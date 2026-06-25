La gestion des temps et des activités (GTA) centralise le suivi du temps de travail de vos collaborateurs, du calcul des heures de travail à la gestion des plannings. Cette approche permet d'automatiser des processus complexes comme le paiement des heures supplémentaires et d'assurer la conformité avec votre convention collective . PayFit intègre cette fonctionnalité directement dans la gestion du personnel pour une approche RH unifiée.