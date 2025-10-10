Des collaborateurs satisfaits et autonomes dès le 1er mois. Un guide concret, 0 temps perdu.
Notre histoire
Tout a commencé en 2015
Lancement en France
Lancement en Espagne
100 employés
Lancement en Allemagne
Lancement au Royaume-Uni
500 employés
Lancement en Italie
Mise en place du WFA
Nouveau siège à Paris
600 employés
Nos missions
Chiffres clés
+700
PayFiters
3
bureaux en Europe
20 000
clients
1
language de programmation
Nos bureaux
Trouver l’espace dont on a besoin au moment où l’on en a besoin.
Telle est notre définition d’un environnement de travail où chacun peut s’y épanouir.
Répondre à cette volonté nous a demandé de repenser nos bureaux, d’en faire plus qu’un lieu de travail.
Aujourd’hui, nous les considérons comme des lieux pour se concentrer, échanger, créer, célébrer, se détendre, se dépenser, se reposer.
Proposer cette diversité des espaces, c'est permettre à chacun de travailler dans les meilleures conditions, au gré de ses envies et de son rythme.
PayFit France
PayFit Espagne
PayFit UK
Nos fondateurs
Après avoir créé une première entreprise au lycée, Ghislain & Firmin savaient qu’ils voulaient se lancer ensemble dans une nouvelle aventure. Quelques mois plus tard, Florian est arrivé pour former ce trio inséparable. Ils savaient qu’ensemble, ils étaient capables d’avoir de grandes ambitions.
Ils ont alors décidé de s’attaquer à une problématique universelle, souvent jugée complexe et fastidieuse : la gestion de la paie. Pour eux, la solution était évidente : il fallait automatiser les tâches liées à la paie.
Après des mois de travail, ils créent le JetLang. Ce langage de programmation unique, créé par PayFit et pour PayFit, permet aujourd’hui d’intégrer facilement à notre solution toutes les réglementations sociales.
Aujourd’hui, Firmin, Ghislain et Florian souhaitent répondre à une problématique plus large : comment faire du travail une source d’épanouissement pour tous ?
Nos équipes
Peu importe le nombre d’employés et la rapidité de notre croissance : nous souhaitons que l’expérience de chacun soit la même.
L'expérience du confinement et du télétravail imposé a entraîné des effets positifs dans le cadre professionnel. Nous avons souhaité en faire une opportunité pour PayFit. Nous vous racontons comment le “Work from anywhere” a été mis en place au sein de PayFit.
Avec en moyenne 100 000 heures de notre vie passée au bureau, notre lieu de travail est un espace ayant une place toute particulière dans nos vies. Jusque là, rien de nouveau. Et pourtant, nous ne l’appréhendons pas tous de la même façon.
Le chemin vers l'internationalisation est long et complexe. Nous vous partageons nos réussites, nos échecs et nos enseignements.
Chez PayFit, notre mission est de faciliter le quotidien des employeurs en automatisant la gestion de la paie et en centralisant la gestion des processus RH dans un seul et même outil. Notre objectif est de permettre à chacun, sans être un expert en RH ou en paie, de gérer la vie professionnelle de ses employés en toute simplicité. Voici l'histoire du développement de notre solution.
Depuis que nous avons lancé PayFit en avril 2016, beaucoup de choses se sont passées : l'entreprise est passée de 5 à 90 employés, nous avons déménagé de 40m2, à 200m2, à 2000m2 de bureaux et notre MRR a continué à s'améliorer. Voici comment nous avons géré notre croissance et quels processus nous avons mis en place pour nous développer sainement.
Nos levées de fonds
Offrir une expérience plus complète et optimale de la paie en développant notre offre RH sur tous nos marchés en Europe. Pour y parvenir, 400 nouveaux talents viendront soutenir notre ambition.
poursuivre le développement de notre solution SaaS et consolider notre position en Europe. Au programme en 2021 : lancement de nouvelles fonctionnalités Paie & RH, recrutement de 300 nouveaux talents.
Poursuivre notre mission d’accompagner la digitalisation des PME, tout en confirmant notre ambition européenne
Nous imposer sur les marchés français, espagnol, allemand et anglais.
Avoir les fonds nécessaires au recrutement de nombreux collaborateurs.