalités à respecter

La remise du solde de tout compte est encadrée par des règles strictes :

il est remis à la fin du contrat , soit en main propre, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ;

deux exemplaires sont établis (un pour le salarié, un pour l’employeur) ;

le salarié peut inscrire la mention manuscrite “pour solde de tout compte” avant de signer.

⚠️ Attention : la remise tardive d’un solde de tout compte peut entraîner une amende et des dommages-intérêts pour l’employeur.

Paiement du solde de tout compte

Le paiement s’effectue généralement par virement ou chèque :

si le salarié effectue son préavis : le solde est versé à la date effective de fin de contrat ;

s’il est dispensé de préavis : le solde peut être versé dès son départ, sans attendre la fin théorique du préavis.

⚠️ Attention : le solde de tout compte s’accompagne obligatoirement d’autres documents de fin de contrat , notamment le certificat de travail, l’attestation France Travail ainsi que le reçu pour.

Chacun de ces documents répond à des règles spécifiques et à des délais de remise stricts. Leur préparation doit être anticipée afin de garantir une fin du contrat conforme aux obligations légales.

Que comprend le solde de tout compte ?

Le solde de tout compte recense toutes les sommes dues au salarié au moment de la fin du contrat. Son contenu peut varier selon le contrat et le motif de départ, mais il comprend généralement :

le salaire correspondant aux jours travaillés du dernier mois ;

les primes et avantages non versés (13ᵉ mois, prime sur objectifs, intéressement…) ;

les heures supplémentaires ;

le solde des RTT , si applicable ;

l’ indemnité de départ ou de rupture ;

l’indemnité de rupture conventionnelle , le cas échéant ;

l’ indemnité compensatrice de préavis ;

la participation ou l’épargne salariale ;

la contrepartie d’une clause de non-concurrence , si prévue ;

l’indemnité compensatrice de congés payés non pris.

⚠️ Attention : le paiement des jours fériés du dernier mois doit être vérifié avec attention. Certains jours fériés doivent être payés même si le collaborateur quitte l’entreprise, sous conditions (ancienneté notamment). Une erreur à ce niveau peut entraîner une contestation du solde.

Dans le cas où le collaborateur n’aurait pas pris l’intégralité de ses congés, il peut prétendre à l’indemnité compensatrice des congés payés , quel que soit le motif. Deux méthodes de calcul sont possibles :

la méthode “du dixième ” : l’indemnité est égale à 10 % de la rémunération brute totale perçue sur la période de référence ;

la méthode du maintien du salaire : l’indemnité est égale au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant ses congés.

Cette comparaison systématique, appelée arbitrage des congés payés, constitue une obligation réglementaire en gestion de la paie. L'employeur ne peut pas appliquer une seule méthode de façon automatique : il doit effectuer les deux calculs et retenir celui qui aboutit au montant le plus élevé pour le salarié. Cette vigilance est essentielle lors de l'établissement du solde de tout compte, car une erreur d'arbitrage peut entraîner un rappel de salaire et exposer l'entreprise à un contentieux prud'homal.

⚠️ Attention : la méthode la plus avantageuse devra être retenue par l’employeur.

Calcul du solde de tout compte pour un CDI

Pour un CDI, le calcul dépend du motif de la rupture du contrat de travail . En cas de licenciement, le calcul de la prime de fin de CDI doit comporter :

💡 Bon à savoir : l’indemnité de licenciement dépend de l’ancienneté du collaborateur :

pour une ancienneté inférieure à 10 ans : l’indemnité légale est au minimum égale à 1/4 de mois de salaire par année de présence ;

pour une ancienneté supérieure à 10 ans : le montant est égal à 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de la 11ᵉ année.

Par ailleurs, les droits diffèrent selon le mode de rupture :

en cas de démission d’un salarié , il ne perçoit pas d’indemnité liée à la fin du CDI. Il conserve toutefois le droit au versement des éléments suivants : congés payés non pris, RTT, heures supplémentaires, ainsi que les primes éventuelles ;

en cas de rupture conventionnelle , une indemnité spécifique est versée au salarié. Celle-ci ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement.

