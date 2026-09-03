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Nos dernières actualités

PayFit atteint la rentabilité et devient un service de paie & RH augmenté par l’IA pour toutes les entreprises

PayFit annonce aujourd’hui avoir atteint la rentabilité et transforme en profondeur son modèle pour devenir un service RH augmenté par l’IA, avec la paie comme point d’entrée jusqu’à la gestion des salariés. Cette évolution repose sur l’alliance entre la plateforme technologique de PayFit, une équipe de 200 experts paie et PayFit AI, un compagnon opérationnel capable d’agir directement dans les processus de paie et de ressources humaines.

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Transparence salariale : un tournant managérial pour les entreprises françaises

Pour mieux comprendre le quotidien des professionnels RH, PayFit publie chaque année, en partenariat avec Tissot, son Baromètre RH. Cette édition 2026 révèle que la transparence salariale s'impose comme un sujet incontournable : plus d'une entreprise sur deux la considère comme un enjeu majeur (56%), et 38% des RH anticipent déjà des tensions internes.

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PayFit lance PayFit Copilot, un agent IA RH contextuel pour répondre à toutes les questions des salariés

PayFit fait évoluer PayFit Copilot vers un agent IA RH véritablement contextuel, accessible à tous. Désormais, PayFit Copilot s’adapte à la situation précise de chaque utilisateur, qu’il s’agisse d’un RH, d’un dirigeant ou d’un salarié, en tenant compte de son rôle, de son entreprise et de ses données autorisées.

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PayFit et Skello s’associent pour simplifier la paie et la gestion des ressources humaines au quotidien

PayFit, acteur européen de référence de la gestion RH et de la simplification de la gestion de la paie, et Skello, la solution RH intelligente conçue pour les équipes de terrain, annoncent un partenariat stratégique pour simplifier encore plus le quotidien de milliers de gérants, managers et collaborateurs en France.

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Baromètre 2025 IPSOS/PAYFIT - Transparence, flexibilité : le salaire à l’épreuve des nouvelles attentes sociales

Pour mieux comprendre les attentes et les difficultés des salariés, PayFit publie chaque année, en partenariat avec Ipsos Digital, son baromètre sur les Français et la paie. Cette nouvelle édition montre la manière dont les Français perçoivent leur rémunération, entre besoin de transparence et quête de flexibilité.

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Baromètre: Les Français et la Paie

Près de 7 Français sur 10 ne comprennent pas totalement leur bulletin de paie : PayFit lance la première fiche de paie interactive du marché,enrichie par l’IA

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bulletin de paie interactif
Quand l’IA aide à rendre la paie lisible : lancement de la fiche de paie interactive

PayFit dévoile la première fiche de paie interactive du marché : plus de 500 variations possibles de lignes du bulletin de paie désormais cliquables et expliquées aux salariés, au cas par cas.

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Paie et Société 2025

“Comment l’IA et la digitalisation transforment les RH : vers une automatisation de la paie d’ici 2051 ?”

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Etude 2024 - Les Français et la paie

La simplification du bulletin de paie ne passera pas uniquement par la suppression de ses lignes.

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Nos chiffres clés

€ 433M

€ 433M

levés au total auprès d'investisseurs de renom

+700

+700

collaborateurs entre Paris, Londres et Barcelone ou en “Work From Anywhere”

+ 20,000

+ 22,000

clients en France, Espagne et Royaume-Uni

+250,000

+250,000

bulletins de paie gérés par mois

A propos de PayFit

En 2016, Firmin Zocchetto, Ghislain de Fontenay et Florian Fournier créent PayFit, la solution paie et RH conçue pour toutes les entreprises, combinant expertise humaine, IA et plateforme RH complète. L’ambition ? Accompagner les entreprises dans leur gestion de la paie et des ressources humaines à chaque étape, en toute transparence et conformité. 

Depuis sa création, PayFit a traité des millions de bulletins de paie et accompagne aujourd’hui plus de 22 000 entreprises, contribuant chaque mois au versement des salaires de 250 000 salariés en France, en Espagne et au Royaume-Uni.