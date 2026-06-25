À retenir : Lorsqu’un salarié intègre ou quitte une entreprise en cours de mois, il arrive qu’ il n’effectue pas l’intégralité des heures prévues dans son contrat de travail.

Dans ces cas, le gestionnaire de paie doit procéder à une déduction entrée-sortie sur la fiche de paie qui consiste à ajuster la rémunération au prorata des heures de présence et d’absence du collaborateur.

Il existe deux manières de calculer les déductions entrée-sortie : selon la méthode de l’horaire réel (jugée comme la plus précise par la Cour de cassation) ou selon la méthode du forfait .

Chaque mois, l’employeur doit établir une fiche de paie conforme pour chacun des membres de son personnel.

Lorsqu’ un mois est incomplet (en cas d’embauche ou de départ en cours de période d’un collaborateur par exemple), il faut recalculer la rémunération en fonction du temps réellement travaillé : on parle alors de déduction entrée sortie sur la fiche de paie , aussi appelée retenue E/S .

Pour éviter les erreurs, cette opération comptable doit suivre une méthode de calcul précise .

Qu’est-ce que la déduction entrée-sortie sur une fiche de paie ?

Qu’est-ce que la déduction entrée-sortie sur une fiche de paie ?

La déduction entrée-sortie sur une fiche de paie est une opération de paie qui consiste à ajuster la rémunération d'un salarié au prorata de son temps de présence, lorsque celui-ci entre ou quitte l'entreprise en cours de mois. Concrètement, lorsqu'un salarié mensualisé ne réalise pas toutes les heures prévues dans son contrat de travail (pour cause d'arrivée ou de départ), cela a une incidence sur le montant de son salaire.

Pour cela, le service de gestion des paies doit comptabiliser le temps d’absence du salarié sur le mois écoulé pour réaliser le calcul du salaire d’un mois incomplet : il procède alors à une déduction entrée-sortie sur la fiche de paie .

💡 Bon à savoir : on parle aussi d’“absence entrée sortie “, de “ retenue entrée sortie ” ou simplement de “retenue E/S ”.

À quoi sert la déduction entrée-sortie sur une fiche de paie ?

La déduction entrée sortie sur le bulletin de salaire est indispensable pour calculer avec justesse la rémunération d’un collaborateur selon ses heures de présence.

En effet, en cas de mois incomplet , le gestionnaire de paie doit adapter le salaire brut ou encore les cotisations sociales ainsi que le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

👉 À noter : l’absence pour entrée/sortie permet d’établir un document exact et ainsi d’éviter les erreurs sur la fiche de paie pouvant entraîner des sanctions sociales ou fiscales.

La retenue E/S se calcule en prenant en compte :

le salaire de base ;

le plafond de la Sécurité sociale ;

et le nombre de jours accomplis dans le mois.

Pour la réaliser, l’employeur doit procéder à plusieurs calculs sur la fiche de paie .

Voici notre guide en plusieurs étapes.

Étape 1 : Calculer le salaire brut

Le service de paie doit tout d’abord évaluer la rémunération brute selon deux critères :

déterminer le nombre d’heures travaillées au cours du mois ;

calculer le salaire brut en fonction de ces heures.

Étape 2 : Calculer le salaire net

L’employeur doit ensuite calculer la rémunération nette , notamment en déduisant les différentes cotisations sociales dues.

Étape 3 : Calculer le prélèvement à la source

Il faut également calculer le prélèvement à la source sur la fiche de paie .

Pour cela, l'employeur applique au net imposable le taux personnalisé d'imposition communiqué par l'administration fiscale via la DSN, puis retranche le montant obtenu du net à payer avant impôt pour obtenir le net à verser au salarié.

Étape 4 : Déterminer le taux horaire du salarié

Enfin, il est nécessaire de déterminer le taux horaire du mois du salarié :

Formule Taux horaire = salaire brut mensuel en euros/ nombre d’heures de travail prévues dans le mois

Une fois ces étapes réalisées, il ne reste plus qu’à appliquer la formule de retenue E/S .

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Quelles sont les méthodes pour calculer la déduction entrée sortie ?

Il existe deux méthodes pour effectuer le calcul de la retenue E/S .

La méthode au montant réel

C’est la formule privilégiée par un arrêt de la Cour de cassation car elle est considérée comme la plus précise et la plus juste pour les salariés.

Comme son nom l’indique, elle consiste à prendre en compte le temps de travail réel exécuté dans le mois par le collaborateur.

Pour cela, deux approches sont possibles :

1 - Soit en calculant le nombre d’heures de travail réelles effectuées dans le mois :

Formule Retenue E/S = salaire de base − (nombre d'heures réellement effectuées × taux horaire)

2 - Soit en se basant sur le calcul de l’absence en paie (c’est-à-dire les heures non travaillées par le collaborateur) :

Formule Retenue E/S = nombre d'heures d'absence × taux horaire



La méthode au forfait

Certains employeurs peuvent utiliser cette formule pour les salariés au forfait jour .

Formule Retenue E/S = taux horaire forfaitaire × nombre d'heures d'absence dans le mois

💡 Bon à savoir : il est recommandé d’utiliser la méthode plus avantageuse pour le salarié.

La déduction E/S doit apparaître clairement sur le bulletin de paie du salarié concerné.

Selon le logiciel de paie employé, elle est généralement située sur la deuxième ligne intitulée “ déduction entrée sortie “ (sous la première ligne qui sert à indiquer le salaire de base).

👉 À noter : dès lors qu’un salarié rompt son contrat avant la fin du mois, la retenue E/S est mentionnée dans le solde de tout compte .