Non, notre partenariat repose sur une complémentarité de nos expertises. Nous sommes spécialisés dans la paie et les RH tandis que vous restez l'expert en comptabilité et conseil juridique. PayFit n’a aucune vocation à se lancer dans la comptabilité. Nous cherchons davantage à développer une solution Paie et RH tout-en-un, avec un module paie, mais aussi des modules de gestion des congés, d’entretiens de performance, de feedback, etc.