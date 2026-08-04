Aller au contenu principal

LOGICIEL DE PAIE ET RH

Paie. Congés. Entretiens. Prêts à l'emploi.

PayFit c’est fiable, rapide, automatisé et accessible à tous.

4.5/5 parmi +22 000 entreprises
Essayez maintenantDemandez une démo
Logo de l'entreprise Kaibee
Logo de l'entreprise Vitaline
Logo de l'entreprise Pilot'in
Logo de l'entreprise Liberkeys.
Logo de l'entreprise Heetch.

+22 000 entreprises comme la vôtre nous font confiance

💥 Offre jusqu'au 31 août

Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement​​​​‌﻿‍﻿​‍​‍‌‍﻿﻿‌﻿​‍‌‍‍‌‌‍‌﻿‌‍‍‌‌‍﻿‍​‍​‍​﻿‍‍​‍​‍‌‍‌​‌‍​‌‌﻿‌​‌‍﻿﻿‌‍​﻿‌‍﻿‌‌﻿​﻿​‍﻿‍‌‍​﻿‌‍﻿﻿‌‍﻿‌​‍​‍​‍﻿​​‍​‍‌‍‍​‌﻿​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​﻿‍‍​‍​‍‌‍‍​‌﻿‌​‌﻿‌​‌﻿​​‌﻿​﻿​﻿‍‍​‍﻿﻿​‍﻿﻿‌‍​﻿‌‍﻿‌‌﻿​﻿​‍﻿‍‌﻿​​‌‍​‌‌﻿‍‌‌‍‌‍‌‍‍‌‌﻿‌​​‍﻿‍‌‍​﻿‌‍﻿﻿‌‍﻿‌​‍﻿﻿‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌﻿‌​‌‍﻿﻿‌﻿​‍​‍﻿﻿‌‍‍‌‌﻿‌​‌‍‌‌‌‍﻿‌‌‌﻿﻿‌﻿‌​‌﻿‍‌‌﻿​​‌‍‌‌‌﻿​﻿​‍﻿﻿‌​​‌‌​​‍‌‍‍﻿‌‌‌‌‌﻿‍​​﻿​‍‌‍​‌‌​‍﻿‌‌​﻿​﻿‍‌‌​​﻿‌‍﻿‍‌﻿‌‍‌﻿‌﻿‌​﻿‌‌﻿​​‌﻿‌﻿‌‌‌‍‌‌‌‌​﻿‍‌‌‌​﻿‌​​‌​‍﻿﻿‌‍‍‌‌﻿‌​‌‍‌‌‌‍﻿‌‌﻿​﻿​‍﻿﻿‌​‍‌‌‍‍﻿‌‌‌​​﻿‍​‌​‍‍‌‍​﻿‌‍​﻿‌​​‌‌‌​‌‌‍﻿‍‌‍‌‌‌‌﻿﻿‌‍​‍‌​‌​‌‌‌​‌﻿​﻿‌﻿‌​​﻿‌‌‌﻿‌‍‌​‌‍​﻿‌‌‌﻿‌﻿​‍﻿﻿‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌﻿‌​​‍​﻿‌‍‌‍‌‍‍‌‌‍‌‌‌‍﻿​‌‍‌​‌‌​​‌‍​‌‌﻿‌​‌‍‍​​﻿﻿‌‌‍‍​‌‍‍‌‌‍‌﻿‌‍‍​‌‍﻿​‌‍‍‌‌‍‌﻿‌‍‍​‌﻿‌​‌‌﻿﻿‌‍​‍‌‍​‌‌‍﻿‍‌‍﻿‍‌‍‌‌‌﻿​‍‌﻿​﻿​‍﻿‍​﻿​​​‍﻿‍‌‍​‍‌‍​‌‌‍﻿‍‌‍﻿‍‌‍‌‌‌﻿​‍​‍﻿‍‌﻿‌​‌‍‍‌‌﻿‌​‌‍﻿​‌‍‌‌​‍​‍‌﻿﻿‌

En profiter dès maintenant

Créateur d’entreprise ou PME établie ? Notre logiciel de paie s’adapte !

Parce que nous savons à quel point vos besoins diffèrent de votre voisin, nous avons développé plusieurs offres.

