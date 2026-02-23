À retenir : Le SMIC journalier correspond au montant brut minimum à verser pour une journée de travail , calculé à partir du SMIC horaire.

En 2026 , le SMIC journalier s’élève à 84,14 € brut pour 7 heures de travail , sur la base d’un SMIC horaire de 12,02 € brut .

Le SMIC est revalorisé régulièrement afin de préserver le pouvoir d’achat des salariés les moins rémunérés.

Certaines situations spécifiques (salariés mineurs, Mayotte, alternance) font l’objet de règles particulières .

Une convention collective peut prévoir un salaire minimum supérieur au SMIC , que l’employeur est tenu d’appliquer.

La rémunération des salariés est librement fixée par l’employeur en fonction de plusieurs critères tels que les fonctions occupées, la qualification ou encore l’expérience professionnelle.

La loi impose toutefois à l’employeur de respecter des minima salariaux légaux ou conventionnels. Cela signifie que le paiement du salaire ne peut être inférieur au SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) ou à un minimum conventionnel si ce dernier est plus élevé.

Qu’est-ce que le SMIC journalier ?

Le SMIC est le salaire minimum légal en dessous duquel aucun salarié de plus de 18 ans ne peut être rémunéré. Il existe sous différentes formes : horaire, journalier, mensuel et annuel.

Le SMIC journalier correspond au montant brut minimum par jour de travail. Il découle directement du taux horaire du SMIC : on multiplie le taux horaire par le nombre d’heures travaillées dans la journée pour obtenir le minimum légal brut de rémunération.

Tous les salariés du secteur privé âgés d’au moins 18 ans doivent obligatoirement bénéficier de ce minimum, sauf cas particulier prévus par la loi (apprentis, contrats de professionnalisation , etc.).

💡 Bon à savoir : une convention collective peut aussi prévoir un salaire plancher supérieur au SMIC : l’employeur devra alors s’y conformer. C’est le cas dans le secteur de la restauration, où la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants (HCR) prévoit une grille de salaires minimums. Par exemple, un employé de niveau III, échelon III doit percevoir une rémunération minimale de 14,00 € brut de l’heure.

Quel est le montant du SMIC journalier en vigueur ?

Montant du SMIC journalier en 2026

Le montant du SMIC journalier fait l’objet d’une revalorisation chaque année. Il a ainsi connu une revalorisation de 1,13 % au 1er janvier 2024, suivie d'une seconde revalorisation de 2 % au 1er novembre 2024. En janvier 2025, le montant du SMIC horaire était de 11,88 euros.

La dernière revalorisation, fixée à 1,18 %, s'est établie au 1er janvier 2026. Le SMIC journalier s'élève désormais à 84,14 € brut, soit environ 66,58 € net.

Cette revalorisation s'inscrit dans un ensemble plus large de nouveautés paie et RH pour 2026, incluant notamment le passage du PASS à 48 060 €, la réforme de l'entretien professionnel et le nouveau congé de naissance indemnisé.

⚠️ Attention : à chaque augmentation du SMIC, il est obligatoire de vérifier si les salariés concernés sont rémunérés à hauteur du minimum légal ou conventionnel. Dans le cas contraire, le taux doit obligatoirement être modifié et le salarié bénéficiera donc d’une augmentation de salaire .

Voici les principaux montants applicables en métropole en 2026

Base de calcul Montant brut 2026 SMIC horaire brut 12,02 € SMIC journalier brut (sur base de 7 h) 84,14 € SMIC mensuel brut (35 h) 1 823,03 € SMIC mensuel net estimé* environ 1 443 €

*le net dépend des cotisations sociales applicables. En général, on estime qu’environ 20 % à 25 % des cotisations salariales sont prélevées sur le brut.

Calcul du SMIC journalier

Le montant journalier est calculé simplement comme tel : SMIC journalier = SMIC horaire × nombre d’heures travaillées dans la journée.

📌 Exemple : pour une durée de 7 heures de travail, avec un taux horaire au SMIC, le calcul du salaire brut est le suivant : 12,02 € × 7 = 84,14 € brut.

Le cas particulier des salariés mineurs

Les salariés âgés de moins de 18 ans ne bénéficient pas automatiquement du SMIC à taux plein. La loi autorise en effet l’application d’un abattement sur le SMIC, afin de tenir compte de leur âge et de leur expérience professionnelle :

moins de 17 ans : rémunération minimale égale à 80 % du SMIC ;

de 17 à 18 ans : rémunération minimale égale à 90 % du SMIC.

⚠️ Attention : cet abattement ne s’applique pas lorsque le jeune salarié justifie de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité. Dans ce cas, le SMIC à taux plein doit être versé, quel que soit son âge. De plus, les travailleurs en contrat d'alternance ou de professionnalisation relèvent de règles spécifiques de rémunération, fixées par la loi ou par accord collectif.

L​​e cas particulier de Mayotte

À Mayotte, le SMIC fait l’objet de dispositions spécifiques. Le montant applicable est inférieur au SMIC en vigueur en métropole, en raison d’un dispositif légal de convergence progressive.

Ainsi, le SMIC mahorais est revalorisé régulièrement afin de se rapprocher du niveau du SMIC métropolitain, selon un calendrier fixé par les pouvoirs publics. Le 1er janvier 2026, le SMIC horaire brut a été revalorisé à 9.33 euros.

À quoi correspondent les augmentations du SMIC journalier ?

La revalorisation du SMIC découle de règles légales précises :

revalorisation annuelle automatique au 1ᵉʳ janvier , calculée à partir de l’évolution de l’inflation pour les 20 % de ménages les plus modestes, et de la moitié du gain de pouvoir d’achat des salaires des ouvriers et employés ;

revalorisation en cours d’année si l’indice des prix à la consommation augmente suffisamment (au moins 2 % par rapport à l’indice utilisé pour le calcul du dernier SMIC).

Les revalorisations du SMIC visent à garantir le pouvoir d’achat des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles.

Quels éléments de salaire sont pris en compte dans le calcul du SMIC ?

Le SMIC s’applique à la rémunération brute totale versée au salarié. Cela comprend :

le salaire de base ;

les avantages en nature (logement, repas, etc.), évalués selon des règles spécifiques ;

certaines primes fixes ou régulières (intégrées au salaire de base pour vérifier le respect du SMIC).

En revanche, tous les éléments ponctuels ou exceptionnels (primes variables, heures supplémentaires, indemnités non régulières) ne sont généralement pas intégrés dans le calcul de base du SMIC au sens strict.

⚠️ Attention : l’employeur doit vérifier à chaque paie que le salaire versé atteint bien au minimum le SMIC calculé sur la période de travail réelle, après prise en compte des éléments fixes. Si tel n’est pas le cas, il doit ajuster le salaire.