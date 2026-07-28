Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
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Améliorations, nouveautés, paie, RH, découvrez un aperçu des actualités PayFit
Keynote Highlights
Rejoignez-nous pour découvrir comment nos innovations rendent la paie et les RH plus simples, plus sûres et plus transparentes pour toutes les petites et moyennes entreprises. Reprendre la main, simplement. C'est le fil conducteur de cette keynote.
Un assistant IA spécialisé par sujet
Des réponses personnalisées sur vos questions paie et RH les plus complexes. PayFit Copilot s'appuie sur des agents dédiés aux arrêts maladie, aux congés ou aux déclarations… en plus de connaître votre entreprise sur le bout des doigts.
Une simulation de congés dans le futur
Vos collaborateurs visualisent leur solde jusqu'à 11 mois à l'avance, en temps réel. PayFit leur suggère même d'utiliser leurs jours de RTT (réduction du temps de travail) ou leurs congés avant expiration. Moins de sollicitations, plus d'autonomie.
PayFit et Boond Manager, enfin connectés
Fini la ressaisie manuelle ! Vos absences remontent automatiquement de Boond vers PayFit. Une alerte en temps réel vous signale les anomalies. Des bulletins justes, sans effort.
Un espace dédié à la parentalité
Déclarez et suivez chaque congé de naissance en toute simplicité, étape par étape. Les impacts en paie sont calculés automatiquement. Un nouveau droit bien géré, pour tous les parents.
Des plannings qui s'adaptent
Vos collaborateurs changent de rythme d'une semaine à l'autre ? Paramétrez plusieurs plannings sur un même mois. La paie s'ajuste automatiquement, sans retraitement manuel.
Nos dernières nouveautés
Vos collaborateurs ont un nouveau droit. PayFit s'en charge dès juillet.
Temps partiel, semaine de 4 jours, horaires fixes récurrents : tout est pris en compte sur PayFit.
Gérez de manière efficace les entrées et sorties de vos salariés en contrat court.
Visualisez, gérez et régularisez vos absences en un coup d'œil.
Désormais, nos clients ont aussi la possibilité de corriger certains oublis en toute autonomie et en toute conformité.
Dans la continuité de sa mission de rendre la paie plus lisible et accessible, PayFit dévoile aujourd'hui la première fiche de paie interactive du marché.
Vos équipes suivent toutes leurs absences sans se poser de questions
Estimez les différents coûts liés à un recrutement ainsi que leur répartition en entrant quelques variables dans notre simulateur.
Posez vos congés de parentalité sereinement
Des réponses instantanées à vos questions, à toute heure du jour et de la nuit.
Anticipez les congés facilement : vos employés visualisent leur solde futur en temps réel. Moins de sollicitations, plus d’autonomie pour vos équipes.
Créez, diffusez et analysez vos sondages facilement. Inclut l'eNPS pour la satisfaction globale et des enquêtes d'engagement personnalisables.
Fini le casse-tête des arrêts maladie ! PayFit simplifie chaque étape : identification, calcul, documents, déclaration. Suivi facile et transparence pour votre entreprise.
Avec Feedback 360, accompagnez vos collaborateurs à chaque étape clé de leur parcours professionnel au sein de votre entreprise.
Des réponses instantanées à vos questions, à toute heure du jour et de la nuit.
Centralisez vos données RH : présences, contrats, calendrier, masse salariale. Un tableau de bord administrateur pensé pour les managers et RH.
Payez vos collaborateurs en quelques clics depuis PayFit
Synchronisez vos absences automatiquement entre Boond et PayFit
Connectez vos outils de paie et de planning pour éviter les ressaisies et les erreurs
Fini la double saisie et les erreurs. Avec l’API, vous pouvez connecter les outils de votre choix à PayFit !
Des réponses instantanées à vos questions, à toute heure du jour et de la nuit.
Vous gérez les congés dans un outil externe, un ERP, un logiciel de planification ou un SIRH ? Chaque absence validée dans votre outil se synchronise maintenant automatiquement dans PayFit.
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Onboarding simplifié, validation des régularisations, enquêtes RH... Visionnez nos précédentes Keynotes pour découvrir toutes les nouveautés apportées à PayFit au fil des ans.