Vous éditez votre 1ère paie ?  On vous accompagne dans cette nouvelle étape
  • N’ayez plus peur de faire des erreurs
  • Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment : votre croissance
  • Soyez 100% autonome : accès 24H/7, aucune dépendance à un comptable
Ces créateurs d’entreprise utilisent déjà PayFit
Logo de l'entreprise HolybellyLogo de l'entreprise BoostLogo de l'entreprise CubynLogo de l'entreprise Bioxegy
90 %
de temps en moins passé sur la paie par mois
en utilisant PayFit*
Trois logos les uns au dessus des autres, on y voit de bas en haut Net-entreprises, l'Urssaf et les DSN
Une paie accessible à tous et sans erreur

Avec notre logiciel de paie, toutes les variables sont intégrées en temps réel sur le bulletin de paie : absence, prime, note de frais.

Illustration montrant que le produit PayFit est opérationnel en 3 heures seulement.
Opérationnel en moins de 3 heures

On vous accompagne lors de la prise en main. Comment ça se passe après ? On reste à vos côtés.

Illustration d'un contrat CDI pour la convention collective SYNTEC.
Vos premiers contrats, comme si c’était fait

Avec nos modèles de documents RH pré-remplis, vous serez toujours conforme.

Entre 1 et 9 collaborateurs ? Votre paie sera prête en moins d’une heure
  • Soyez plus serein : vous réduisez le risque d’erreurs humaines
  • Libérez-vous du temps : la paie et les déclarations sociales sont 100% automatisées
  • Reprenez le contrôle : vous accédez à votre paie et vos données quand vous voulez
Ces très petites entreprises utilisent déjà PayFit
Logo de l'entreprise ZackLogo de l'entreprise JabLogo de l'entreprise VitalineLogo de l'entreprise Eventozor.
10 000 €
économisés en 3 ans sur la gestion de la paie
pour 6 salariés
image illustrant une migration en deux jours
En 2 jours, tout est prêt

La transition avec votre ancien partenaire ? Rapide et efficace.

image illustrant les différentes fonctionnalités de l'application
La paie, et tellement plus encore

Congés, contrat de travail, e-signature : tout est compris.

Image illustrant le support disponible dans l'application; on y voit des exemples de questions fréquentes..
Toujours à vos côtés

Si nos conseillers ne sont pas disponibles, notre assistant virtuel l’est 24h/24.

Plus de 10 collaborateurs ? On peut faire beaucoup pour vous, en paie comme en RH
  • Restez zen : minimisez les erreurs manuelles
  • Gagnez des heures précieuses : paie et déclarations sociales automatisées à 100%
  • Gardez la main : accédez librement à vos données de paie en toute simplicité
Ces petites et moyennes entreprises utilisent déjà PayFit
Logo de l'entreprise PérouseLogo de l'entreprise Pilot'inLogo de l'entreprise MisterflyLogo LiberKeys
27 000 €
économisés en 3 ans sur la gestion de la paie
pour 15 salariés
image illustrant une migration en deux jours
En 2 jours, tout est prêt

La migration depuis votre ancienne solution ? Rapide et efficace.

Une suite de logos d'entreprises ayant créé des logiciels de ressources humaines bien connues.
Vos logiciels RH du quotidien, à portée de main

+50 intégrations avec des outils RH. Et une API ouverte.

Illustration d'un rapport détaillé, avec des colonnes chiffrées.
Vos indicateurs, vos reportings

Maîtrise des coûts et pilotage de votre masse salariale.

PayFit AI

Le premier agent IA dédié à la paie et RH qui vous accompagne 24/7 avec des réponses fiables et personnalisées

En savoir plus
PayFit AI illustrationPayFit Copilot logo visual
Ce que vous allez gagner dans votre quotidien avec PayFit
Notre mission ? Vous simplifier la paie pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment : l’humain.
Temps
Temps
Automatisation des bulletins de paie et des déclarations sociales
90 %
de temps en moins passé sur la paie par mois*
Contrôle
Contrôle
Accès à votre paie et à vos données en toute autonomie
300 €
de frais de comptabilité économisés par mois*
Fiabilité
Fiabilité
Mise à jour immédiate à chaque évolution légale et conventionnelle
+600
évolutions intégrées en moyenne par an
*Ces chiffres proviennent d’une simulation basée sur le Economic Impact de PayFit, étude commanditée par PayFit auprès de l’institut indépendant Forrester en août 2022. Les résultats sont basés sur une entreprise de référence de 5 collaborateurs.

