À retenir : Un logiciel de paie sert à simplifier la gestion de paie d’une entreprise par l’ automatisation des tâches redondantes et chronophages (comme la génération des bulletins de salaire et les déclarations sociales).

Le meilleur logiciel de paie pour un cabinet médical permet aux médecins et au personnel soignant de passer moins de temps sur l’administratif pour se consacrer davantage à la patientèle.

Il est conseillé de choisir une solution de paie qui s’intègre naturellement à l’écosystème de la structure. Certains outils peuvent s’interconnecter aux plannings pour faciliter l’organisation au quotidien.

Entre les consultations avec les praticiens, la gestion des urgences et l’accueil des patients, un cabinet médical fonctionne souvent à flux tendu.

Pour alléger les tâches administratives, il est possible de s’équiper d’un logiciel de paie . Cet outil polyvalent est conçu pour automatiser la paie et fiabiliser les processus.

Voici notre comparatif du meilleur logiciel de paie pour votre cabinet médical.

⚠️ Attention : cet article s’adresse aux cabinets médicaux employant des salariés et non pas uniquement aux médecins en libéral.

Le choix du meilleur logiciel de paie pour votre cabinet médical doit s'appuyer sur plusieurs critères clés : la simplicité d'utilisation, la conformité légale, l'adaptation des fonctionnalités à l'écosystème médical, la connectivité du logiciel avec les autres outils, le service client et le rapport qualité prix.

1. La facilité d'utilisation

Vous n'avez pas suivi de formation en gestion de paie ? C'est justement l'un des atouts d'un bon logiciel : il doit être accessible à tous, même sans bagage technique. Concrètement, cela passe par :

une interface intuitive qui ne nécessite pas de formation préalable ;

une navigation fluide et rapide entre les différents modules ;

un temps de prise en main réduit pour être opérationnel rapidement.

2. La conformité réglementaire

Le secteur médical a ses propres règles, notamment via la convention collective IDCC 1147. Votre logiciel de paie doit être capable de les intégrer nativement pour éviter les erreurs. Vérifiez qu'il propose :

l'intégration de la convention collective IDCC 1147 (cabinets médicaux) ;

des mises à jour automatiques de la législation pour rester conforme en toutes circonstances ;

une garantie de conformité DSN et déclarations sociales.

3. Les fonctionnalités adaptées au secteur médical

Un cabinet médical a des besoins spécifiques, différents de ceux d'un commerce ou d'une agence. Entre les gardes, les remplacements et les horaires décalés, votre logiciel doit pouvoir suivre le rythme. Assurez-vous qu'il permette :

4. Les intégrations

Un bon logiciel de paie ne fonctionne pas en silo. Il doit s'interconnecter avec vos autres outils pour fluidifier votre quotidien. Recherchez des solutions capables de se connecter à :

des outils de planning (Skello, Combo) pour synchroniser automatiquement les horaires ;

des logiciels de comptabilité pour faciliter le suivi financier ;

des systèmes de gestion de rendez-vous (Doctolib, etc.) pour une vue d'ensemble cohérente.

5. Le support client

Même avec un outil simple, vous aurez parfois besoin d'aide. Et quand c'est le cas, mieux vaut pouvoir compter sur une équipe réactive. Privilégiez les éditeurs qui offrent :

une disponibilité et une réactivité de l'équipe support (chat, téléphone, email) ;

un accompagnement personnalisé à la mise en place ;

des ressources de formation accessibles (webinaires, guides, FAQ détaillée).

6. Le rapport qualité-prix

Dernier point, mais pas des moindres : le budget. Au-delà du prix affiché, regardez ce qui est réellement inclus et ce que vous allez payer en plus. Un bon logiciel se reconnaît à :

une tarification transparente , sans surprise en cours de route ;

l' absence de frais cachés (modules complémentaires obligatoires, coûts d'activation, etc.) ;

une évolutivité selon la croissance du cabinet, pour ne payer que ce dont vous avez besoin.

Guide de la gestion de la paie Télécharger gratuitement

Comparatif des meilleurs logiciels de paie pour cabinet médical

Pour le gérant d’un cabinet médical, réaliser, chaque mois, la paie des salariés en interne reste une charge administrative importante. Cela demande de rassembler les données de paie, de suivre les heures travaillées par le personnel, les absences et les congés pour pouvoir établir des bulletins de salaire conformes.

Voici notre top 3 des meilleures solutions de paie pour simplifier l’ internalisation de la paie de votre cabinet médical.

