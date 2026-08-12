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Qu’est-ce que le livret d’accueil en entreprise ?
À retenir :
Le livret d’accueil facilite l’intégration des nouveaux salariés dans l’entreprise.
Il présente l’organisation, les règles de fonctionnement et les informations pratiques utiles au quotidien.
Il n’est pas obligatoire en tant que tel, mais certaines informations doivent être transmises au salarié lors de l’embauche.
Les outils RH permettent aujourd’hui de centraliser et mettre à jour facilement ces informations.
Lorsqu’un salarié rejoint une entreprise, les premiers jours jouent un rôle clé dans son intégration. Le livret d’accueil constitue un support utile pour transmettre les informations essentielles et faciliter la prise de repères.
Ce document présente généralement l’entreprise, son fonctionnement et les principales règles internes. Bien conçu, il permet de structurer l’onboarding et d’accompagner les nouveaux collaborateurs dès leur arrivée.
Pour ne rien oublier des étapes qui précèdent et suivent sa remise, une checklist d'onboarding permet de visualiser chaque tâche, de l'envoi de l'email de bienvenue jusqu'à l'entretien de fin de période d'essai.
Qu’est-ce qu’un livret d’accueil en entreprise ?
Contenu du livret d’accueil
Il s’agit d’un document remis aux nouveaux salariés afin de leur présenter l’organisation et les informations utiles pour bien démarrer leur activité. Il peut contenir différents éléments, tels que :
la présentation de l’entreprise ;
des informations pratiques ;
les procédures internes ;
les contacts importants.
Objectif du livret d’accueil
L’objectif est de permettre au collaborateur de comprendre rapidement son environnement de travail et les principaux repères nécessaires à son intégration.
Dans la pratique, ce support sert souvent de guide d’intégration et accompagne les premières semaines dans l’entreprise. Il aide les nouveaux salariés à se familiariser avec les règles de fonctionnement, les interlocuteurs clés et les outils utilisés au quotidien.
Selon les organisations, le livret d’accueil peut être remis dès l’embauche, envoyé avant l’arrivée du collaborateur ou mis à disposition sur les outils internes.
💡 Bon à savoir : le livret d’accueil ne remplace pas le règlement intérieur. Le règlement intérieur fixe les règles disciplinaires et de sécurité applicables dans l’entreprise, tandis que le livret d’accueil a surtout une vocation informative.
Le livret d’accueil est-il obligatoire ?
Le livret d’accueil n’est pas obligatoire en tant que document distinct dans la plupart des entreprises. En revanche, certaines informations doivent obligatoirement être communiquées au salarié lors de l’embauche. Ces informations peuvent être intégrées dans le livret d’accueil ou transmises par d’autres moyens.
Les informations à communiquer au salarié entrant sont notamment les suivants :
éléments essentiels de la relation de travail ;
convention collective applicable ;
durée du travail et périodes de repos ;
informations relatives à la sécurité au travail.
⚠️ Attention : même si le livret d’accueil n’est pas obligatoire, l’employeur reste responsable de la transmission de certaines informations aux salariés, notamment en matière de sécurité et d’organisation du travail.
Que mettre dans un livret d’accueil ?
Le contenu d’un livret d’accueil peut varier selon la taille de l’entreprise, son secteur d’activité ou encore sa culture interne. L’objectif reste toutefois le même : fournir aux nouveaux salariés les informations nécessaires pour comprendre rapidement leur environnement de travail.
Présentation de l’entreprise
Cette partie permet d’expliquer l’histoire de l’entreprise, ses activités et ses principaux objectifs. Elle peut également présenter les valeurs de l’organisation (pour faire naître un sentiment d’appartenance à l’entreprise) et les projets en cours. Certaines entreprises ajoutent également un organigramme ou une présentation des équipes afin d’aider les nouveaux collaborateurs à identifier leurs interlocuteurs.
Informations pratiques
Le livret d’accueil peut regrouper différentes informations utiles au quotidien : horaires de travail, accès aux locaux, utilisation des badges, outils internes ou encore procédures de base. Ces éléments permettent aux nouveaux salariés de prendre rapidement leurs repères dans l’entreprise.
