Des collaborateurs satisfaits et autonomes dès le 1er mois. Un guide concret, 0 temps perdu.
Optimisez le traitement de vos dépenses avec notre logiciel de notes de frais
Les tickets de caisse illisibles, passés à la machine ou perdus ? C'est de l'histoire ancienne !
75%
Temps gagné
10 minutes
Traitement d'une note de frais
3 secondes
Saisie automatique de la note de frais
Rien ne se perd, tout se scanne !
Une photo ou un scan du ticket de caisse depuis le téléphone, et le tour est joué. Plus de procrastination, ni de phobie administrative.
Vous avez déjà perdu un justificatif ? Épargnez-vous ce stress. Avec notre logiciel notes de frais, tout est digitalisé et archivé.
Quand la gestion des notes de frais se synchronise à la paie, c’est le bulletin de paie qui est impacté, en temps réel.
Du taux de change à l'archivage, tout est automatisé
Convertisseur de devises
Remboursement en cours de mois
Politique de limite des dépenses
Synthèse détaillée
Archivage à valeur probante
Téléchargement des justificatifs
Comment valider vos notes de frais ?
Scan du ticket de caisse
Le collaborateur se connecte à son espace personnel. Il prend en photo ou scanne son ticket de caisse.
Saisie automatique
Les champs se remplissent automatiquement (date, montant, TVA). Le collaborateur vérifie et envoie sa demande.
Validation manager
Le manager reçoit une notification par email et valide (ou non) la note de frais depuis son espace manager.
Synchronisation paie
Dès que c’est validé, le bulletin de paie est mis à jour. Vous pouvez le prévisualiser en temps réel.
1 min
pour ajouter une note de frais
0 erreur
au moment de l'édition des fiches de paie
Questions fréquentes
Comment choisir un logiciel de notes de frais ?
Comment choisir un logiciel de notes de frais ?
Pour choisir votre logiciel de notes de frais, privilégiez une solution intégrée qui synchronise automatiquement les remboursements avec votre paie. PayFit combine gestion des notes de frais et édition des fiches de paie pour éviter les erreurs de saisie. Recherchez des fonctionnalités comme la capture mobile des justificatifs, l'intégration avec le calcul des charges patronales et la conformité avec votre convention collective pour les frais professionnels spécifiques à votre secteur.
Qu'est-ce qu'une note de frais ?
Qu'est-ce qu'une note de frais ?
Une note de frais récapitule les dépenses professionnelles avancées par vos collaborateurs, qui impactent directement le calcul du coût d'un salarié et apparaissent sur leur fiche de paie. Ces remboursements doivent être intégrés dans vos déclarations sociales et peuvent influencer le calcul du taux de prélèvement à la source. PayFit automatise cette gestion complexe en synchronisant notes de frais et paie.
Qu'est-ce qu'un logiciel de notes de frais ?
Qu'est-ce qu'un logiciel de notes de frais ?
Un logiciel moderne de notes de frais dépasse la simple saisie : il s'intègre dans votre écosystème RH pour une gestion du personnel optimisée. PayFit centralise demandes, validations et remboursements tout en actualisant automatiquement les fiches de paie en ligne. Cette approche unifiée garantit la cohérence entre vos processus RH et évite les erreurs de double saisie, particulièrement importante pour les profils spéciaux comme les apprentis ou stagiaires.
Comment créer une note de frais avec PayFit ?
Comment créer une note de frais avec PayFit ?
L'interface PayFit simplifie le processus : photographiez votre justificatif, catégorisez la dépense, et validez. Votre manager reçoit une notification instantanée, et une fois approuvée, la note s'intègre automatiquement dans votre prochaine paie. Plus besoin de comprendre sa fiche de paie ligne par ligne : PayFit détaille clairement chaque remboursement.
Quels sont les éléments qui doivent figurer dans une note de frais ?
Quels sont les éléments qui doivent figurer dans une note de frais ?
Une note de frais complète doit inclure : date, montant, justificatif numérisé, nature précise de la dépense, devise, TVA récupérable, et projet associé. PayFit automatise la vérification de ces éléments et s'assure de leur conformité avec votre convention collective. Ces informations alimentent automatiquement vos bulletins de paie simplifiés et impactent le calcul des heures de travail si les frais sont liés à des déplacements professionnels.
Comment bien choisir son logiciel de note de frais ?
Comment bien choisir son logiciel de note de frais ?
Optez pour une solution qui s'intègre parfaitement avec votre gestion paie : PayFit propose une saisie automatique des justificatifs, interface mobile intuitive, et synchronisation directe avec l'édition des fiches de paie. La solution doit gérer les spécificités sectorielles et s'adapter aux différents profils de votre entreprise. L'intégration comptable automatique évite les erreurs de ressaisie.
Quand payer les notes de frais ?
Quand payer les notes de frais ?
PayFit offre deux options flexibles : remboursement intégré à la paie mensuelle (visible directement sur la fiche de paie) ou virement SEPA distinct dès validation. Cette flexibilité s'adapte aux besoins de trésorerie et aux calculs de charges patronales. Le système gère automatiquement l'impact sur les déclarations sociales et maintient la cohérence de vos données RH.
Quels frais peuvent être remboursés par l'entreprise ?
Quels frais peuvent être remboursés par l'entreprise ?
Les dépenses remboursables incluent : frais de transport, repas d'affaires, hébergement, frais kilométriques, et autres dépenses professionnelles définies par votre convention collective. PayFit automatise la catégorisation et vérifie la conformité de chaque remboursement. Ces montants s'intègrent dans le calcul du coût réel d'un salarié et apparaissent clairement sur les bulletins de paie pour une transparence totale.
Retrouvez toutes nos fonctionnalités
Vous pouvez nous confier uniquement la gestion de la paie, mais aussi vous faire accompagner sur la gestion des ressources humaines, des congés et absences, et rituels de management.
Vous êtes agile ? Votre gestion de paie devrait l'être aussi. On vous garantit flexibilité, fiabilité, mais aussi réelle autonomie.
DSN mensuelles et événementielle, DPAE, FCTU ? Inutile de maîtriser ces acronymes, on le fait pour vous.
Pouvoir analyser vous-même vos indicateurs RH et limiter les allers-retours avec votre comptable, ça vous tente ?
Passez du temps à écouter les souvenirs de vacances de vos collaborateurs, pas à valider leurs congés.
La gestion du temps et des activités nouvelle génération ? Simple pour vos équipes, claire pour vos managers, stratégique pour votre entreprise.
Quelques minutes pour créer vos différents rituels RH. Et tout le temps nécessaire pour des échanges de qualité avec vos équipes.