📌 Exemples de soldes de tout compte pour un CDI :

Type de rupture Salaire mensuel brut Ancienneté Indemnité de rupture Congés payés (CP)* Préavis/Autres Total brut estimatif Licenciement 2 000 € 8 ans 4 000 € 1 818 € 4 000 € (préavis 2 mois) 9 818 € Licenciement 2 000 € 12 ans 6 333 € 1 818 € 4 000 € (préavis 2 mois) 12 151 € Démission 2 000 € – 0 € 1 091 € RTT 455 € + Heures sup. 156 € 1 702 € Rupture conventionnelle 2 000 € 5 ans 2 500 € (minimum légal) 1 091 € – 3 591 €

*Calcul CP (méthode maintien de salaire) :

pour 20 jours : (2 000 / 22) × 20 = 1 818 € ;

pour 12 jours : (2 000 / 22) × 12 = 1 091 €.

Calcul du solde de tout compte pour un CDD

En plus des éléments classiques, le solde de tout compte en CDD comprend généralement une prime de précarité , lorsque la mission ne se poursuit pas en CDI :

son montant minimum est de 10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat ;

ce taux peut être ramené à 6 % par accord collectif, sous conditions.

La prime de précarité n’est toutefois pas due en cas d’emploi saisonnier ou si le salarié est en vacances scolaires.

📌 Exemple de solde de tout compte pour une fin de CDD avec prime de précarité : prenons l’exemple d’un salarié en CDD de 6 mois, avec un salaire brut mensuel de 1 800 €, et 5 jours de congés non pris.

Poste Calcul Montant Prime de précarité (10 %) 10 800 × 10 % 1 080 € Congés payés (5 jours) (1 800 / 21,67) × 5 415 € Total brut estimatif 1 495 €

Dans certaines situations particulières, la prime de précarité n’est toutefois pas due au salarié. C’est notamment le cas des :

contrats saisonniers ;

contrats étudiant conclus durant les vacances scolaires ;

lorsqu’un salarié est embauché en CDI directement à la suite d’un CDD.

💡 La rupture anticipée du CDD Lors d’une rupture anticipée du CDD par l’employeur, hors cas de faute grave ou force majeure, le salarié peut toucher des indemnités supplémentaires. Celle-ci correspond au moins aux rémunérations que le travailleur aurait perçues jusqu’au terme de son engagement. À l’inverse, dans certains cas, si la rupture anticipée vient du salarié (hors cas de force majeure, faute grave de l’employeur ou obtention d’un CDI), celui-ci pourra être amené à verser des dommages et intérêts à son employeur.

Que faire en cas d'erreurs dans le calcul du solde de tout compte ?

Tout travailleur est en droit de contester son solde de tout compte s’il constate une erreur, volontaire ou non, en adressant une lettre recommandée à son employeur.

Le délai de contestation diffère selon que le salarié a signé ou non le solde de tout compte :

jusqu’à 6 mois pour un document signé sans réserve ;

jusqu’à 3 ans lorsque le salarié a refusé de signer ou émis des réserves sur le reçu.

Renforcer le contrôle et la communication

Afin de sécuriser les calculs et de réduire les risques de contentieux, il est recommandé de renforcer le contrôle du solde de tout compte. Par exemple, une double vérification peut être mise en place : le calcul est réalisé par le gestionnaire de paie, puis contrôlé par un responsable ou un autre collaborateur du service.

Il convient également de rappeler que les erreurs ne sont pas toujours imputables au service paie. Un manager peut, par exemple, omettre de transmettre certaines informations essentielles (heures supplémentaires, primes sur objectifs, variables de paie, etc.).

Une communication fluide et régulière entre les services est donc indispensable pour garantir l’exactitude des montants versés.

Automatiser pour fiabiliser le processus



Pour faciliter la gestion du solde de tout compte, le mieux reste encore d’automatiser le processus. En recourant à un logiciel de paie, l’entreprise peut effectuer plus simplement ce type d’opérations, tout en limitant le risque d’ erreurs de paie .