Fonctionnement RH
Il est également possible d’intégrer certaines informations liées à la gestion du personnel et des ressources humaines. Par exemple :
la procédure de demande de congés ;
la gestion des absences ;
les règles relatives au temps de travail ;
les procédures internes comme les notes de frais.
Interlocuteurs et instances internes
Le document peut enfin présenter les interlocuteurs importants au sein de l’entreprise, comme le service RH, les responsables d’équipe ou les représentants du personnel.
💡 Bon à savoir : un livret d’accueil efficace doit rester clair et synthétique. Un document trop long risque d’être peu consulté par les nouveaux collaborateurs.
Comment créer un livret d’accueil en entreprise ?
La création d’un livret d’accueil nécessite généralement la participation de plusieurs services. Les ressources humaines, les managers et parfois les équipes communication peuvent contribuer à la rédaction du document.
|Étape
|Actions à prévoir
|Collecter les informations
|Réunir les contenus RH, formation, sécurité ou organisation
|Définir le format
|Choisir un support papier, numérique ou hybride
|Valider le contenu
|Vérifier les informations avec les services concernés
|Diffuser le document
|Le remettre ou le partager lors de l’arrivée du salarié
|Mettre à jour régulièrement
|Actualiser les informations lorsque l’organisation évolue
La mise à jour régulière constitue un point important. Les informations contenues dans le livret peuvent rapidement devenir obsolètes si l’organigramme, les procédures ou les outils évoluent.
Quel format choisir entre le livret d’accueil papier et numérique ?
Le livret d’accueil peut être diffusé sous différents formats. Certaines entreprises privilégient encore le document papier, tandis que d’autres optent pour une version numérique.
|Livret papier
|Livret numérique
|Support simple à remettre au salarié
|Mise à jour plus rapide
|Lecture immédiate
|Accès facilité depuis différents supports
|Risque d’informations obsolètes
|Possibilité d’intégrer des liens et ressources
Dans la pratique, certaines entreprises utilisent un format hybride, avec un document de présentation complété par des ressources disponibles en ligne.
Pourquoi digitaliser le livret d’accueil ?
Avec la transformation numérique des ressources humaines et la digitalisation des RH, de nombreuses organisations choisissent aujourd’hui de proposer un livret d’accueil numérique. Ce format présente plusieurs avantages. Le contenu peut être mis à jour plus facilement et les nouveaux collaborateurs peuvent y accéder depuis différents supports, comme un ordinateur ou un smartphone.
Un livret d’accueil digital permet également d’intégrer des liens vers différentes ressources internes, par exemple des guides pratiques, des formulaires ou des pages de l’intranet.
Dans certaines structures, le livret d’accueil s’inscrit directement dans le parcours d’onboarding. Les salariés peuvent ainsi consulter les éléments essentiels dès leur arrivée et retrouver progressivement les différentes ressources utiles pour leurs premières semaines.
💡 Bon à savoir : avec un logiciel RH, vous pouvez centraliser tous les contenus liés à l'intégration (livret d'accueil, règlement intérieur, organigramme, procédures internes) et les rendre accessibles dès l'embauche aux nouveaux salariés.
Foire Aux Questions (FAQ)
Pour créer ce support, il est généralement nécessaire de rassembler les éléments utiles à l’intégration des nouveaux salariés tels que :
la présentation de l’organisation ;
les repères sur le fonctionnement interne ;
toutes les informations pratiques du quotidien.
Ce guide peut ensuite être transmis lors de l’arrivée du collaborateur ou partagé via les outils internes.
Le règlement intérieur fixe les règles disciplinaires et les obligations applicables dans l’entreprise. Le livret d’accueil, lui, a une vocation plus informative et vise à faciliter l’intégration des nouveaux collaborateurs.
Il existe différents modèles et exemples qui peuvent servir de base pour structurer ce type de support. Toutefois, il est souvent préférable d’adapter son contenu aux pratiques internes et à la culture de l’organisation afin qu’il corresponde réellement au fonctionnement et à la cohésion de l’équipe.
La journée d’intégration en entreprise permet d’accueillir les nouveaux collaborateurs et de leur présenter l’entreprise, ses équipes et ses outils de travail. Elle peut inclure des temps de présentation, des échanges avec les managers ou les collègues, ainsi que la découverte des locaux et des pratiques internes afin de faciliter la prise de poste.
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