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Améliorations, nouveautés, paie, RH, découvrez un aperçu des actualités PayFit

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Keynote Highlights

Rejoignez-nous pour découvrir comment nos innovations rendent la paie  et les RH plus simples, plus sûres et plus transparentes pour toutes les petites et moyennes entreprises. Reprendre la main, simplement. C'est le fil conducteur de cette keynote.

Un assistant IA spécialisé par sujet

Des réponses personnalisées sur vos questions paie et RH les plus complexes. PayFit Copilot s'appuie sur des agents dédiés aux arrêts maladie, aux congés ou aux déclarations… en plus de connaître votre entreprise sur le bout des doigts.

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Une simulation de congés dans le futur

Vos collaborateurs visualisent leur solde jusqu'à 11 mois à l'avance, en temps réel. PayFit leur suggère même d'utiliser leurs jours de RTT (réduction du temps de travail) ou leurs congés avant expiration. Moins de sollicitations, plus d'autonomie.

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PayFit et Boond Manager, enfin connectés

Fini la ressaisie manuelle ! Vos absences remontent automatiquement de Boond vers PayFit. Une alerte en temps réel vous signale les anomalies. Des bulletins justes, sans effort.

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Un espace dédié à la parentalité

Déclarez et suivez chaque congé de naissance en toute simplicité, étape par étape. Les impacts en paie sont calculés automatiquement. Un nouveau droit bien géré, pour tous les parents.

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Des plannings qui s'adaptent

Vos collaborateurs changent de rythme d'une semaine à l'autre ? Paramétrez plusieurs plannings sur un même mois. La paie s'ajuste automatiquement, sans retraitement manuel.

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Nos dernières nouveautés

Congé supplémentaire de naissance

Vos collaborateurs ont un nouveau droit. PayFit s'en charge dès juillet.

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Rythme de travail

Temps partiel, semaine de 4 jours, horaires fixes récurrents : tout est pris en compte sur PayFit.

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Gestion des contrats courts

Gérez de manière efficace les entrées et sorties de vos salariés en contrat court.

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Nouvel espace de gestion des congés

Visualisez, gérez et régularisez vos absences en un coup d'œil.

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Le module de régularisations

Désormais, nos clients ont aussi la possibilité de corriger certains oublis en toute autonomie et en toute conformité.

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bulletin de paie interactif
Le bulletin de paie interactif

Dans la continuité de sa mission de rendre la paie plus lisible et accessible, PayFit dévoile aujourd'hui la première fiche de paie interactive du marché.

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Espace de pose congés pour les collaborateurs

Vos équipes suivent toutes leurs absences sans se poser de questions

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Simulation du coût d’une embauche

Estimez les différents coûts liés à un recrutement ainsi que leur répartition en entrant quelques variables dans notre simulateur.

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Nouveau processus de pose d’absences liées à la parentalité

Posez vos congés de parentalité sereinement

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PayFit AI, l’assistant intelligent toujours à portée de main

Des réponses instantanées à vos questions, à toute heure du jour et de la nuit.

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Simulation de solde de congés

Anticipez les congés facilement : vos employés visualisent leur solde futur en temps réel. Moins de sollicitations, plus d’autonomie pour vos équipes.

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Avec notre module “Enquêtes RH”, mesurez facilement l’engagement de vos collaborateurs

Créez, diffusez et analysez vos sondages facilement. Inclut l'eNPS pour la satisfaction globale et des enquêtes d'engagement personnalisables.

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Suivi optimisé des arrêts maladie

Fini le casse-tête des arrêts maladie ! PayFit simplifie chaque étape : identification, calcul, documents, déclaration. Suivi facile et transparence pour votre entreprise.

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Découvrez Feedback 360

Avec Feedback 360, accompagnez vos collaborateurs à chaque étape clé de leur parcours professionnel au sein de votre entreprise.

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PayFit AI, l’assistant intelligent toujours à portée de main

Des réponses instantanées à vos questions, à toute heure du jour et de la nuit.

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Votre tour de contrôle RH : pilotez l'essentiel en un coup d'œil

Centralisez vos données RH : présences, contrats, calendrier, masse salariale. Un tableau de bord administrateur pensé pour les managers et RH.

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Nouvelle intégration avec Memo Bank

Payez vos collaborateurs en quelques clics depuis PayFit

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Nouvelle intégration avec Boond

Synchronisez vos absences automatiquement entre Boond et PayFit

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Intégration PayFit x Skello

Connectez vos outils de paie et de planning pour éviter les ressaisies et les erreurs

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Tous vos outils synchronisés en temps réel grâce à l’API

Fini la double saisie et les erreurs. Avec l’API, vous pouvez connecter les outils de votre choix à PayFit !

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PayFit AI, l’assistant intelligent toujours à portée de main

Des réponses instantanées à vos questions, à toute heure du jour et de la nuit.

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Vos absences, toujours à jour dans PayFit

Vous gérez les congés dans un outil externe, un ERP, un logiciel de planification ou un SIRH ? Chaque absence validée dans votre outil se synchronise maintenant automatiquement dans PayFit.

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Nouvel espace de gestion des documents

Gérez, ajoutez et recherchez efficacement vos documents d'entreprise et employés

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PayFit AI, l’assistant intelligent toujours à portée de main

Des réponses instantanées à vos questions, à toute heure du jour et de la nuit.

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Notre logiciel de gestion de paie vu par Théo, CEO d'une PME
À la tête de 45 salariés, ce dirigeant vous explique ses rituels paie !
Capterra
4.5

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Théo Lion
Fondateur et CEO de Coudac
Les vrais plus de PayFit : le temps que ça libère et la charge mentale en moins. Je peux passer plus de temps sur le développement de ma boite !

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Onboarding simplifié, validation des régularisations, enquêtes RH... Visionnez nos précédentes Keynotes pour découvrir toutes les nouveautés apportées à PayFit au fil des ans.

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