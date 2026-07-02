À retenir : Les difficultés de recrutement en 2026 touchent en priorité les PME et les secteurs de la construction, de la santé et de l’industrie.

Les principales causes portent sur la pénurie de candidats qualifiés , des conditions de travail peu attractives et une concurrence accrue entre employeurs.

Une entreprise peut mobiliser différents leviers pour débloquer un recrutement difficile (en termes de rémunération, d’image employeur ou d’expérience candidat).

Recruter un salarié pour une TPE / PME peut rapidement devenir un parcours du combattant. En France, près d’une embauche sur deux est jugée “difficile” par les employeurs (selon l’enquête BMO 2026 de France Travail) avec des écarts importants selon les secteurs d’activité.

Les difficultés de recrutement concernent les entreprises qui ont du mal à pourvoir un poste dans des délais et des conditions raisonnables. Heureusement, il existe des solutions pour surmonter ces obstacles à l’embauche , y compris sur des métiers en tension .

En quoi consiste une difficulté de recrutement ?

En quoi consiste une difficulté de recrutement ?

Une difficulté de recrutement désigne une situation dans laquelle une entreprise ne parvient pas à trouver un candidat adapté à un poste dans un délai raisonnable, ou doit mobiliser des moyens importants pour y parvenir.

Définition de la difficulté d’embauche

On parle de difficulté de recrutement dès lors qu’une entreprise rencontre des problèmes à trouver un candidat pour pourvoir un poste dans des délais raisonnables ou qu’elle doit déployer un effort disproportionné pour y parvenir (en termes de ressources, de temps, d’énergie ou d’argent).

Chaque année, France Travail (ex-Pôle emploi) mesure ce phénomène grâce à l’ enquête BMO (Besoins en Main-d’Œuvre). En 2026, 43,8 % des projets de recrutement sont jugés difficiles, contre 50,1 % en 2025.

Mais cette tendance sur le marché du travail traduit aussi un paradoxe . Si les difficultés de recrutement persistent, dans le même temps, les intentions d’embauche reculent de 6,5 % pour atteindre 2,28 millions de projets de recrutement.

💡 Bon à savoir : France Travail estime qu’une offre d’emploi qui ne reçoit pas de candidatures sérieuses 15 jours après sa parution peut être dans un cas de difficulté d’embauche.

Limites RH pour les TPE et PME

Ce constat touche particulièrement les petites entreprises qui doivent généralement recruter avec des ressources limitées , sans service RH dédié ni processus de recrutement structuré.

📌 Exemple : selon le Baromètre RH Tissot x PayFit 2026, 79 % des RH travaillent dans des équipes de moins de cinq personnes .

Quelles sont les causes principales des difficultés de recrutement ?

Trois raisons expliquent l’essentiel des blocages à l’embauche : un vivier de talents limité, des conditions de travail peu attractives et une concurrence féroce entre les recruteurs.

Le manque de candidats qualifiés

Selon l’étude BMO 2026 de France Travail, parmi les principales difficultés de recrutement rencontrées par les employeurs, 84 % citent l’ inadéquation des profils reçus et 82 % évoquent la pénurie de candidats .

Le manque de profils qualifiés reste un frein majeur à l’embauche. 76,5 % des entreprises n’ayant pas (ou ayant réussi partiellement) à recruter en 2025 estiment que c’est en raison de candidatures inadéquates .

Il existe notamment un décalage entre la formation reçue et la réalité du marché de l’emploi.

📌 Exemple : dans certains secteurs comme la Tech, le numérique et les métiers de la transition énergétique, les compétences évoluent plus vite que les formations , ce qui accentue les tensions de recrutement.

Des conditions de travail encore peu compétitives

Certains postes peinent à trouver le bon candidat à cause de conditions de travail jugées trop contraignantes (horaires décalés, pénibilité, niveaux de salaire trop bas, manque de flexibilité, etc.).

Le levier “rémunération“ peut alors être déterminant et reste une carte à jouer pour les employeurs : en 2025, seulement 28 % des entreprises ont travaillé sur une politique de salaires plus attractive (contre 45 % en 2024) selon le Baromètre RH Tissot x PayFit 2026.

👉 À noter : lorsqu’ils ont le choix, les candidats regardent au-delà du bulletin de paie. Ils arbitrent désormais entre plusieurs offres et comparent l’équilibre vie pro/vie perso, les perspectives d’évolution ou encore la possibilité d’effectuer du télétravail.

Une concurrence difficile à mener pour les PME

Face aux grands groupes proposant des salaires élevés et de nombreux avantages, les PME peuvent être désavantagées dans la course aux talents.

D’autant plus lorsqu’elles souffrent d’un déficit d’image ou d’une marque employeur non établie. Cette situation courante n’est pas une fatalité : il est possible de construire sa notoriété et sa visibilité de zéro ou de mettre en avant d’autres arguments d’attractivité .

📌 Exemple : Jean Bergue, CEO de l’entreprise Celestin Nettoyage, dans un secteur à fort turnover : “Nous nous devons d’être réactifs sur ces entrées et sorties mais également sur l’embauche, la rémunération ou encore la gestion des plannings. C’est ici que notre relation avec PayFit fait sens.”

Quels secteurs et métiers font face aux plus fortes difficultés en 2026 ?

