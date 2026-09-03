Nos dernières actualités

PayFit atteint la rentabilité et devient un service de paie & RH augmenté par l’IA pour toutes les entreprises

PayFit annonce aujourd’hui avoir atteint la rentabilité et transforme en profondeur son modèle pour devenir un service RH augmenté par l’IA, avec la paie comme point d’entrée jusqu’à la gestion des salariés. Cette évolution repose sur l’alliance entre la plateforme technologique de PayFit, une équipe de 200 experts paie et PayFit AI, un compagnon opérationnel capable d’agir directement dans les processus de paie et de ressources humaines.