À mesure que les entreprises se développent et diversifient leurs activités, la gestion de la paie devient de plus en plus complexe. Entre obligations légales, spécificités sectorielles et multiplicité des statuts, les employeurs doivent composer avec des règles variées et en constante évolution.

Dans ce contexte, l’automatisation de la paie s’impose comme une solution incontournable. Les logiciels de paie permettent non seulement de fiabiliser les traitements, mais aussi de gagner un temps précieux au quotidien.

Parmi eux, les logiciels de paie multi-conventions répondent à un besoin spécifique : gérer efficacement plusieurs conventions collectives au sein d’une même entreprise. Ils offrent ainsi une solution adaptée aux structures multi-activités ou aux organisations employant des profils soumis à des cadres réglementaires différents.

Qu’est-ce qu’une convention collective ?

Rappel de l’incidence des conventions collectives sur la gestion de la paie

Une convention collective est un accord négocié entre les syndicats de salariés et les groupements d'employeurs d'un secteur. Prévue par l'article L2221-1 du Code du travail, elle a pour objectif d'adapter les règles du Code du travail aux réalités d'une profession.

Elle encadre des éléments cruciaux de la paie tels que :

les grilles de salaires minima ;

l'acquisition et le décompte des congés payés ;

les primes obligatoires (ancienneté, 13ème mois, vacances) ;

le maintien de salaire en cas de maladie.

Pour identifier la convention collective applicable à votre entreprise, vous pouvez vous appuyer sur votre code APE (Activité Principale Exercée). Celui-ci permet de déterminer la branche d’activité dont vous dépendez, même si d’autres critères peuvent également entrer en compte.

💡 Bon à savoir : toute convention collective fait l'objet d'un numéro d'identification unique appelé IDCC (Identifiant de Convention Collective). Ce numéro permet de la repérer sans confusion et doit obligatoirement figurer sur les bulletins de paie.

Le défi du multi-conventions

Gérer une seule convention demande déjà une veille juridique rigoureuse. Mais que se passe-t-il pour une entreprise multi-activités ?

📌 Exemple : imaginez une entreprise qui possède une activité de développement de logiciels (soumise à la convention Syntec) et qui ouvre une boutique physique pour vendre son matériel (soumise à la convention du Commerce de détail non alimentaire). Le gestionnaire de paie va devoir calculer des primes de vacances spécifiques pour les développeurs, tout en gérant les majorations pour le travail du dimanche des vendeurs. Faire cela manuellement sur Excel, ou avec un outil de paie basique, c'est multiplier par deux le risque d'erreur sur les bulletins et la DSN.

Pourquoi utiliser un logiciel de paie multi-conventions ?

Un logiciel de paie multi-conventions est un outil conçu pour répondre aux besoins des entreprises relevant de plusieurs secteurs d’activité. Il permet d’automatiser la gestion de la paie en tenant compte des spécificités propres à chaque convention collective.

Bien que cette situation reste relativement rare, certaines entreprises multi-activités, groupe ou certaines structures en forte croissance emploient des salariés soumis à différentes conventions collectives. Dans ce cas, l’utilisation d’un logiciel de paie multi-conventions devient un véritable atout.

Il permet en effet de centraliser la gestion de la paie au sein d’un seul outil, tout en garantissant l’application conforme des règles propres à chaque convention. Résultat : un gain de temps significatif, une réduction des erreurs et une meilleure fiabilité des traitements.

Par ailleurs, ces logiciels assurent une gestion digitalisée et souvent en temps réel de documents essentiels, tels que les bulletins de paie ou les Déclarations Sociales Nominatives ( DSN ).

💡 Bon à savoir : l’utilisation d’un logiciel de paie multi-conventions est fortement recommandée pour la sécurisation de la paie , mais aussi pour protéger les données personnelles des salariés, dans le respect des obligations légales.

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Quel logiciel de paie multi-conventions choisir ?

Choisir un logiciel de paie est une étape clé pour garantir une gestion fiable et efficace de la paie au sein de votre entreprise. Pour faire le bon choix, plusieurs critères doivent être pris en compte :

les besoins spécifiques de votre entreprise (taille, secteur, complexité de la paie) ;

le coût du logiciel et son adéquation avec votre budget ;

les conventions collectives prises en charge ;

les fonctionnalités proposées (automatisation, DSN, gestion des absences, etc.) ;

les services associés (accompagnement, support client, mises à jour réglementaires).

Il est également possible d’opter pour un logiciel de paie gratuit . Toutefois, ces solutions offrent généralement des fonctionnalités limitées et ne permettent pas toujours de gérer plusieurs conventions collectives de manière fiable.

💡 Bon à savoir : certains logiciels SIRH (Systèmes d’Information des Ressources Humaines) proposent des fonctionnalités avancées permettant d’optimiser l’ensemble des processus RH, bien au-delà de la simple gestion de la paie.

Quel est le meilleur logiciel multi-conventions en 2026 ? Comparatif

Face à la diversité des solutions SIRH sur le marché, le bon choix dépend avant tout de la composition de votre équipe RH et de votre appétence pour la technique. Voici un comparatif des principaux acteurs :

Logiciel Le positionnement Idéal pour Ce qui fait la différence Payfit L’automatisation et la simplicité. Le logiciel gère le multi-conventions de manière transparente : nul besoin d’être un expert technique pour paramétrer la paie. TPE, PME et startups cherchant à internaliser la paie sans embaucher d’expert dédié. Son interface intuitive, l’automatisation de la DSN et son module SIRH intégré (congés, notes de frais). Silae L’exhaustivité technique. Couvre la quasi-totalité des conventions, avec une interface poussée et un paramétrage nécessitant de solides compétences en gestion de paie. Cabinets d’expertise comptable ou entreprises avec un pôle paie très expérimenté. La profondeur de son paramétrage pour les cas industriels très complexes. Sage Paie La robustesse historique. Une solution très complète, souvent connectée au reste de l’ERP comptable de l’entreprise. Grandes PME et ETI ayant des flux financiers complexes. L’intégration native avec l’écosystème comptable Sage. ADP L’externalisation à grande échelle. Leader de l’externalisation, capable de gérer des milliers de paies sur de multiples conventions et pays. Grandes entreprises et multinationales. La garantie de conformité internationale et la délégation totale du traitement.

Le logiciel de paie multi-conventions est aujourd’hui un outil indispensable pour les entreprises ayant une organisation complexe ou multi-activités. Il permet de sécuriser la paie, d’automatiser les processus RH et de garantir une conformité constante avec la législation.

💡 Bon à savoir : pour les PME souhaitant internaliser leur paie sans recruter un expert dédié, les logiciels de paie automatisés permettent de gérer plusieurs conventions collectives via une interface intuitive, tout en garantissant la conformité légale grâce aux mises à jour réglementaires automatiques.