Les secteurs les plus en tension

Selon France Travail (BMO 2026), les secteurs d’activité qui concentrent les tensions les plus fortes sont :

la construction (-16,4 % d’intentions d’embauche en 2026) ;

l’ industrie (avec les départs à la retraite à compenser) ;

la santé humaine et l'action sociale (318 448 projets) : c'est paradoxalement le 1er secteur recruteur de France, avec près de 6 projets sur 10 jugés difficiles à pourvoir.

Top métiers les plus difficiles à pourvoir

Voici une liste des métiers figurant parmi ceux rencontrant les plus fortes difficultés de recrutement selon France Travail (BMO 2026) :

médecins (78,8 %) ;

chefs cuisiniers (72,1 %) ;

aides à domicile (62,3 %) ;

infirmiers (60,2 %) ;

cuisiniers (57,6 %).

👉 À noter : ce taux représente la part des projets jugés difficiles sur le total des projets pour ce métier. Le top 5 est dominé par des métiers pointus de l’industrie (ouvrier qualifié en usinage, couvreur, carrossier, etc.). En effet, un poste peut être difficile à pourvoir même dans un secteur peu en tension si le profil est très spécialisé ou si les conditions proposées sont en dessous du marché.

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Quelles sont les incidences concrètes d’un recrutement bloqué pour l’entreprise ?

Un poste vacant trop longtemps peut coûter cher à une entreprise à différents niveaux.

Incidences opérationnelles

Sur le travail de votre personnel, en cas de poste manquant, les équipes peuvent vite être surchargées .

À terme, cela peut avoir des conséquences et :

retarder vos projets ;

engendrer une baisse de motivation ;

diminuer la productivité ;

provoquer un risque de turnover en cascade.

Incidences financières

Un recrutement difficile rime souvent avec des dépenses supplémentaires : entre les moyens déployés pour trouver des candidats, le recours à l’intérim pour répondre à vos besoins ou l’accompagnement avec des cabinets spécialisés, le coût d’un recrutement immobilisé peut vite s’envoler.

💡 Bon à savoir : le suivi de KPI recrutement peut vous aider à optimiser chaque étape de votre processus d’embauche.

Incidences sur la réputation employeur

Un onboarding raté après un recrutement difficile amplifie le risque de nouvelle démission .

Pour ne pas impacter négativement la réputation de votre entreprise, la rétention commence alors dès l’accueil du collaborateur.

D’après le baromètre RH Tissot x PayFit 2026, recrutement et fidélisation sont les deux faces d’une même pièce. “54 % des RH en PME ont priorisé le recrutement en 2025, et 40 % ont géré simultanément la fidélisation des salariés en place”.

💡 Bon à savoir : identifier les impacts d’un recrutement difficile est la première étape pour y remédier.

Quels leviers activer pour surmonter les difficultés de recrutement ?

Il existe cinq leviers à activer pour contrer les difficultés d’embauche.

Simplifier le parcours candidat

L’ expérience candidat se construit dès la première interaction avec l’entreprise.

Pour fluidifier le parcours candidat, vous pouvez, par exemple :

créer des formulaires courts ;

jouer sur la réactivité avec des délais de réponse rapides ;

mettre en avant la transparence sur les étapes pour réussir le processus de recrutement.

Construire une marque employeur visible

Renforcer sa marque employeur peut faire la différence pour attirer de nouveaux talents . Soignez votre présence en ligne sur les bons canaux selon les profils ciblés.

Il est aussi important d’identifier sa proposition de valeur employeur (EVP), c’est-à-dire tout ce qui peut donner envie à un candidat de rejoindre votre entreprise (comme la culture d’entreprise, les avantages sociaux, une politique assumée pour améliorer la qualité de vie au travail ou QVT, etc.).

⚠️ Attention : dans la gestion de votre image en ligne, sachez que les avis d’employés (Glassdoor, Welcome to the Jungle) comptent dans les arbitrages des candidats.

Élargir les critères de sélection pour miser sur le potentiel

S’obstiner à dénicher la perle rare disposant de 100 % des compétences peut freiner, voire vous faire abandonner, un recrutement en cours.

Parmi les solutions plus flexibles , il est possible de valoriser la motivatio n et la capacité d’apprentissage . Vous pouvez ainsi recourir à l’ alternance (pour former directement votre nouveau collaborateur selon vos techniques), à la reconversion professionnelle ou opter pour la cooptation ou des partenariats avec des organismes de formation.

💡 Bon à savoir : le sourcing en recrutement est une méthode RH de plus en plus courante pour identifier des profils qualifiés en ligne et les contacter directement.

Soigner l’onboarding pour réduire le turnover

Un bon onboarding est un investissement rentable à court terme.

En effet, il permet de réduire les départs en période d’essai (et de devoir relancer un recrutement sur le poste).

La clé pour réussir l’onboarding d’un collaborateur repose généralement sur l’utilisation d’un outil RH adapté . Pour les PME ne bénéficiant pas de service RH dédié, centraliser le recrutement, la paie et l’onboarding dans un seul outil permet de gagner du temps à chaque étape et de garder le cap même en période de croissance rapide.

Selon leurs fonctionnalités, certains outils d’onboarding proposent :

des modèles de contrat ;

la signature électronique ;

un mémo d’onboarding pour accueillir le candidat avec un espace en ligne personnalisé.

📌 Exemple : Samuel Nahon, Cofondateur et CEO de Terroirs d’Avenir estime que “l’avantage de travailler avec PayFit aujourd’hui, c’est qu’on a vraiment une continuité totale du suivi du salarié, de son arrivée jusqu’à sa sortie.”