À retenir : Aucune augmentation générale des salaires n’est imposée par le Code du travail français, hors SMIC et minimas conventionnels.

L’inflation peut entraîner une revalorisation automatique du SMIC .

Les conventions collectives peuvent imposer des hausses salariales .

Les entreprises doivent fixer leurs augmentations selon des critères objectifs .

L’anticipation est une clé pour préserver le pouvoir d’achat et l’équité entre les salariés.

En France, l’inflation influence directement le pouvoir d’achat des ménages et place la question des augmentations de salaire au cœur des préoccupations des entreprises. Si la loi ne prévoit pas d’indexation automatique des rémunérations, certains mécanismes obligatoires structurent la politique salariale en entreprise.

En 2026, les augmentations de salaire liées à l’inflation reposent principalement sur des obligations légales ciblées et sur des pratiques internes propres à chaque entreprise, en fonction de son secteur d’activité, de ses résultats et de ses objectifs.

Quelles ont été les augmentations du salaire minimum légal suite à l’inflation en 2023 ?

Le SMIC, dont le montant a été réévalué à la hausse 3 fois en 2022 et deux fois en 2023, a été revalorisé deux fois également au cours de l’année 2024, permettant donc une augmentation des salaires du fait de l’inflation.

Au 1er novembre 2024, le SMIC a été une nouvelle fois revalorisé de 2 %, ce qui représente une augmentation de plus de 30 € bruts par mois. En effet, le montant du SMIC horaire est passé de 11,65 € bruts à 11,88 €.

L’indice des prix à la consommation ayant subi une augmentation de plus de 2 % depuis le début de l’année, le SMIC a donc à nouveau été revalorisé au 1er novembre 2024 pour passer à 11,88 € bruts de l’heure.

Cela constitue une hausse de 2 % du SMIC. Le montant actuel du SMIC est désormais de 1 801,80 € bruts par mois pour un salarié en 35 heures par semaine.

La hausse du salaire minimum due à l’inflation a été de plus de 100 € bruts en un an.

L’employeur est-il obligé d’augmenter les salaires avec l’inflation ?

Non, l’employeur n’a pas d’obligation générale d’augmenter les salaires en fonction de l’inflation. Le Code du travail français ne prévoit aucune indexation automatique des rémunérations, hors dispositifs spécifiques.

La hausse des salaires devient obligatoire uniquement dans certains cas précis.

Quelles augmentations de salaire sont légalement obligatoires ?

Les augmentations de salaire obligatoires en France concernent essentiellement :

la revalorisation du SMIC ;

le respect des salaires minimums conventionnels ;

l’ égalité salariale à poste, niveau et fonction équivalents.

Le SMIC est automatiquement revalorisé lorsque l’inflation dépasse un certain seuil, afin de protéger le pouvoir d’achat des ménages les plus modestes. Ce mécanisme repose sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, mesuré par l’Insee.

💡 Bon à savoir : la revalorisation du SMIC peut intervenir en cours d’exercice, indépendamment de la revalorisation classique du 1er janvier.

Au 1ᵉʳ janvier 2026, le SMIC horaire brut est fixé à 12,02 € et le SMIC mensuel brut pour un temps plein de 35 heures est de 1 823,03 €. Le SMIC mensuel net est estimé à environ 1 443 € après cotisations sociales (source : info.gouv.fr ).

👉 À noter : ces valeurs s’appliquent en France métropolitaine et dans la plupart des collectivités d’outre-mer. À Mayotte, le SMIC est revalorisé de façon spécifique à environ 9,33 € brut de l’heure et 1 415,05 € brut mensuel pour 35 heures, conformément à la trajectoire légale.

Quelles sont les conséquences de l’augmentation du SMIC pour les entreprises ?

L’augmentation du SMIC entraîne mécaniquement :

une hausse de la masse salariale en euros ;

un effet de compression des grilles de rémunération ;

des ajustements nécessaires pour préserver la hiérarchie salariale.

