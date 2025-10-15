Pour choisir votre logiciel de notes de frais, privilégiez une solution intégrée qui synchronise automatiquement les remboursements avec votre paie. PayFit combine gestion des notes de frais et édition des fiches de paie pour éviter les erreurs de saisie. Recherchez des fonctionnalités comme la capture mobile des justificatifs, l'intégration avec le calcul des charges patronales et la conformité avec votre convention collective pour les frais professionnels spécifiques à votre secteur.