Vos premiers pas, étape par étape

1

Création de votre compte

Renseignez les informations demandées, et c’est parti.

2

Prise en main du logiciel

Accédez à nos tutos vidéos pour une prise en main à votre rythme.

3

Clôture de votre première paie

À la date de votre choix.

4

Nous vous suivons au quotidien

Une question ? Notre service client et notre assistant conversationnel sont là.

Loading...
+50 intégrations

Vos outils du quotidien, synchronisés en 2 clics

Notre logiciel de paie est intégré avec Swile, Alan, Qonto ou encore Pennylane

Voir toutes nos intégrations

Paie, congés, entretiens annuels ? On s’occupe de tout ! 

Un logiciel de paie, c’est bien. Mais pourquoi ne pas centraliser aussi vos processus administratifs et RH ?

Automatisation paie et déclarations sociales

Absence, prime, note de frais : les variables de paie sont intégrées en temps réel sur le bulletin de paie. 
Illustration d'une fiche de paie simplifiée disponible dans le logiciel de paie.

PayFit AI

Ne restez jamais sans réponse. PayFit AI traite vos questions paie et RH instantanément, 24h/24. Gagnez des heures chaque semaine.

Congés et absences

Permettez à vos managers de valider en direct les demandes de congés. À peine acceptées, déjà impactées sur le bulletin de paie.
Illustration d'un planning d'employé sur lequel figure une demande de congé parental, de congés payés et de RTT en attente de validation ainsi qu'une absence médicale approuvée.

Gestion des arrivées

Fluidifiez l’arrivée de vos nouveaux talents grâce à nos modèles de contrat, à la signature électronique et à notre mémo onboarding.
Illustration d'un modèle de contrat de CDI, avec un rendu imagé du document a signer.

Performance et engagement

Piochez parmi nos modèles à personnaliser pour tous types d’entretiens : annuel, professionnel, individuel.

Gestion du temps et des activités

Suivez le temps de travail de vos collaborateurs sans alourdir leur quotidien via la pointeuse digitale. 
Illustration montrant l'application PayFit sur mobile, on y voit une pointeuse numérique.
Décoration de lauriers
Avis de nos clients

Entrepreneurs, DRH, Gestionnaires de paie : voici ce qu’ils préfèrent chez PayFit

L'outil permet un gain de temps considérable. La clôture des paies, les différents modules, le tableau de bord pour le rappel des tâches... tout est simple et fluide d'utilisation. Je tiens à souligner l'efficacité des équipes au paramétrage et du service clients très professionnel et réactif.

Avalor

5/5

Un excellent outil RH. LEs avantages : l'expérience de consultation des bulletins de salaire : très visuel et très bien détaillé. L'interface globale de l'application web, très efficace.

Florian

4/5

Solution de paie extraordinaire, simple d'utilisation et très efficace : donc a la portée de toutes les PME ! Bravo aux équipes PayFit très professionnelles (et super sympas). Je recommande a 100 % (Je n'écris jamais d'avis mais la solution est trop excellente, donc je tenais à partager ma grande satisfaction).

Sopalor

5/5
Lancer la vidéo avec la touche Entrée
Photo de deux employés d'entreprise travaillant joyeusement sur un ordinateur.
Logo de l'entreprise Coudac
Coudac
Agence marketing・20 Collaborateurs

Idéal pour ma structure de 12 salariés, dépense comptable en moins et expérience logicielle complète. Partant de 0 en paie, j'ai acquis quelques savoirs importants grâce à PayFit.

Mehdi

5/5

J'aime piloter ma paye grâce à cet outil sans dépendre d'un comptable ou juriste. L'application offre énormément d'informations. L'arbre de décision/ choix/ alternative est très explicite. Les textes de lois sont à deux clics. Une amie RH d'une très grosse société française se sert de la base PayFit pour vérifier les dernières actualités. [...] Je recommande sincèrement.

