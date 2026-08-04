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LOGICIEL DE PAIE ET RH
Paie. Congés. Entretiens. Prêts à l'emploi.
PayFit c’est fiable, rapide, automatisé et accessible à tous.
+22 000 entreprises comme la vôtre nous font confiance
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Créateur d’entreprise ou PME établie ? Notre logiciel de paie s’adapte !
Parce que nous savons à quel point vos besoins diffèrent de votre voisin, nous avons développé plusieurs offres.
- N’ayez plus peur de faire des erreurs
- Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment : votre croissance
- Soyez 100% autonome : accès 24H/7, aucune dépendance à un comptable
Avec notre logiciel de paie, toutes les variables sont intégrées en temps réel sur le bulletin de paie : absence, prime, note de frais.
On vous accompagne lors de la prise en main. Comment ça se passe après ? On reste à vos côtés.
Avec nos modèles de documents RH pré-remplis, vous serez toujours conforme.
- Soyez plus serein : vous réduisez le risque d’erreurs humaines
- Libérez-vous du temps : la paie et les déclarations sociales sont 100% automatisées
- Reprenez le contrôle : vous accédez à votre paie et vos données quand vous voulez
La transition avec votre ancien partenaire ? Rapide et efficace.
Congés, contrat de travail, e-signature : tout est compris.
Si nos conseillers ne sont pas disponibles, notre assistant virtuel l’est 24h/24.
- Restez zen : minimisez les erreurs manuelles
- Gagnez des heures précieuses : paie et déclarations sociales automatisées à 100%
- Gardez la main : accédez librement à vos données de paie en toute simplicité
La migration depuis votre ancienne solution ? Rapide et efficace.
+50 intégrations avec des outils RH. Et une API ouverte.
Maîtrise des coûts et pilotage de votre masse salariale.
PayFit AI
Le premier agent IA dédié à la paie et RH qui vous accompagne 24/7 avec des réponses fiables et personnalisées
Vos premiers pas, étape par étape
Création de votre compte
Renseignez les informations demandées, et c’est parti.
Prise en main du logiciel
Accédez à nos tutos vidéos pour une prise en main à votre rythme.
Clôture de votre première paie
À la date de votre choix.
Nous vous suivons au quotidien
Une question ? Notre service client et notre assistant conversationnel sont là.
Vos outils du quotidien, synchronisés en 2 clics
Notre logiciel de paie est intégré avec Swile, Alan, Qonto ou encore Pennylane
Paie, congés, entretiens annuels ? On s’occupe de tout !
Un logiciel de paie, c’est bien. Mais pourquoi ne pas centraliser aussi vos processus administratifs et RH ?
Automatisation paie et déclarations sociales
PayFit AI
Ne restez jamais sans réponse. PayFit AI traite vos questions paie et RH instantanément, 24h/24. Gagnez des heures chaque semaine.
Congés et absences
Gestion des arrivées
Performance et engagement
Gestion du temps et des activités
Entrepreneurs, DRH, Gestionnaires de paie : voici ce qu’ils préfèrent chez PayFit
L'outil permet un gain de temps considérable. La clôture des paies, les différents modules, le tableau de bord pour le rappel des tâches... tout est simple et fluide d'utilisation. Je tiens à souligner l'efficacité des équipes au paramétrage et du service clients très professionnel et réactif.
Avalor
Un excellent outil RH. LEs avantages : l'expérience de consultation des bulletins de salaire : très visuel et très bien détaillé. L'interface globale de l'application web, très efficace.
Florian
Solution de paie extraordinaire, simple d'utilisation et très efficace : donc a la portée de toutes les PME ! Bravo aux équipes PayFit très professionnelles (et super sympas). Je recommande a 100 % (Je n'écris jamais d'avis mais la solution est trop excellente, donc je tenais à partager ma grande satisfaction).
Sopalor
Idéal pour ma structure de 12 salariés, dépense comptable en moins et expérience logicielle complète. Partant de 0 en paie, j'ai acquis quelques savoirs importants grâce à PayFit.
