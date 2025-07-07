La feuille de temps est un outil utilisé par la plupart des gestionnaires de projet. En entreprise classique ou durant des missions spécifiques, l’usage d'une feuille de temps est une solution managériale pour gagner en rapidité et en efficacité.

Qu'est-ce que la feuille de temps ? Quelle est son utilité de la feuille de temps ? Comment établir une feuille de temps ? PayFit vous explique.

Qu’est-ce qu’une feuille de temps ? Qu’est-ce qu’une feuille de temps ? Quels sont les avantages d’une feuille de temps ? Comment faire une feuille de temps ?

Qu’est-ce qu’une feuille de temps ?

Comme son nom l'indique, la feuille de temps de travail est un document permettant de mesurer le temps durant un projet. Elle constitue un outil essentiel de gestion du temps de travail, permettant d'organiser le temps de travail en fonction des objectifs à atteindre dans le projet.

Le découpage d’une feuille de temps se fait généralement sur une base hebdomadaire avec un détail apporté pour chaque jour, mais peut être également quotidien.

Selon les projets et dans certaines entreprises, la fiche de temps peut nécessiter la présence d’une signature électronique comme validation du lancement de projet.

La finalité de cette feuille est d'atteindre l'objectif que l'on s'est fixé dans les plus brefs délais.

💡 Bon à savoir : on y précise également les "reste à faire", à savoir l’effort résiduel (en heures) pour chacune des tâches consignées dans la feuille de temps.

Envie de gagner du temps sur la paie ? Demander une démo

Quels sont les avantages d’une feuille de temps ?

Le suivi du temps de travail étant une obligation pour tout employeur, la feuille d’heure de travail trouve donc tout son intérêt.

Elle permet en effet de formaliser les temps de travail des salariés. Connue sous format papier, la feuille de temps s’utilise désormais fréquemment sous forme de tableau Excel.

Ainsi, parmi les nombreux avantages d’une feuille de travail :

réduit les risques d’erreurs liées à la paie ;

responsabilise les salariés ;

automatise le suivi du temps de travail des collaborateurs ;

permet d’organiser efficacement les projets et répartir le temps restant.

La feuille de temps est ainsi un outil utile pour discipliner l'équipe et encadrer les activités. Ceci permet un bon suivi et une bonne avancée des travaux.

Suivez notre guide détaillé pour calculer les heures de travail !

Calculatrice des heures de travail Accéder au simulateur

Créer une feuille de temps structurée

Il est important de réaliser une feuille de temps structurée pour simplifier la gestion du temps de travail des salariés.

Une feuille d’heure peut prendre différentes formes en fonction des besoins, des objectifs ou des ressources organisationnelles.

Plusieurs outils tels que Word ou Excel permettent de réaliser facilement un tel document. On trouve également divers modèles en ligne.

Plusieurs étapes sont nécessaires dans la bonne réalisation d’une feuille de temps :

mentionner les titres et grandes lignes du projet (date, début de la plage horaire, fin de la plage horaire, temps de pause, tâches, etc.) ;

automatiser les calculs des heures en cas d'usage d’Excel ;

le nom du salarié, le numéro de paie et/ou la date de période de paie doivent figurer sur la fiche.

Il faut prendre le soin de réaliser une feuille de temps la plus simple possible, complète et lisible.

Étapes pour créer une feuille de temps efficace dans Excel

Voici les différentes étapes pour créer une feuille de temps sur Excel :

Créez une structure de tableau avec les colonnes suivantes :

date ;

jour ;

heure de début ;

heure de fin ;

temps de pause ;

tâche effectuée ;

heures totales travaillées (calcul automatique).

Ajoutez une ligne par jour travaillé, et une cellule de total hebdomadaire. Insérez les informations du salarié : nom, matricule, période de paie. Utilisez des formules Excel simples :

excel

CopierModifier

=HEURE_FIN - HEURE_DÉBUT - TEMPS_DE_PAUSE Ajoutez éventuellement :

une colonne "Commentaires" ;

le RAF (Reste À Faire) ;

une case "Validation" pour la signature.

Vous pouvez également télécharger un modèle de feuille de temps ou en créer un à partir de modèles gratuits en ligne.

💡 Bon à savoir : vous pouvez également générer des feuilles de temps numériques par le biais de logiciels de planning de travail .

PayFit, une solution pour automatiser vos feuilles de temps

PayFit est une solution RH en ligne qui propose une gestion automatisée des feuilles de temps. Elle permet aux entreprises :

de générer des fiches de présence numériques ;

de suivre les heures travaillées et les absences ;

d'automatiser la paie à partir des temps saisis ;

d’assurer la conformité légale.

PayFit facilite donc la gestion des temps, des plannings et de la paie, tout en offrant un gain de temps significatif pour les RH.