Virginia

5/5

Payfit est un outil fiable et très intuitif. Je suis très satisfait de l'accompagnement par l'équipe Payfit. Je les interroge souvent sur des questions ou des problématiques liées à l'entreprise dans laquelle je travaille. Ils sont très réactifs et ils apportent toujours une réponse claire et précise.

Karim

5/5

J’utilise PayFit en tant que salarié, et quel bonheur ! C’est très simple de poser un congé ou de remplir son calendrier des jours travaillés. Mes fiches de paie arrivent toujours en temps et en heure, avec un design au top hyper facile à lire. Que ce soit de mon ordinateur ou de mon téléphone, l’expérience utilisateur est très chouette, merci PayFit !

Pauline Vivier

5/5

Nous avons choisi PayFit en mars 2023 suite à une mauvaise expérience avec un autre prestataire. Payfit à repris la gestion rétroactive sur 2 mois afin de rectifier les erreurs constatées. Très satisfait de l'interface et du chat . Il y a de l'humain derrière la technologie ! Nous recommandons.

Laurent

5/5

J'utilise PayFit pour ma SARL, c'est une solution très claire et facile d'utilisation. Je ne connais pas vraiment ce qui se fait ailleurs pour comparer, mais c'est très pratique au quotidien pour gérer ses salariés. Un bon choix que je recommande à tout ceux qui hésiteraient.

Clara

4/5

PayFit est un véritable soutien pour le poste d'assistante administrative lorsqu'on n'a pas bénéficié d'une formation dans le domaine. L'outil permet de faire énormément de choses seul, et la FAQ et le service clients sont là au besoin.

Marion

5/5

Je l'utilise tous les mois dans le cadre de mes prestations chez mes clients (des entreprises). Je travaille en étroite collaboration avec le service RH (qui sont mes clients) et PayFit est un outil important pour la gestion des paies, des congés, etc.... Je recommande. Je suis amené à utiliser d'autres logiciel mais Payfit se démarque largement !

Maxime

5/5

Un logiciel de gestion super pratique ! Pouvoir voir son solde de congés sans avoir besoin de rien calculer. Bulletin de paie détaillé et clair. La mise à jour comporte même un graphique des répartitions des charges sur le salaire brut. Vraiment un logiciel que je recommande à 100%. Simple, efficace et bien organisé.

Lisa

5/5

Je suis indépendante et je travaille seule. [...] Faire des fiches de paie et déclarations de charges est un vrai casse tête. Après un premier essai peu concluant chez un prestataire de service, j'ai eu beaucoup d'erreurs de déclaration que j'ai dû résoudre seule. Heureusement PayFit a résolu ces difficultés. Tout est automatisé et sans erreur. Un grand merci pour votre soutien.

Christine D.

5/5

Une économie très importante sur la partie sociale dans la gestion de mon entreprise. Débutante et stressée au départ, aujourd'hui même pas 10 minutes par mois pour faire mes bulletins de salaire. Une pointeuse, je télécharge et tout est calculé. Très facile avec un accompagnement top. Il y a toujours une réponse. Merci beaucoup à toute l'équipe !

BHV Béziers

5/5

Un vrai atout pour l'entreprise. Convaincu. Plus qu'un outil, une harmonie. Je n'arrive pas à m'en passer, ils ont tout révolutionné. Parfait pour une taille d'entreprise de -50 pers, ne sachant pas ce que ça donne avec les autres entreprises. [...] ça aide beaucoup de salariés qui ne comprennent pas la paie, bien que la paie soit le nerf de la guerre. Je recommande chaudement.

Alexis Fougeron

5/5
Lancer la vidéo avec la touche Entrée
Photo de cuisiniers en train de préparer des burgers en cuisine.
Logo de l'entreprise Sold Out Burgers
Sold Out Burgers
Restauration・12 Collaborateurs

Nous utilisons PayFit depuis 3 ans et nous avons grandi ensemble. Eux, plus vite que nous :) Mais ils ont gardé ce côté facile, compréhensible et convivial de leurs débuts. Leur offre s'est bien enrichie, anticipant nos besoins. Nous avons toujours eu des réponses à nos questions et aux cas particuliers qu'on peut rencontrer en RH. Nous sommes fans de Payfit!

