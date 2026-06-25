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Suivez le temps de travail de vos équipes avec notre logiciel GTA

La gestion du temps et des activités nouvelle génération ? Simple pour vos équipes, claire pour vos managers, stratégique pour votre entreprise.

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Tableau de bord PayFit mettant en avant la fonctionnalité de la gestion des Temps et activités

Le contrôle du temps sans les frictions

Le temps investi au bon endroit

Collaborateurs, managers et vous-même pouvez consulter en temps réel, depuis notre logiciel GTA, les heures saisies mais aussi le temps alloué par projet.

La confiance plutôt que la surveillance

"Qui a fait quoi et quand ?" Vos managers ont la réponse en un coup d'œil et valident en un clic. Ils peuvent demander à leur équipe de modifier si besoin.

Le coup de pouce Crédit Impôt Recherche

Pour décrocher votre CIR sans gérer la paperasse, renseignez le temps de R&D sur notre logiciel de gestion des temps et activités. Exportez votre rapport mensuel puis envoyez-le au gouvernement.

L'équilibre temps-énergie enfin maîtrisé

Productivité optimale, dès la saisie

Productivité optimale, dès la saisie

Vos équipes déclarent leur temps de travail, depuis notre logiciel GTA accessible même sur mobile. Horaires précis, demi-journées : chacun respecte son contrat.

La pointeuse nouvelle génération

La pointeuse nouvelle génération

Vos collaborateurs en ont marre de saisir leurs heures à la main ? Activez la pointeuse digitale. Début et fin de journée, pause : un clic et tout est enregistré !

La vision projet qui change tout

La vision projet qui change tout

Associez chaque heure au bon projet grâce aux codes (et couleurs !) prédéfinis. Vous vous assurez de rester concentré sur vos sujets prioritaires.

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La gestion du temps au service de votre croissance

Vos accès, vos règles

Vos accès, vos règles

Activez le module en un clic et décidez des personnes à qui vous donnez l’accès. Notre outil de gestion des temps centralise les données dans votre espace.

Finie la chasse aux heures

Finie la chasse aux heures

Assurez-vous que vos salariés rentrent leurs heures à temps, grâce aux rappels automatiques que vous paramétrez selon vos besoins.

Les données RH comme boussole

Les données RH comme boussole

Vos rapports de gestion des temps et activités sont prêts à être consultés et téléchargés. Une vision claire du temps passé pour garantir l’efficacité de tous.

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La gestion des temps et activités en 3 étapes

1

Pointage manuel ou digital

Vos équipes renseignent leur temps de travail sur notre logiciel GTA , soit à la main soit via la pointeuse digitale.

2

Rappels automatiques ou manuels

Paramétrez des rappels pour que vos salariés rentrent leurs heures à temps, ou relancez les au cas par cas.

3

Allocation du temps par projet

Le temps passé est réparti par projet. L’assurance d'investir la bonne énergie au bon endroit.

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Notre logiciel GTA vu par Charles-Henri
À la tête d’une franchise de 10 salariés, ce gérant vous partage comment PayFit simplifie sa gestion des jours de repos, du temps partiel et des plannings changeants.
Capterra
4.5

Sur Capterra

Charles-Henri Fortier
Gérant @Biocoop Versailles Chantiers
La gestion de la paie de mes 10 employés ne me prend qu'une heure à la fin de chaque mois !

80%

de temps gagné sur la paie

50%

de procédures administratives à gérer en moins

Questions fréquentes

La gestion des temps et des activités (GTA) centralise le suivi du temps de travail de vos collaborateurs, du calcul des heures de travail à la gestion des plannings. Cette approche permet d'automatiser des processus complexes comme le paiement des heures supplémentaires et d'assurer la conformité avec votre convention collective . PayFit intègre cette fonctionnalité directement dans la gestion du personnel pour une approche RH unifiée.

La GTA révolutionne la gestion RH en automatisant le suivi des présences et leur impact sur la paie. Elle calcule automatiquement l'influence des absences sur les arrêts maladie et congés payés , gère la journée de solidarité et facilite l'édition des fiches de paie . Cette intégration élimine les erreurs de saisie et garantit des bulletins de paie conformes .

La gestion d'activité permet de suivre précisément le temps consacré à chaque projet ou tâche, information cruciale pour calculer le coût réel d'un salarié . Cette fonctionnalité aide les managers à optimiser la répartition des ressources tout en respectant les spécificités sectorielles, qu'il s'agisse d'appliquer la grille salariale Syntec ou HCR par exemple. PayFit centralise ces données pour faciliter la prise de décision.

La gestion du temps de travail va bien au-delà du simple pointage : elle intègre les contraintes légales, les spécificités des apprentis ou stagiaires , et automatise le calcul du taux de prélèvement à la source selon les heures effectuées. Cette approche globale permet de comprendre chaque fiche de paie et d'anticiper l'impact des variations d'horaires sur la rémunération.

Une gestion efficace repose sur l'automatisation et la transparence. Les principes clés incluent la synchronisation temps réel entre planning et paie, la gestion intelligente des congés fractionnés et la capacité à gérer des situations complexes comme les congés exceptionnels Syntec . PayFit applique ces principes en intégrant directement les données temps dans l' édition des fiches de paie pour éliminer les erreurs.

Les outils modernes vont de la simple badgeuse aux solutions intégrées comme PayFit qui combinent pointage, paie et RH. Ces plateformes gèrent automatiquement les charges patronales selon les heures travaillées, calculent les compléments de salaire maladie et permettent l'accès aux fiches de paie en ligne .

L'objectif principal est d'optimiser la productivité tout en garantissant la conformité légale. Cela inclut la gestion proactive des congés payés non pris , l'anticipation des calculs de solde de tout compte et la capacité à gérer des profils spéciaux comme la rémunération d'un président de SASU . PayFit transforme cette complexité en processus automatisés pour libérer du temps stratégique aux RH.

Retrouvez toutes nos fonctionnalités

Vous pouvez nous confier uniquement la gestion de la paie, mais aussi vous faire accompagner sur la gestion des ressources humaines, des congés et absences, et rituels de management.

Gestion de la paie

Vous êtes agile ? Votre gestion de paie devrait l'être aussi. On vous garantit flexibilité, fiabilité, mais aussi réelle autonomie.

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