⚠️ Attention : lorsqu’un salaire minimum conventionnel devient inférieur au SMIC après une revalorisation, l’entreprise doit appliquer le SMIC, même en l’absence d’avenant actualisé.

Quelles ont été les augmentations du salaire minimum légal suite à l’inflation ?

Depuis 2022, le SMIC a été régulièrement revalorisé pour compenser l'inflation.

En 2026, le SMIC a été revalorisé de 1,18 % au 1er janvier, passant de 11,88 € à 12,02 € de l'heure, soit une hausse de 21,23 € brut par mois pour un temps plein.

Voici un tableau de l’historique de ces revalorisations depuis 2022 :

Date d’entrée en vigueur Montant du SMIC brut horaire Montant du SMIC brut mensuel 1er janvier 2022 10,57 € 1 603,12 € 1er mai 2022 10,85 € 1 645,58 € 1er août 2022 11,07 € 1 678,95 € 1er janvier 2023 11,27 € 1 709,28 € 1er mai 2023 11,52 € 1 747,20 € 1er janvier 2024 11,65 € 1 766,96 € 1er novembre 2024 11,88 € 1 801,80 € 1er janvier 2026 12,02 € 1 823,03 €

Les conventions collectives prévoient-elles des augmentations liées à l’inflation ?

De nombreuses conventions collectives prévoient des avenants de revalorisation des minimas, souvent en lien avec l’évolution du coût de la vie. Ces accords peuvent concerner :

des secteurs entiers : par exemple, la convention collective de la métallurgie (IDCC 3248) prévoit régulièrement des avenants nationaux ou territoriaux revalorisant l’ensemble des grilles salariales du secteur (salariés cadres, non-cadres et ouvriers) ;

certaines catégories professionnelles : la convention collective des bureaux d’études techniques (Syntec, IDCC 1486) peut revaloriser spécifiquement les minimas applicables aux cadres ou aux non-cadres via des avenants distincts ;

des niveaux de qualification précis : la convention collective du commerce de détail alimentaire (IDCC 2216) ajuste parfois uniquement les coefficients les plus bas, afin de maintenir un écart avec le SMIC après les revalorisations liées à l’inflation.

👉 À noter : l’entreprise doit appliquer la grille conventionnelle dès lors qu’elle est plus favorable que le SMIC.

Quels sont les critères à prendre en compte pour décider d’une augmentation ?

En l’absence d’obligation légale générale, l’entreprise peut s’appuyer sur plusieurs critères :

l’ inflation et évolution du coût de l’achat courant ;

les résultats économiques ;

performance individuelle ou collective ;

ancienneté ;

niveau de responsabilité ;

tension sur le marché de l’emploi.

⚠️ Attention : ces critères doivent rester objectifs, transparents et non discriminatoires.

Existe-t-il une indexation automatique des salaires sur l’inflation ?

Non, l’indexation automatique des salaires sur l’inflation est interdite, sauf exception très encadrée.

⚠️ Attention : les clauses d’indexation sont strictement réglementées et peuvent être sanctionnées si elles reposent exclusivement sur un indice général des prix.

Quelles tendances salariales observer pour 2026 ?

Les tendances salariales en France montrent :

une hausse ciblée plutôt que générale ;

des ajustements plus fréquents dans certains secteurs en tension ;

un recours accru aux primes pour compléter la rémunération ;

une vigilance renforcée sur l’équité salariale.

👉 À noter : les primes ponctuelles ne remplacent pas une augmentation pérenne de salaire et n’ont pas le même impact sur la fiche de paie à long terme.

Pour anticiper efficacement, l’entreprise peut :

suivre l’évolution de l’inflation et du SMIC ;

analyser les grilles conventionnelles applicables ;

définir des objectifs de politique salariale clairs ;

ajuster les rémunérations par fonction et niveau ;

communiquer de manière transparente.