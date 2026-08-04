Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
Partenariat expert-comptable : de la paie au conseil stratégique
Notre solution de paie en ligne vous affranchit des contraintes opérationnelles. Le résultat ? Satisfaction accrue pour vous clients, expertise en conseil renforcée et nouveaux revenus pour votre cabinet.
18 000
entreprises clientes
4,4/5
basé sur +700 avis (Trustpilot)
4 500
utilisateurs experts-comptables
Pourquoi notre collaboration sera un succès ?
Déléguez
la paie, sans perdre la relation client
Garantissez
à vos clients une paie simple, conforme
Valorisez
la donnée RH pour vos missions de conseil
Pilotez
la gestion sociale depuis un espace dédié
De la paie au conseil : moins de saisie, plus de stratégie
Finies les tâches chronophages
La digitalisation de la paie est en marche. Prenez un temps d'avance : automatisez paie et DSN pour vous affranchir des tâches à faible valeur ajoutée.
Plus de contrôle et de fluidité
Variables de paie, documents RH : tout transite par PayFit. Vos échanges clients sont centralisés. Exit les SMS et messages WhatsApp dispersés.
La donnée au service de votre expertise
Grâce aux indicateurs RH accessibles en temps réel sur PayFit, vous vous appuyez sur la donnée pour délivrer à vos clients des conseils à forte valeur ajoutée.
Ce que vous et vos clients allez préférer
Pour vos clients
Une solution fiable et simple d’utilisation
Automatisation de la paie et des déclarations sociales
Mise à jour en temps réel des évolutions légales
Alertes de conformité RH et d’obligations sociales
Centralisation des demandes de congés et absences
Génération de contrats de travail et signature électronique
Portail RH intelligent et interconnecté
Bulletins de paie interactifs, simplifiés et sécurisés
Service client disponible et réactif
Pour vous
Un pilotage complet en temps réel
Espace expert-comptable dédié pour un contrôle renforcé
Accès aux DSN et aux documents sociaux
Accès aux indicateurs RH clés (masse salariale, turnover, absences, etc.)
Centralisation des échanges clients
Exports automatisés des écritures comptables
Mise à jour automatique du Registre unique du personnel
Interconnexion optimale de vos outils grâce à nos 50 intégrations (Pennylane, Swile, Qonto, Alan)
Relation plus qualitative avec vos clients
Comment fonctionne notre partenariat expert-comptable ?
Recommandation à vos clients
Vous orientez vos clients les plus adaptés vers PayFit. Ensemble, nous validons les profils éligibles, pour garantir une expérience optimale.
Migration sur PayFit
Vous accompagnez vos clients dans le paramétrage et la prise en main de PayFit. Il faut compter en moyenne 4h entre la signature et la première paie.
Gestion de la paie
Vos clients gèrent leur paie en autonomie, nous envoyons les DSN. Depuis votre espace dédié, vous continuez à piloter leur activité sociale et accompagnez leurs besoins RH.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Remplissez le formulaire, nous vous rappellerons dans les plus brefs délais !
Entrées et sorties
estimées précisément et rapidement
Forte croissance
accompagnée, même en multi-sociétés
Questions fréquentes
Nous vous proposons 3 étapes simples : vous recommandez PayFit à vos clients, nous se chargeons de leur onboarding, ils pilotent leur paie en autonomie. Le processus est entièrement accompagné par nos équipes pour garantir une transition fluide.
PayFit offre davantage qu’un logiciel de paie expert-comptable : vous et vos clients bénéficiez d’un accompagnement complet. Équipe dédiée pour la migration client, formation sur la plateforme, support technique continu et accès à un espace partenaire sécurisé : nos experts sont présents à chaque étape.
Non, notre partenariat repose sur une complémentarité de nos expertises. Nous sommes spécialisés dans la paie et les RH tandis que vous restez l'expert en comptabilité et conseil juridique. PayFit n’a aucune vocation à se lancer dans la comptabilité. Nous cherchons davantage à développer une solution Paie et RH tout-en-un, avec un module paie, mais aussi des modules de gestion des congés, d’entretiens de performance, de feedback, etc.
Vous restez maître de la décision de conseiller PayFit à vos clients, ou non. Vous externalisez uniquement les tâches chronophages et peu rentables pour vous concentrer sur le conseil à forte valeur ajoutée.
Pour les clients que vous nous confiez, PayFit porte la responsabilité des opérations de paie. Vous restez impliqué dans le bon fonctionnement administratif et juridique de vos clients.
Oui. Notre équipe de juristes, spécialisée en droit du travail, est en veille constante pour suivre les évolutions du droit de travail ainsi que les évolutions par convention collective nationale. Nous intégrons plus de 500 mises à jour légales par an. Cela garantit des DSN conformes et sécurisées.
Nous vous proposons, avant de signer, une démo produit de notre logiciel de paie expert-comptable avec un membre de notre équipe commerciale. Nous pouvons aussi vous introduire auprès d’experts-comptables partenaires ou d’entreprises clientes pour que vous puissiez connaître leur retour d’expérience et poser toutes vos questions.
Aujourd’hui, plus de 18 000 entreprises nous font confiance. Notre taux de satisfaction client s’élève à 90%, un score particulièrement haut pour le marché.
PayFit représente une opportunité pour votre équipe. Votre base client actuelle n'a pas vocation à migrer entièrement vers PayFit immédiatement. Ce partenariat expert-comptable vous offre une flexibilité supplémentaire pour mieux répartir vos ressources. Il vous permet également de servir plus de clients tout en continuant votre développement commercial.