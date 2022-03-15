À retenir : La parité en entreprise vise un équilibre hommes-femmes , tandis que l’ égalité professionnelle garantit les mêmes droits et opportunités .

Les employeurs doivent respecter des obligations légales (index égalité, quotas, NAO, égalité salariale).

Au-delà de la loi, des actions concrètes en faveur de la parité (recrutement inclusif, transparence salariale, formation) sont essentielles.

La parité est un levier de performance, d’innovation et d’attractivité pour l’entreprise.

Principe constitutionnel et enjeu sociétal incontournable, l’égalité entre les hommes et les femmes est un combat continu qui se prolonge naturellement dans le monde professionnel.

La parité homme-femme en entreprise se définit par un équilibre numérique : il s'agit d'atteindre une représentation égale (ou proportionnelle) des deux sexes au sein des effectifs. Si la parité est l'objectif quantitatif, l'égalité professionnelle homme-femme est le cadre qualitatif qui garantit les mêmes droits, chances et traitements à tous les salariés.

Faisons le point sur la loi de parité homme-femme en entreprise et les bonnes pratiques à adopter.

Quelles sont vos obligations légales en matière de parité ?

Durant longtemps, il n’existait pas de loi unique imposant l'embauche stricte de 50 % d'hommes et 50 % de femmes. Toutefois, au cours de la dernière décennie, le cadre législatif s’est nettement renforcé afin de lutter contre les inégalités de genre. Entre 2011 et 2021, cinq lois sont ainsi venues accroître progressivement les obligations des entreprises, notamment en fonction de la taille de leurs effectifs.

Les quotas dans les instances dirigeantes (lois de 2011 et 2021)

La féminisation des instances dirigeantes a fait l'objet de deux textes clés pour briser le plafond de verre :

la loi Copé-Zimmermann (2011) impose un quota de 40 % de femmes au sein des Conseils d'Administration (CA) et Conseils de Surveillance (CS). Sont concernées les entreprises cotées en bourse, ainsi que les entreprises de plus de 250 salariés présentant un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros. Le non-respect entraîne la nullité des nominations ;

la loi Rixain (2021) va plus loin en ciblant les entreprises de plus de 1 000 salariés. Celles-ci doivent respecter un quota de 30 % de femmes cadres dirigeantes et membres des instances dirigeantes d'ici 2026, puis 40 % d'ici 2029.

La parité aux élections du CSE (loi de 2015)

Issue de la loi Rebsamen relative au dialogue social, cette mesure impose une représentation proportionnelle des femmes et des hommes sur les listes électorales du Comité Social et Économique ( CSE ).

Concrètement, les listes présentées par les organisations syndicales doivent comporter un nombre de candidats de chaque sexe proportionnel à la part de femmes et d'hommes présents dans le collège électoral de l'entreprise. À défaut, l'élection des candidats en surnombre peut être purement et simplement annulée.

La négociation annuelle obligatoire (loi de 2015)

Pour les entreprises dotées de délégués syndicaux (généralement à partir de 50 salariés), l'employeur est tenu d'engager une Négociation Annuelle Obligatoire (NAO). L'un des thèmes centraux de cette négociation est l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de Vie au Travail ( QVT ). L'objectif est de définir des actions concrètes (embauche, formation, promotion) pour réduire les écarts.

L'égalité de rémunération (loi de 2018)

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a renforcé le principe fondamental : “ à travail égal, salaire égal ”. L'employeur a l'obligation stricte d'assurer des rémunérations égales entre les hommes et les femmes pour un poste de valeur identique, mais aussi d'offrir des droits à la formation de manière parfaitement paritaire.

L'index de l'égalité professionnelle (loi de 2018)

Instauré par la même loi de 2018, l'Index de l'égalité professionnelle est un indicateur RH obligatoire pour toutes les entreprises d'au moins 50 salariés.

La publication de l'index d’égalité homme-femme doit se faire chaque année avant le 1er mars. Il se calcule sur 100 points via des indicateurs précis (écarts de rémunération, augmentations, promotions, retours de congé maternité et parité des plus hautes rémunérations).

Si la note est inférieure à 75/100, l'entreprise a 3 ans pour corriger le tir, sous peine de sanctions financières. Ces résultats doivent ensuite être intégrés à la BDESE, qui centralise l'ensemble des indicateurs mis à disposition des représentants du personnel.

Évolution majeure : l'Index Pénicaud est appelé à disparaître dès 2027. Le projet de loi transposant la directive (UE) 2023/970, transmis au Conseil d'État le 7 juin 2026, instaure 7 nouveaux indicateurs obligatoires pour les entreprises de plus de 50 salariés, dont l'écart de rémunération par catégorie « travail égal ou de valeur égale ». Pour aller plus loin : transparence des salaires.

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Respecter la loi est une chose, mais instaurer une véritable culture de la parité en entreprise en est une autre. Voici 5 actions pratiques à instaurer :

rédiger des offres d'emploi inclusives : utilisez l'écriture inclusive (ou neutre) dans vos fiches de poste ("Recherche Développeur/Développeuse") et veillez à ne pas utiliser de vocabulaire stéréotypé qui pourrait décourager les candidates ; mettre en place des grilles de salaires transparentes : c'est le meilleur rempart contre les inégalités salariales. Fixez les salaires selon le poste, les compétences et l'expérience, sans laisser de place aux biais lors de l'embauche ; former les managers aux biais cognitifs : le recrutement et les promotions sont souvent freinés par des préjugés inconscients. Une formation ciblée permet aux équipes RH et aux managers d'évaluer les talents de manière purement objective ; accompagner la parentalité : améliorez l'équilibre vie professionnelle / vie personnelle en facilitant les aménagements d'horaires, en proposant des jours de télétravail supplémentaires, ou en soutenant financièrement les frais de garde (places en crèche d'entreprise, etc.) ; créer des programmes de mentorat : aidez les femmes de votre entreprise à briser le plafond de verre en les accompagnant dans leur évolution vers des postes à hautes responsabilités ou de management.

Pourquoi la parité homme-femme est-elle un enjeu incontournable ?

Malgré un cadre légal de plus en plus contraignant, la parité et l'égalité en entreprise restent un défi quotidien. Si le marché du travail s'est largement féminisé (les femmes représentent environ 48 % de la population active en France), les fractures persistent.

Les statistiques issues de l'Insee illustrent parfaitement le chemin qu'il reste à parcourir :

21,8 % : c'est l' écart moyen de revenu salarial entre les hommes et les femmes en France en 2024 (tous temps de travail confondus, les femmes occupant plus souvent des postes à temps partiel) ;

14 % : c'est l'écart de salaire à temps de travail équivalent (équivalent temps plein) ;

3,6 % : c'est l'écart de salaire "à emploi comparable", c'est-à-dire pour le même emploi exercé dans le même établissement.

Les femmes rencontrent toujours plus de difficultés à accéder aux postes de cadres dirigeants et sont surreprésentées dans les emplois précaires. Poursuivre les efforts en matière de parité n'est donc pas qu'une simple mise en conformité administrative : c'est un moteur de performance sociale, de marque employeur et de justice au sein de l'entreprise.