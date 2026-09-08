ENQUÊTES RH
Donnez la parole à vos équipes au quotidien
Quelques clics pour donner la parole à vos équipes ; des mois pour agir et assurer leur satisfaction.
Rejoignez les 22 000 entreprises qui font confiance à Payfit
Une parole libérée pour des collaborateurs fidélisés
Votre baromètre infaillible
Savez-vous ce que vos équipes pensent vraiment ? Pour le savoir, optez pour nos enquêtes anonymes.
Du feedback à l'action
Reposez-vous sur le tableau de bord pour identifier les sujets à risque et activer les bons leviers.
Une marque employeur renforcée
Quand vos équipes se sentent écoutées, elles s'engagent. Et deviennent vos meilleurs ambassadeurs.
1
solution unique pour mesurer l’engagement
1 min
pour créer un sondage eNPS
100%
anonyme pour favoriser la parole
Enquête eNPS : le pouls de vos équipes en temps réel
eNPS en un clic
Une question, un score, une tendance. Créez votre sondage express. Découvrez immédiatement si vos équipes sont satisfaites.
Des évolutions à suivre de près
Observez votre score dans le temps. Des courbes qui remontent ? Vous êtes sur la bonne voie. Des courbes qui chutent ? Vous avez les clés pour agir.
Quel score face au marché ?
Comparez-vous aux standards du marché à partir d'un indicateur RH reconnu, l’Employee Net Promoter Score. Et valorisez-le si vous êtes au-dessus de la moyenne.
Enquête d’engagement : votre audit RH sur-mesure
6 dimensions passées au crible
Équilibre vie pro/perso, management, évolution. Analysez chaque pan de l'expérience collaborateur avec nos enquêtes personnalisables et anonymes.
Une amélioration continue
Chaque enquête est une opportunité de changement. Vos équipes apprécieront d’être écoutées, et n’en seront que plus motivées.
Vos leviers d'action identifiés
Consultez les résultats, détaillés par thème et par question, puis identifiez les priorités RH qui en découlent. Vous gagnerez en impact.
La gestion de vos enquêtes en 4 étapes clés
01
Création d'enquête
Choisissez votre format (existant ou à créer), définissez votre audience et programmez l'envoi.
Diapositive 1 sur 4
3
2026
Diapositive 1 sur 1 - Dr Oriane Luciani
Il n’y a pas de mauvaises questions
Qu'est-ce qu'une enquête RH ?
Qu'est-ce qu'une enquête RH ?
Une enquête RH est un questionnaire adressé à vos collaborateurs pour mesurer leur satisfaction et leur engagement au travail. Elle prend la forme d'un sondage eNPS, rapide et régulier, ou d'une enquête d'engagement plus détaillée, construite autour de plusieurs thématiques comme le management, la reconnaissance ou l'équilibre vie professionnelle et personnelle. Les résultats viennent nourrir vos indicateurs RH et vous aident à identifier les leviers d'action pour améliorer l'expérience de vos équipes.
Qu’est-ce que l’eNPS ?
Qu’est-ce que l’eNPS ?
L'eNPS (Employee Net Promoter Score) mesure la probabilité que vos collaborateurs recommandent votre entreprise comme employeur. Il repose sur une question unique posée à intervalle régulier, ce qui permet de suivre l'évolution du climat social dans le temps et de vous comparer aux standards du marché. Le calcul de l'eNPS repose sur la répartition des réponses entre promoteurs, passifs et détracteurs. Vous choisissez librement la fréquence de l'enquête : trimestrielle, semestrielle, ou selon vos besoins.
Quelle différence entre eNPS et enquêtes d'engagement ?
Quelle différence entre eNPS et enquêtes d'engagement ?
L'eNPS vous donne une photo instantanée de la satisfaction globale à travers une seule question, facile à suivre dans le temps. Les enquêtes d'engagement creusent davantage : elles couvrent plusieurs thématiques et vous aident à comprendre les raisons précises derrière un score, qu'il soit bon ou mauvais. Un eNPS qui se dégrade est d'ailleurs souvent annonciateur d'un turnover à venir, ce que les enquêtes d'engagement permettent d'anticiper en identifiant les causes en amont.
Quelles thématiques peut-on aborder dans une enquête d'engagement ?
Quelles thématiques peut-on aborder dans une enquête d'engagement ?
Les enquêtes d'engagement couvrent 6 dimensions clés de l'expérience collaborateur :
le management ;
la vision de l'entreprise ;
la reconnaissance ;
l'esprit d'équipe ;
la qualité de vie au travail, qui englobe l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Ces catégories restent fixes, mais vous personnalisez librement les questions de chaque thème selon votre culture d'entreprise. Un tableau de bord vous donne ensuite le score d'engagement pour chaque dimension, ce qui vous permet de repérer vos points forts et vos priorités d'action.
Les réponses aux questionnaires sont-elles vraiment anonymes ?
Les réponses aux questionnaires sont-elles vraiment anonymes ?
Oui, les réponses sont entièrement anonymes et ne sont jamais traçables individuellement. Cette confidentialité encourage des retours sincères, indispensables pour une analyse fiable. Un seuil minimal de répondants par équipe est requis avant l'affichage de résultats groupés, afin de préserver cet anonymat.
À quelle fréquence envoyer des enquêtes d’engagement ?
À quelle fréquence envoyer des enquêtes d’engagement ?
En général, l'eNPS s'envoie tous les trimestres pour suivre l'évolution globale, tandis que les enquêtes d'engagement, plus détaillées, se programment plutôt semestriellement ou annuellement. Le bon rythme dépend surtout de vos besoins et de la taille de votre organisation.
Retrouvez toutes nos fonctionnalités
- « Idéal pour ma structure de 12 salariés. »Mehdi
- « L'outil permet un gain de temps considérable. »Avalor
- « J’utilise Payfit en tant que salarié, et quel bonheur ! »Pauline Vivier
- « Un logiciel de gestion super pratique ! »Lisa
- « Mes collaborateurs ne peuvent plus se passer de Payfit. »Christophe
- « 30% de temps en moins sur la paie. »Baptiste
- « Payfit libère les RH pour se concentrer sur l’essentiel. »Manon
Rejoignez +22 000 décisionnaires qui prennent soin de leurs salariés avec Payfit
Sans frais cachés.