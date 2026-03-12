Il n'y a pas qu'en cuisine que l'efficacité prime. En paie aussi.
Rush du service, imprévus, gestion des extras : vous n'avez pas le temps de vous soucier de la paie. Notre solution transforme ces moments de stress en simple formalité. On vous montre ?
90 %
CSAT sur +5000 clients HCR
+500
mises à jour légales et conventionnelles par an
3 min
pour un nouveau contrat
Comment nous répondons à vos contraintes
Des horaires de bureau ? Pas pour vous.
Notre plateforme est accessible partout, tout le temps. Besoin d'aide pendant le weekend ? Notre équipe vous répond même le samedi, notre assistant IA est là 24h/24.
Des imprévus RH ? Votre quotidien.
Planning modifié, heures supplémentaires, prime exceptionnelle : modifiez vos bulletins jusqu’au dernier moment. Ils s’actualisent immédiatement.
Des budgets serrés ? Votre réalité.
Un prix fixe chaque mois, point final. Départ, arrivée, arrêt maladie, simulation de fin de contrat : tout est inclus.
Les fonctionnalités préférées de nos clients dans l'hôtellerie et la restauration
Automatisation paie & déclarations
Plannings dynamiques et fixes
Votre planning est fixe ? Paramétrez-le chaque mois dans PayFit. S’il change d’une semaine à l’autre, nous récupérons vos données depuis votre outil habituel. Nous sommes synchronisés à Skello notamment.
Gestion des contrats courts
Créez vos contrats en un temps record (extra, CDDU, CDD, CDI) : 3 minutes pour un nouvel employé, 2 minutes pour une fin de contrat. Pour chaque situation, nous avons un modèle pré-rempli que vous générez puis signez en ligne. Vous réembauchez un ancien salarié ? Inutile de ressaisir toutes ses informations contractuelles.
Plusieurs CDDU dans le mois ? Nous vous facturons un bulletin.
Reporting et pilotage des coûts
Rappels automatiques
Primes conventionnelles
15 jours
pour migrer et clôturer la première paie
1 heure
par mois pour gérer la paie des 12 salariés
1 heure
par mois pour gérer la paie des 10 salariés
60 %
de temps passé en moins sur la paie
FAQ
Oui, c'est tout à fait possible ! Nous accompagnons régulièrement des restaurateurs en pleine saison. La migration dure 15 jours ouvrés avec un accompagnement personnalisé pour minimiser l'impact sur votre activité. Cela vous permet de mettre fin au contrat avec votre prestataire dans les temps afin de ne pas vous engager pour une année supplémentaire.
La plupart de nos clients gardent leur expert-comptable ! Nous mettons à leur disposition un espace depuis lequel ils peuvent récupérer directement toutes les écritures comptables et suivre vos indicateurs RH comme financiers.
Grâce à PayFit, votre expert-comptable pourra se décharger de la paie et du volet social, particulièrement chronophages pour lui. Il aura ainsi plus de temps pour vous accompagner en tant que partenaire stratégique.
Au contraire ! Aujourd'hui, vous collectez probablement les heures travaillées, préparez les variables et envoyez le tout à votre comptable. Puis, vous attendez le retour des bulletins, multipliez les allers-retours, gérez les corrections si nécessaire.
Avec PayFit, vous intégrez directement vos éléments de paie dans la plateforme et générez vos bulletins instantanément. Nos clients réduisent de 90% le temps passé sur la paie.
Justement, PayFit est une solution qui centralise tout : génération des bulletins, gestion des congés et des notes de frais, stockage automatique, portail pour votre expert-comptable, outils de pilotage RH. Au lieu de jongler entre plusieurs interlocuteurs et plateformes, vous avez tout au même endroit avec un seul point d'entrée.
Tout à fait ! PayFit est un logiciel de paie simple et très intuitif. Nos clients, gérants de restaurant, de café ou d’hôtel, sont nombreux à avoir eu cette crainte. Mais très vite, les employés adoptent ce nouveau réflexe qui facilite leur quotidien.
Si toutefois, vous souhaitez continuer à remettre en main propre les bulletins de paie imprimés, il vous suffit de les imprimer depuis votre espace PayFit. Il sera en parallèle stocké dans un espace sécurisé. Si un de vos employés perd son bulletin, vous le réimprimez en 2 clics. Inutile d’appeler votre expert-comptable !
Nous connaissons les spécificités du secteur de la restauration et de l’hôtellerie. C’est pourquoi nous ne facturons pas à la maille bulletin pour les CDDU mais bien à la maille collaborateur. Que votre extra fasse 2 ou 15 missions dans le mois, le prix reste le même.