1. Pourquoi mettre en place le prélèvement à la source ?

L'objectif numéro 1 de la mise en place du prélèvement à la source est de permettre une meilleure adaptation de l’impôt à la vie des individus.

Lors de la survenance d’événements impactant les ressources financières d’un individu, l’impôt sera adapté puisqu’il sera basé sur les revenus récents dans le temps, ce qui facilitera la vie du contribuable.

Le prélèvement sera automatiquement échelonné sur 12 mois et non plus en 3 fois par an (système du tiers) ou tous les mois sur 10 mois (système de mensualisation).

2. Comment le prélèvement à la source va-t-il être mis en place ?

L’acteur privilégié des contribuables sera l'administration fiscale, responsable de la collecte de l’impôt sur le revenu et est garante de la protection des informations de chaque citoyen.

Afin de mettre en place ce prélèvement, des données concernant les revenus des individus seront ajoutées à la DSN mensuelle et après la réalisation du calcul du taux de prélèvement à la source par l’administration fiscale, cette dernière transmettra ce taux aux gestionnaires de paie chaque mois, via l’accusé de réception de la DSN.

Une nouvelle ligne fera son apparition sur le bulletin de paie du salarié, celle-ci comportera un taux qui est appliqué et déduit du net imposable mensuel par l'employeur. L’administration fiscale prélèvera ensuite le montant total des impôts mensuels des salariés directement auprès des entreprises via un mandat de prélèvement.

Si le contribuable souhaite réaliser une modulation des taux de prélèvement, c’est à l’administration fiscale qu’il devra s’adresser.

Les missions de l’employeur peuvent donc être résumées en trois points majeurs - nous y reviendrons plus en détail plus loin dans cet article :

Recueillir le taux de prélèvement à la source de la part du fisc . En cas de réclamation concernant ce taux, l’employé doit se tourner vers l'administration fiscale.

. En cas de réclamation concernant ce taux, l’employé doit se tourner vers l'administration fiscale. Retenir la somme calculée sur la base du taux de prélèvement à la source sur le salaire net (imposable) versé chaque mois.

sur le salaire net (imposable) versé chaque mois. Reverser le mois suivant à l'administration fiscale les prélèvements du mois précédent.

Concernant les crédits d’impôt, c’est-à-dire la somme soustraite du montant d’un impôt, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de prélèvement mensuel.

Si votre situation change durant le cours de l'année (évolution de vos revenus ou de votre situation familiale), il vous sera possible de moduler le taux de prélèvement directement en ligne via le site impots.gouv.fr

Ces changements provoquant une évolution de vos revenus ou de votre situation familiale peuvent être les suivants : mariage/PACS, naissance/adoption, décès, divorce/rupture du PACS...

Ces évolutions doivent être notifiées à l'administration fiscale pour avoir la possibilité de moduler votre taux. Les taux modifiés seront alors transmis à l'employeur dans un délai de 3 mois après le moment où l'administration fiscale a pris connaissance du changement.

En cas d’erreur de la part des entreprises au moment du calcul du prélèvement ou du reversement du prélèvement à l’administration fiscale, c’est elles qui seront directement responsables.

Dans cette situation, les services fiscaux utilisent les prérogatives classiques à leur encontre (pénalités ou majoration par exemple). C’est ce qui est actuellement en vigueur concernant les cotisations sociales salariales.

3. Qui est concerné ?

Salariés, retraités, chômeurs, tout le monde est concerné.

En effet, le prélèvement concerne les salaires mais également les allocations chômage, les pensions de retraite et les indemnités journalières de maladie. Dans le cas des pensions de retraite par exemple, ce sera la caisse de retraite qui effectuera le prélèvement à la source, et non un employeur, car il n'y en a pas.

Il existe cependant certains cas spécifiques.

Par exemple, dans le cas de figure d’un premier emploi ou de la réalisation d’une mission ponctuelle de type intérim, si l’administration fiscale n’a pas transmis le taux de prélèvement à l’employeur, on appliquera alors au salaire le taux non personnalisé qui est un taux d’imposition par défaut, calculé uniquement à partir du salaire perçu par le contribuable, sans prendre en compte sa situation familiale.

Une grille de taux par défaut a été établie afin de déterminer une base mensuelle de prélèvement. Ce taux de prélèvement par défaut est déterminé en fonction du revenu mensuel net.

4. Le calendrier du prélèvement à la source

Déclaration des revenus :

📆 26 mai 2021 : date limite de déclaration en ligne pour la zone 1 (les départements de l’Ain (01) à la Corrèze (19)).

📆 1er juin 2021 : date limite de déclaration en ligne pour la zone 2 (les départements de la Corse du Sud (2A) au Meurthe-et-Moselle (54)).

📆 8 juin 2021 : date limite de déclaration en ligne pour la zone 3 (les départements de la Meuse (55) à la Réunion (976)).

📆 Fin juillet 2021 : réception de l'avis d'impôt 2021 d'après votre déclaration sur les revenus de 2020.