Logiciel Points forts Points faibles Tarif de départ Idéal pour Payfit Interface intuitive, automatisation complète (paie + DSN), gestion RH intégrée, connexion avec outils de planning Moins personnalisable pour cas très complexes Dès 26 € / mois / collaborateur (tarif transparent) Cabinets médicaux TPE/PME recherchant simplicité et gain de temps Cegid Solution complète, GTA intégrée, forte robustesse, adaptée aux grandes structures Prise en main plus complexe, nécessite une formation Sur devis Cabinets médicaux de taille moyenne à grande avec besoin RH avancé My Silae Très forte conformité réglementaire, multi-conventions, veille juridique automatique Interface moins intuitive, souvent utilisé via expert-comptable Sur devis Cabinets multi-sites ou avec contraintes réglementaires fortes

1 - Payfit, le logiciel tout-en-un pour la gestion de paie en cabinet médical

Accessible sans expertise paie, Payfit est une solution SIRH complète qui s’adresse aussi bien aux TPE, PME qu’aux cabinets de santé avec salariés. Cet outil permet de gérer une grande partie de l’administratif (paie, RH) à partir d’une seule et même plateforme.

Il est capable de centraliser les données, de calculer les salaires en incluant les éléments variables de paie et d’envoyer automatiquement les déclarations sociales (comme la DSN mensuelle).

Côté organisation, Payfit améliore la coordination de l’équipe médicale. Grâce à son API ouverte, il peut se connecter à des outils de planification (comme Skello ou Combo) pour faciliter la gestion des plannings, en particulier pour les secrétaires médicales. En quelques clics, il est possible de visualiser qui travaille et quand pour anticiper les remplacements.

La gestion des absences et congés est aussi simplifiée. Les collaborateurs peuvent poser leurs demandes en ligne sans intermédiaire.

Sur le plan réglementaire, le logiciel Payfit garantit un haut niveau de conformité légale pour les professionnels de santé, notamment grâce à l’intégration de la convention collective des cabinets médicaux et ses mises à jour régulières.

Calculez vos économies et votre gain de temps avec Payfit Faire une estimation gratuite

2 - Cegid, une solution de paie solide

Cegid propose des solutions de paie en mode cloud (SaaS), permettant de gérer la paie et les processus RH entièrement en ligne.

Le logiciel couvre la gestion de la paie (fiches de salaires, déclarations sociales) et le suivi RH, tout en incluant des mises à jour automatiques pour rester conforme aux évolutions légales.

Cegid intègre également des fonctionnalités de Gestion des Temps et des Activités (GTA ) au sein de sa suite SIRH, pour suivre les horaires, les jours d’absence et les compteurs de temps et ainsi alimenter directement la paie.

Si l’outil est performant, il requiert un temps d’adaptation, voire une formation, pour être totalement opérationnel.

3 - My Silae, le logiciel de paie axé réglementaire

Silae est une solution de paie et de gestion RH qui peut être utilisée dans les structures médicales et paramédicales.

L’outil prend en charge de nombreuses tâches du processus de paie (comme la gestion des salaires, les déclarations sociales ou les absences des salariés, etc.).

Connu pour son haut niveau de conformité, le logiciel est paramétré pour intégrer les spécificités de près de 900 conventions collectives, dont celles du secteur de la santé. Il propose une veille juridique continue ainsi qu’une mise à jour automatique en cas de changements réglementaires.



💡 Bon à savoir : Silae fait partie des logiciels de paie multi conventions et multi-sites ce qui peut avoir son intérêt pour les gérants de plusieurs établissements de santé.

Pourquoi utiliser un logiciel de paie pour un cabinet médical ?

Soumis à d’importantes cadences de travail, le personnel d’un cabinet médical a généralement besoin d’un appui technologique pour être plus efficace et gagner du temps sur l’administratif.

Un bon logiciel de paie peut offrir de nombreux bénéfices pour améliorer le quotidien des établissements de santé.

Faciliter l’organisation du cabinet médical

La gestion de la paie repose sur des tâches répétitives et fastidieuses. Quand elles sont réalisées manuellement, par du personnel débordé et sous pression, le risque d’ erreurs de paie de l'employeur ou d’oublis est décuplé.

Grâce à ses différents modules et son système d’intégrations (gestion de paie, RH, temps, avantages salariaux, etc.), un logiciel de paie est capable de synchroniser les données et d’archiver les documents au même endroit.

Finie la double saisie à partir d’un fichier Excel ou entre plusieurs outils.

Moderniser son cabinet et améliorer l’expérience collaborateur

Un logiciel de gestion de la paie est un outil moderne, idéal pour les cabinets qui souhaitent passer dans l’ère du numérique avec des équipements à la pointe.

Simplifiant les processus, la digitalisation d’un cabinet médical offre généralement une meilleure expérience des collaborateurs. Au quotidien, elle aide à être plus précis sur l’opérationnel (à l’image de la prise de rendez-vous avec Doctolib par exemple).