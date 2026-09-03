Nos dernières actualités

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PayFit annonce aujourd’hui avoir atteint la rentabilité et transforme en profondeur son modèle pour devenir un service RH augmenté par l’IA, avec la paie comme point d’entrée jusqu’à la gestion des salariés. Cette évolution repose sur l’alliance entre la plateforme technologique de PayFit, une équipe de 200 experts paie et PayFit AI, un compagnon opérationnel capable d’agir directement dans les processus de paie et de ressources humaines.
Pour mieux comprendre le quotidien des professionnels RH, PayFit publie chaque année, en partenariat avec Tissot, son Baromètre RH. Cette édition 2026 révèle que la transparence salariale s'impose comme un sujet incontournable : plus d'une entreprise sur deux la considère comme un enjeu majeur (56%), et 38% des RH anticipent déjà des tensions internes.
PayFit fait évoluer PayFit Copilot vers un agent IA RH véritablement contextuel, accessible à tous. Désormais, PayFit Copilot s’adapte à la situation précise de chaque utilisateur, qu’il s’agisse d’un RH, d’un dirigeant ou d’un salarié, en tenant compte de son rôle, de son entreprise et de ses données autorisées.
PayFit, acteur européen de référence de la gestion RH et de la simplification de la gestion de la paie, et Skello, la solution RH intelligente conçue pour les équipes de terrain, annoncent un partenariat stratégique pour simplifier encore plus le quotidien de milliers de gérants, managers et collaborateurs en France.
Pour mieux comprendre les attentes et les difficultés des salariés, PayFit publie chaque année, en partenariat avec Ipsos Digital, son baromètre sur les Français et la paie. Cette nouvelle édition montre la manière dont les Français perçoivent leur rémunération, entre besoin de transparence et quête de flexibilité.
Près de 7 Français sur 10 ne comprennent pas totalement leur bulletin de paie : PayFit lance la première fiche de paie interactive du marché,enrichie par l’IA
PayFit dévoile la première fiche de paie interactive du marché : plus de 500 variations possibles de lignes du bulletin de paie désormais cliquables et expliquées aux salariés, au cas par cas.
“Comment l’IA et la digitalisation transforment les RH : vers une automatisation de la paie d’ici 2051 ?”
La simplification du bulletin de paie ne passera pas uniquement par la suppression de ses lignes.
Alors qu’en 2023 le recrutement a fortement mobilisé les RH, l’enjeu principal de 2024 sera de fidéliser les salariés.
"Cette étude vient renforcer la conviction de PayFit qu’une clarification de la fiche de paie est nécessaire."
"Cette étude vient renforcer la conviction de PayFit qu’une clarification de la fiche de paie est nécessaire."
"La question du pouvoir d’achat et de la revalorisation des salaires s’invite dans les priorités des RH."
"500 confidences d'entrepreneurs pour mieux comprendre leurs vraies difficultés."
"Automatiser l'export des écritures de paie était une demande de nos clients."
"Seul ⅓ des salariés français comprend la totalité des informations."
"Encore ⅓ des entreprises françaises n’ont pas amorcé leur transformation digitale."
"PayFit ouvre un second Hub à Barcelone pour diversifier le recrutement de ses talents."
"Après le Covid-19, le recrutement de talents et leur fidélisation sont les nouveaux défis des RH."
"Avec cette levée de 254M€, l'objectif de PayFit est de développer son offre auprès des PME françaises"
"Ces nouveaux talents répondent à un fort besoin de l’entreprise, afin de satisfaire les attentes grandissantes de nos clients mais également de nous développer. "
"Donner à des associations tous les mois devient très simple : l'employé sélectionne l'association à qui il veut faire un don mensuel. Le montant est directement prélevé sur son salaire."
"Un an après le début de la crise, les résultats montrent que les RH sont éprouvés, 82% d’entre eux se disent proches de l’épuisement. Un constat dont la crise n’est pas la seule cause..."
"Notre ambition reste la même : devenir la référence en matière de gestion de la paie et des RH pour les PME, d'autant plus que la digitalisation sera un levier indispensable de la relance de l’économie."
"Chez PayFit, nous avons entrepris les démarches d’obtention de la certification ISO 27001 en 2018*. Nous l’avons eu deux ans plus tard, en septembre 2020. Nous partageons notre expérience et nos conseils aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans cette aventure."
L'expérience du confinement et du télétravail imposé a entraîné des effets positifs dans le cadre professionnel. Nous avons souhaité en faire une opportunité pour PayFit. Nous vous racontons comment le “Work from anywhere” a été mis en place au sein de PayFit.
"Nous avons voulu interroger les DRH, comprendre comment ils avaient agi et ce qui allait changer dans l’après-Covid."
"Grâce à cette nouvelle collaboration, il est désormais six fois plus rapide d’ajouter une note de frais sur PayFit."
"L'Europe réunit des millions de PME qui souhaitent se digitaliser. Notre ambition est de devenir la référence en matière de gestion de la paie et des RH pour ces PME."
"Grâce à un rapide scan du QR code, on peut vérifier que les informations du bulletin correspondent bien à celles renseignées par l'employeur dans PayFit."
"A l'ère de la transformation digitale des entreprises, 1/2 des salariés européens déclarent ne pas être concernés par la digitalisation au travail."
"Notre campagne sur des chaînes nationales nous donne une grande visibilité auprès des chefs d’entreprises et directeurs RH français."
"PayFit vit une période d’hyper croissance et nous nous réjouissons d’accueillir 200 nouveaux collaborateurs d’ici la fin de l’année."
“Nous sommes honorés de cette récompense. Nous grandissons très vite et continuons à recruter les meilleurs talents."
"Dès octobre, PayFit mettra en place un dispositif de transition entièrement élaboré pour ses clients pour un passage réussi en janvier 2019."
"Nous sommes très enthousiastes d’arriver sur le marché Espagnol, c’est un premier pas vers l’Europe, et tous les signaux sont au vert."
"Cette solution est la seule qui nous permette de centraliser la gestion et la digitalisation de nos ressources humaines à travers l’Europe.”
"Rapidement des entreprises de plus en plus importantes ont été séduites par notre solution qui facilite leur quotidien."
"Nous sommes fiers d’accompagner PayFit qui transforme au quotidien des situations complexes en moments agréables pour des milliers de gens."
"Grâce à cette 2ème levée de fonds, nous allons entamer une nouvelle page et continuer à accélérer sur le plan technologique et commercial."
"Notre vision et le travail de nos équipes nous permettent de séduire toujours plus d’entreprises. Nous sommes confiants quant à l’avenir. "
"Nos partenaires doivent répondre à un réel besoin lié à la paie, la simplicité et la facilité de gestion de sa mutuelle en est un."
Nos chiffres clés
€ 433M
levés au total auprès d'investisseurs de renom
+700
collaborateurs entre Paris, Londres et Barcelone ou en “Work From Anywhere”
+ 22,000
clients en France, Espagne et Royaume-Uni
+250,000
bulletins de paie gérés par mois
A propos de PayFit
En 2016, Firmin Zocchetto, Ghislain de Fontenay et Florian Fournier créent PayFit, la solution paie et RH conçue pour toutes les entreprises, combinant expertise humaine, IA et plateforme RH complète. L’ambition ? Accompagner les entreprises dans leur gestion de la paie et des ressources humaines à chaque étape, en toute transparence et conformité.
Depuis sa création, PayFit a traité des millions de bulletins de paie et accompagne aujourd’hui plus de 22 000 entreprises, contribuant chaque mois au versement des salaires de 250 000 salariés en France, en Espagne et au Royaume-Uni.