Aller au contenu principal

Fiches pratiques

Toutes nos fiches pratiques sur le droit social et la paie.

Gérer ses salariés

Organisation du travail, gestion des congés, suivi des performances, etc. Nos fiches pratiques vous accompagnent dans la gestion de vos salariés.

Arrêt maladie et accident du travail : nos contenus dédiésOrganisation du travail : les incontournablesSIRH : la boîte à outils
Accéder à la catégorie

Recruter ses salariés

De la rédaction d'une fiche de poste à l'accomplissement des formalités d'embauche, nos fiches pratiques vous livrent les clés d'un recrutement réussi.

Processus de recrutement : les contenus indispensablesFormalités d'embauche : le guide ultimeContrat de travail : les contenus indispensables
Accéder à la catégorie

Gérer sa paie

Nos fiches pratiques vous aident à comprendre les différents éléments d'une fiche de paie et à gagner du temps dans la gestion de votre paie.

Gestion de la paie : nos fiches pratiquesFaire une fiche de paie : la boîte à outilsVariables de paie : les points à connaître
Accéder à la catégorie

Gérer son entreprise

Conformité, taxes et cotisations, mise en place du CSE, etc. Nos fiches pratiques vous accompagnent dans la gestion quotidienne de votre entreprise.

Conformités : les éléments à connaîtreRémunération des dirigeants d'entrepriseRégime général de cotisations : nos fiches pratiques
Accéder à la catégorie

Conventions collectives

Nos fiches pratiques vous aident à trouver la convention collective nationale (CCN) applicable à votre entreprise et à en comprendre tous les rouages.

Convention collective Syntec : la boîte à outilsConvention collective HCR : la boîte à outilsConventions collectives : le guide complet
Accéder à la catégorie

Gestion & Tendances RH

Nos RH vous partagent leurs conseils & méthodologies sur des thématiques au cœur des préoccupations actuelles.

Cadrer le travail à distance : nos fiches pratiquesFormer les managers : nos fiches pratiquesS'affirmer en tant que RH : nos articles
Accéder à la catégorie

Décryptage juridique

Décryptons la paie et le social pour rendre le droit du travail accessible à tous.

Décryptage juridique : actualitésDécryptage juridique : actualités Covid
Accéder à la catégorie

Rejoignez plus de 22 000 petites et moyennes entreprises

Demander une démo