L'eNPS (Employee Net Promoter Score) mesure la probabilité que vos collaborateurs recommandent votre entreprise comme employeur. Il repose sur une question unique posée à intervalle régulier, ce qui permet de suivre l'évolution du climat social dans le temps et de vous comparer aux standards du marché. Le calcul de l'eNPS repose sur la répartition des réponses entre promoteurs, passifs et détracteurs. Vous choisissez librement la fréquence de l'enquête : trimestrielle, semestrielle, ou selon vos besoins.