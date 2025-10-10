Notre histoire

Dates clés, innovations, faits marquants : revivez l’histoire de PayFit depuis sa création en 2015.

Tout a commencé en 2015

Lancement en France

Avril 2016

Lancement en Espagne

Avril 2018

100 employés

Mai 2018

Lancement en Allemagne

Octobre 2018

Lancement au Royaume-Uni

Janvier 2019

500 employés

Février 2020

Lancement en Italie

Mai 2020

Mise en place du WFA

Juillet 2020

Nouveau siège à Paris

Février 2021

600 employés

Septembre 2021

Nos missions

S’engager pour un impact positif et durable
Concrétiser les aspirations de de chacun
Construire avec vous une solution performante

Chiffres clés

+700

PayFiters

3

bureaux en Europe

20 000

clients

1

language de programmation

Nos bureaux

Trouver l’espace dont on a besoin au moment où l’on en a besoin.

Telle est notre définition d’un environnement de travail où chacun peut s’y épanouir.

Répondre à cette volonté nous a demandé de repenser nos bureaux, d’en faire plus qu’un lieu de travail.

Aujourd’hui, nous les considérons comme des lieux pour se concentrer, échanger, créer, célébrer, se détendre, se dépenser, se reposer. 

Proposer cette diversité des espaces, c'est permettre à chacun de travailler dans les meilleures conditions, au gré de ses envies et de son rythme.

PayFit France

Bureau | Paris 8e

PayFit Espagne

Bureau | Barcelone

PayFit UK

Bureau | Londres

Nos fondateurs

Après avoir créé une première entreprise au lycée, Ghislain & Firmin savaient qu’ils voulaient se lancer ensemble dans une nouvelle aventure. Quelques mois plus tard, Florian est arrivé pour former ce trio inséparable. Ils savaient qu’ensemble, ils étaient capables d’avoir de grandes ambitions.

Ils ont alors décidé de s’attaquer à une problématique universelle, souvent jugée complexe et fastidieuse : la gestion de la paie. Pour eux, la solution était évidente : il fallait automatiser les tâches liées à la paie.

Après des mois de travail, ils créent le JetLang. Ce langage de programmation unique, créé par PayFit et pour PayFit, permet aujourd’hui d’intégrer facilement à notre solution toutes les réglementations sociales.

Aujourd’hui, Firmin, Ghislain et Florian souhaitent répondre à une problématique plus large : comment faire du travail une source d’épanouissement pour tous ? 

Nos équipes

Peu importe le nombre d’employés et la rapidité de notre croissance : nous souhaitons que l’expérience de chacun soit la même.

Comment PayFit est devenue une entreprise “Work from anywhere” ?

L'expérience du confinement et du télétravail imposé a entraîné des effets positifs dans le cadre professionnel. Nous avons souhaité en faire une opportunité pour PayFit. Nous vous racontons comment le “Work from anywhere” a été mis en place au sein de PayFit.

Pourquoi PayFit a fait de l’épanouissement de ses employés une priorité ?

Avec en moyenne 100 000 heures de notre vie passée au bureau, notre lieu de travail est un espace ayant une place toute particulière dans nos vies. Jusque là, rien de nouveau. Et pourtant, nous ne l’appréhendons pas tous de la même façon.

Comment devient-on une entreprise européenne ?

Le chemin vers l'internationalisation est long et complexe. Nous vous partageons nos réussites, nos échecs et nos enseignements.

The PayFit Product Machine

Chez PayFit, notre mission est de faciliter le quotidien des employeurs en automatisant la gestion de la paie et en centralisant la gestion des processus RH dans un seul et même outil. Notre objectif est de permettre à chacun, sans être un expert en RH ou en paie, de gérer la vie professionnelle de ses employés en toute simplicité. Voici l'histoire du développement de notre solution.

The PayFit Growth Machine

Depuis que nous avons lancé PayFit en avril 2016, beaucoup de choses se sont passées : l'entreprise est passée de 5 à 90 employés, nous avons déménagé de 40m2, à 200m2, à 2000m2 de bureaux et notre MRR a continué à s'améliorer. Voici comment nous avons géré notre croissance et quels processus nous avons mis en place pour nous développer sainement.

Nos levées de fonds

General Atlantic et nos partenaires historiques Accel, Eurazeo Growth et Bpifrance

Offrir une expérience plus complète et optimale de la paie en développant notre offre RH sur tous nos marchés en Europe. Pour y parvenir, 400 nouveaux talents viendront soutenir notre ambition.

Nos investisseurs existants

poursuivre le développement de notre solution SaaS et consolider notre position en Europe. Au programme en 2021 : lancement de nouvelles fonctionnalités Paie & RH, recrutement de 300 nouveaux talents.

Nos partenaires historiques (Accel, Frst et Xavier Niel) ainsi que de nouveaux investisseurs français, Eurazeo Growth et Bpifrance

Poursuivre notre mission d’accompagner la digitalisation des PME, tout en confirmant notre ambition européenne

Le fonds d’investissement Accel Partners

Nous imposer sur les marchés français, espagnol, allemand et anglais.

Otium Venture, Xavier Niel et The Family, ainsi que Geoffrey Roux de Bézieux, Jean-Daniel Guyot (Captain Train) et Oleg Tscheltzoff (Fotolia)

Avoir les fonds nécessaires au recrutement de nombreux collaborateurs.

