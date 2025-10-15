Des collaborateurs satisfaits et autonomes dès le 1er mois. Un guide concret, 0 temps perdu.
Gagnez du temps avec l'envoi automatisé des DSN
DSN mensuelles et événementielle, DPAE, FCTU ? Inutile de maîtriser ces acronymes, on le fait pour vous.
Quand la DSN se fait toute seule chaque mois
Votre DSN 100% automatisée
Dès que vous avez clôturé votre paie, on génère et on envoie votre déclaration sociale nominative à Net-Entreprises.
Le bon montant au bon moment
Calcul et versement des cotisations, rappel des échéances de paiement : tout ça, on le fait pour vous.
Votre synthèse DSN en un coup d’oeil
Chaque mois, vous pouvez consulter l’historique de vos charges patronales et des cotisations versées aux organismes sociaux.
Embauche, départ et arrêt maladie : les formalités, c'est pour nous.
Vous accueillez une nouvelle recrue ?
Concentrez-vous sur l'accueil de vos nouveaux talents, on transmet la DPAE aux organismes concernés.
Vous vous séparez d’un collaborateur ?
Un départ n’est jamais chose facile. C’est pourquoi on génère pour vous les documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation de travail).
Un collaborateur est en arrêt maladie ?
Suivez les démarches depuis votre espace administrateur. On transmet à la CPAM les attestations de salaire en votre nom.
Au courant de tout, tout le temps
Suivi en direct, 24/7
Notre page de suivi vous donne en temps réel le statut de vos DSN : envoi, traitement, validation. Vous savez exactement où ça en est.
Recherche instantanée, même dans le passé
Besoin de retrouver une ancienne DSN ? Depuis votre espace, accédez à l’historique complet et téléchargez vos preuves de dépôt.
Aucun mouvement RH ne vous échappe
DPAE, FCTU : vérifiez d'un coup d'œil que vos déclarations événementielles sont bien envoyées et traitées. Tout est désormais centralisé.
Questions fréquentes
C'est quoi la DSN mensuelle en paie ?
La DSN (Déclaration Sociale Nominative) mensuelle permet d'informer automatiquement tous les organismes sociaux des données concernant vos collaborateurs : rémunération, activité, cotisations, etc. Cette déclaration centralisée simplifie considérablement la gestion de la paie moderne.
Comment obtenir la DSN ?
Cette déclaration est générée automatiquement par votre logiciel de paie certifié comme PayFit, qui compile les données salariales mensuelles pour créer ce fichier normalisé. C'est l'un des critères essentiels pour choisir son outil de gestion de la paie : l'automatisation complète des déclarations !
Qui fait la déclaration sociale nominative ?
Tous les employeurs du secteur privé doivent effectuer cette déclaration, généralement via leur service paie, leur expert-comptable ou leur logiciel de paie. Avec PayFit, nous nous en chargeons intégralement !
Est-ce que la DSN est obligatoire ?
Oui, cette déclaration est obligatoire pour toutes les entreprises depuis 2017, remplaçant la majorité des anciennes déclarations sociales. Elle fait partie intégrante des formalités d'embauche et de gestion du personnel.
Où trouver la DSN ?
La DSN est accessible via votre logiciel de paie ou sur net-entreprises.fr après transmission mensuelle. PayFit vous permet d'y accéder directement depuis votre espace administrateur sécurisé, au même endroit que votre fiche de paie en ligne mensuelle.
Quand faire une DSN ?
La transmission de la DSN s'effectue mensuellement selon ces délais :
entreprises de moins de 50 salariés : avant le 15 du mois suivant ;
entreprises de plus de 50 salariés : avant le 5 du mois en cours.
Ces échéances sont à respecter parallèlement à vos obligations mensuelles de faire une fiche de paie pour vos collaborateurs.
Qu'est-ce qui est déclaré dans la déclaration sociale nominative ?
Cette déclaration inclut les données de paie, cotisations sociales, arrêts de travail, fins de contrat et tout changement de situation professionnelle. Elle couvre notamment les informations présentes sur chaque bulletin de paie de vos collaborateurs.
Quel est le mode de transmission de la déclaration sociale nominative ?
La transmission s'effectue électroniquement via net-entreprises.fr ou directement depuis votre logiciel de paie certifié. Cette dématérialisation garantit rapidité et sécurité des échanges avec les organismes sociaux.
Qu'est-ce que la DSN événementielle ?
Certaines déclarations sont "événementielles" : elles ne suivent pas une fréquence fixe, mais se déclenchent lors d'événements spécifiques impactant la vie professionnelle d'un collaborateur. Cela concerne notamment les embauches, les arrêts maladie ou les fins de contrat de travail.
Comment faire une DSN événementielle ?
Prenons l'exemple de la DPAE (déclaration préalable à l'embauche), qui constitue une déclaration événementielle. Sur PayFit, elle se génère automatiquement en renseignant l'événement concerné et les informations requises. Contrairement à un expert-comptable qui vous demandera ces démarches manuellement, tout est automatisé.
Comment transmettre une DSN événementielle ?
En reprenant l'exemple de la DPAE, cette déclaration événementielle doit être transmise dans les 5 jours ouvrés suivant l'événement, via votre logiciel de paie ou net-entreprises.fr. Le non-respect de ces délais expose l'employeur aux risques d'une DPAE tardive.