Mehdi
J'aime piloter ma paye grâce à cet outil sans dépendre d'un comptable ou juriste. L'application offre énormément d'informations. L'arbre de décision/ choix/ alternative est très explicite. Les textes de lois sont à deux clics. Une amie RH d'une très grosse société française se sert de la base PayFit pour vérifier les dernières actualités. [...] Je recommande sincèrement.
Virginia
Payfit est un outil fiable et très intuitif. Je suis très satisfait de l'accompagnement par l'équipe Payfit. Je les interroge souvent sur des questions ou des problématiques liées à l'entreprise dans laquelle je travaille. Ils sont très réactifs et ils apportent toujours une réponse claire et précise.
Karim
J’utilise PayFit en tant que salarié, et quel bonheur ! C’est très simple de poser un congé ou de remplir son calendrier des jours travaillés. Mes fiches de paie arrivent toujours en temps et en heure, avec un design au top hyper facile à lire. Que ce soit de mon ordinateur ou de mon téléphone, l’expérience utilisateur est très chouette, merci PayFit !
Pauline Vivier
Nous avons choisi PayFit en mars 2023 suite à une mauvaise expérience avec un autre prestataire. Payfit à repris la gestion rétroactive sur 2 mois afin de rectifier les erreurs constatées. Très satisfait de l'interface et du chat . Il y a de l'humain derrière la technologie ! Nous recommandons.
Laurent
J'utilise PayFit pour ma SARL, c'est une solution très claire et facile d'utilisation. Je ne connais pas vraiment ce qui se fait ailleurs pour comparer, mais c'est très pratique au quotidien pour gérer ses salariés. Un bon choix que je recommande à tout ceux qui hésiteraient.
Clara
PayFit est un véritable soutien pour le poste d'assistante administrative lorsqu'on n'a pas bénéficié d'une formation dans le domaine. L'outil permet de faire énormément de choses seul, et la FAQ et le service clients sont là au besoin.
Marion
Je l'utilise tous les mois dans le cadre de mes prestations chez mes clients (des entreprises). Je travaille en étroite collaboration avec le service RH (qui sont mes clients) et PayFit est un outil important pour la gestion des paies, des congés, etc.... Je recommande. Je suis amené à utiliser d'autres logiciel mais Payfit se démarque largement !
Maxime
Un logiciel de gestion super pratique ! Pouvoir voir son solde de congés sans avoir besoin de rien calculer. Bulletin de paie détaillé et clair. La mise à jour comporte même un graphique des répartitions des charges sur le salaire brut. Vraiment un logiciel que je recommande à 100%. Simple, efficace et bien organisé.
Lisa
Je suis indépendante et je travaille seule. [...] Faire des fiches de paie et déclarations de charges est un vrai casse tête. Après un premier essai peu concluant chez un prestataire de service, j'ai eu beaucoup d'erreurs de déclaration que j'ai dû résoudre seule. Heureusement PayFit a résolu ces difficultés. Tout est automatisé et sans erreur. Un grand merci pour votre soutien.
Christine D.
Une économie très importante sur la partie sociale dans la gestion de mon entreprise. Débutante et stressée au départ, aujourd'hui même pas 10 minutes par mois pour faire mes bulletins de salaire. Une pointeuse, je télécharge et tout est calculé. Très facile avec un accompagnement top. Il y a toujours une réponse. Merci beaucoup à toute l'équipe !
BHV Béziers
Un vrai atout pour l'entreprise. Convaincu. Plus qu'un outil, une harmonie. Je n'arrive pas à m'en passer, ils ont tout révolutionné. Parfait pour une taille d'entreprise de -50 pers, ne sachant pas ce que ça donne avec les autres entreprises. [...] ça aide beaucoup de salariés qui ne comprennent pas la paie, bien que la paie soit le nerf de la guerre. Je recommande chaudement.
Alexis Fougeron
Nous utilisons PayFit depuis 3 ans et nous avons grandi ensemble. Eux, plus vite que nous :) Mais ils ont gardé ce côté facile, compréhensible et convivial de leurs débuts. Leur offre s'est bien enrichie, anticipant nos besoins. Nous avons toujours eu des réponses à nos questions et aux cas particuliers qu'on peut rencontrer en RH. Nous sommes fans de Payfit!