Dracula technologies

5/5

J'aime beaucoup la solution à plusieurs titres. L'ergonomie : les infos sont lisibles et accessibles. Les fiches pratiques : elles traitent en profondeur des points techniques de paie, il y en a sur tous les sujets majeurs. [...] La solution correspond aussi bien à des novices en paie (tout est automatisé et expliqué) qu'à des responsables de paie expérimentés.

Annie

5/5

Intuitif, 90% des réponses sont à "portée de main", l'expertise sur des points qui me semblent "plus complexes à mon niveau" est accessible et rapide dans ses réponses. Enfin, pourquoi pas 5 étoiles, car certaines spécificités comme les ZRR ne sont pas gérées, que la gestion des mi-temps thérapeutiques me parait complexe (si MSA par exemple), [...].

Paul

4/5

Questions fréquentes

Aucune compétence préalable en paie n'est requise ! C'est justement l'un des principaux avantages de PayFit : notre logiciel de paie est conçu pour être intuitif. En quelques clics, vous générez tous vos bulletins de paie et nous nous chargeons automatiquement de l'ensemble de vos déclarations sociales. Vous pouvez même comprendre votre fiche de paie grâce à nos guides explicatifs.

Nos tarifs s'adaptent à vos besoins spécifiques : gestion basique des fiches de paie, fonctionnalités avancées comme le calcul des heures de travail et la gestion des heures supplémentaires, ou solutions complètes incluant les spécificités sectorielles. Découvrez nos offres détaillées sur notre page Nos offres pour choisir la formule adaptée à votre entreprise.

PayFit inclut toutes les fonctionnalités essentielles sans surcoût : bulletins de paie simplifiés, gestion des congés et absences, calcul du taux de prélèvement à la source, signature électronique des contrats. Même les situations complexes comme les congés fractionnés ou les compléments de salaire maladie sont incluses. Seules les régularisations exceptionnelles peuvent occasionner des frais.

Nos experts paie vous accompagnent sur tous les aspects techniques : application correcte de votre coefficient salaire, gestion des spécificités comme les primes de vacances Syntec ou la journée de solidarité, calculs de solde de tout compte lors des départs. Ils connaissent votre dossier et vous proposent des solutions personnalisées pour optimiser votre gestion paie et RH.

PayFit accompagne la majorité des secteurs avec leurs spécificités : fiches de paie des mandataires sociaux, gestion des congés exceptionnels ou des congés non pris. Certaines conventions très spécifiques (BTP, agriculture, paysagisme, agents commerciaux immobiliers) ne sont pas encore intégrées, mais notre équipe produit élargit continuellement notre couverture sectorielle.

Un logiciel de paie vous épaule dans votre gestion de la paie au quotidien. Un logiciel de paie vous aide à respecter les réglementations complexes et en constante évolution en matière de droit du travail, de fiscalité et de cotisations sociales. En automatisant de nombreux calculs et process, votre logiciel de paie réduira drastiquement le temps que vous passez sur ces sujets mais aussi les erreurs que vous pourriez commettre.

PayFit est un logiciel de paie Saas : vous pouvez donc vous connecter n’importe quand, n’importe où, sans passer forcément par votre ordinateur de travail. Vous possédez un espace administrateur sécurisé, depuis lequel vous gérez la paie, les congés et absences, etc. Vos collaborateurs ont également accès à leur propre espace personnel. Ce logiciel de paie est simple à utiliser, très intuitif, et ne nécessite pas d’expertise en paie spécifique.

Vous pouvez changer de logiciel de paie quand vous le souhaitez, sauf si vous êtes contractuellement engagé avec votre prestataire actuel. Beaucoup de nos clients viennent en fin de trimestre ou en fin d’année car ils préfèrent attendre la fin de leur exercice financier. Cela peut faciliter la migration. Chez PayFit, peu importe la période, nous nous engageons à finaliser votre migration sous deux semaines.

4.5/5 parmi +22 000 entreprises

Adoptez le logiciel de paie utilisé par plus de 22‎ 000 TPE et PME

Demandez une démoEssayez maintenant

Aucun engagement requis