Dracula technologies
J'aime beaucoup la solution à plusieurs titres. L'ergonomie : les infos sont lisibles et accessibles. Les fiches pratiques : elles traitent en profondeur des points techniques de paie, il y en a sur tous les sujets majeurs. [...] La solution correspond aussi bien à des novices en paie (tout est automatisé et expliqué) qu'à des responsables de paie expérimentés.
Annie
Intuitif, 90% des réponses sont à "portée de main", l'expertise sur des points qui me semblent "plus complexes à mon niveau" est accessible et rapide dans ses réponses. Enfin, pourquoi pas 5 étoiles, car certaines spécificités comme les ZRR ne sont pas gérées, que la gestion des mi-temps thérapeutiques me parait complexe (si MSA par exemple), [...].
Paul
Questions fréquentes
Aucune compétence préalable en paie n'est requise ! C'est justement l'un des principaux avantages de PayFit : notre logiciel de paie est conçu pour être intuitif. En quelques clics, vous générez tous vos bulletins de paie et nous nous chargeons automatiquement de l'ensemble de vos déclarations sociales. Vous pouvez même comprendre votre fiche de paie grâce à nos guides explicatifs.
Nos tarifs s'adaptent à vos besoins spécifiques : gestion basique des fiches de paie, fonctionnalités avancées comme le calcul des heures de travail et la gestion des heures supplémentaires, ou solutions complètes incluant les spécificités sectorielles. Découvrez nos offres détaillées sur notre page Nos offres pour choisir la formule adaptée à votre entreprise.
PayFit inclut toutes les fonctionnalités essentielles sans surcoût : bulletins de paie simplifiés, gestion des congés et absences, calcul du taux de prélèvement à la source, signature électronique des contrats. Même les situations complexes comme les congés fractionnés ou les compléments de salaire maladie sont incluses. Seules les régularisations exceptionnelles peuvent occasionner des frais.
Nos experts paie vous accompagnent sur tous les aspects techniques : application correcte de votre coefficient salaire, gestion des spécificités comme les primes de vacances Syntec ou la journée de solidarité, calculs de solde de tout compte lors des départs. Ils connaissent votre dossier et vous proposent des solutions personnalisées pour optimiser votre gestion paie et RH.
PayFit accompagne la majorité des secteurs avec leurs spécificités : fiches de paie des mandataires sociaux, gestion des congés exceptionnels ou des congés non pris. Certaines conventions très spécifiques (BTP, agriculture, paysagisme, agents commerciaux immobiliers) ne sont pas encore intégrées, mais notre équipe produit élargit continuellement notre couverture sectorielle.
Un logiciel de paie vous épaule dans votre gestion de la paie au quotidien. Un logiciel de paie vous aide à respecter les réglementations complexes et en constante évolution en matière de droit du travail, de fiscalité et de cotisations sociales. En automatisant de nombreux calculs et process, votre logiciel de paie réduira drastiquement le temps que vous passez sur ces sujets mais aussi les erreurs que vous pourriez commettre.
PayFit est un logiciel de paie Saas : vous pouvez donc vous connecter n’importe quand, n’importe où, sans passer forcément par votre ordinateur de travail. Vous possédez un espace administrateur sécurisé, depuis lequel vous gérez la paie, les congés et absences, etc. Vos collaborateurs ont également accès à leur propre espace personnel. Ce logiciel de paie est simple à utiliser, très intuitif, et ne nécessite pas d’expertise en paie spécifique.
Vous pouvez changer de logiciel de paie quand vous le souhaitez, sauf si vous êtes contractuellement engagé avec votre prestataire actuel. Beaucoup de nos clients viennent en fin de trimestre ou en fin d’année car ils préfèrent attendre la fin de leur exercice financier. Cela peut faciliter la migration. Chez PayFit, peu importe la période, nous nous engageons à finaliser votre migration sous deux semaines.