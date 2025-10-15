Optimisez le traitement de vos dépenses avec notre logiciel de notes de frais

Les tickets de caisse illisibles, passés à la machine ou perdus ? C'est de l'histoire ancienne !

Gérer vos notes de frais avec PayFit
Tableau de bord PayFit mettant en avant la fonctionnalité de gestion des notes de frais

75%

Temps gagné

10 minutes

Traitement d'une note de frais

3 secondes

Saisie automatique de la note de frais

Rien ne se perd, tout se scanne !

À peine payé, déjà scanné

Une photo ou un scan du ticket de caisse depuis le téléphone, et le tour est joué. Plus de procrastination, ni de phobie administrative.

Les tickets égarés, c'est dépassé

Vous avez déjà perdu un justificatif ? Épargnez-vous ce stress. Avec notre logiciel notes de frais, tout est digitalisé et archivé.

Satisfait et remboursé

Quand la gestion des notes de frais se synchronise à la paie, c’est le bulletin de paie qui est impacté, en temps réel.

Du taux de change à l'archivage, tout est automatisé

Convertisseur de devises

Vos collaborateurs se déplacent en dehors de la zone euro ? Notre logiciel de notes de frais applique le taux de change en vigueur lors de la dépense.

Remboursement en cours de mois

Remboursez vos collaborateurs sans attendre la paie, en générant un fichier SEPA. Le versement sera indiqué sur le prochain bulletin de paie.

Politique de limite des dépenses

Maîtrisez vos dépenses en définissant un plafond unique ou un plafond par catégorie directement sur notre logiciel de notes de frais.

Synthèse détaillée

Frais kilométriques, repas, frais de déplacement : exportez des synthèses par mois et par catégorie pour suivre votre gestion notes de frais.

Archivage à valeur probante

Notre logiciel de notes de frais applique signature, empreinte et archivage numériques à chaque dépense validée. Conformité garantie en cas de contrôle.

Téléchargement des justificatifs

Téléchargez tous les justificatifs en un clic. Vous y retrouverez la mention de l'archivage à valeur probante, à montrer en cas de contrôle.

Comment valider vos notes de frais ?

1

Scan du ticket de caisse

Le collaborateur se connecte à son espace personnel. Il prend en photo ou scanne son ticket de caisse.

2

Saisie automatique

Les champs se remplissent automatiquement (date, montant, TVA). Le collaborateur vérifie et envoie sa demande.

3

Validation manager

Le manager reçoit une notification par email et valide (ou non) la note de frais depuis son espace manager.

4

Synchronisation paie

Dès que c’est validé, le bulletin de paie est mis à jour. Vous pouvez le prévisualiser en temps réel.

Notre logiciel de gestion de paie vu par Théo, CEO d'une PME
À la tête de 45 salariés, ce dirigeant vous explique ses rituels paie !
4.5

Sur Capterra

Théo Lion
Fondateur et CEO de Coudac
Les vrais plus de PayFit : le temps que ça libère et la charge mentale en moins. Je peux passer plus de temps sur le développement de ma boite !

1 min

pour ajouter une note de frais

0 erreur

au moment de l'édition des fiches de paie

Questions fréquentes

Comment choisir un logiciel de notes de frais ?

Pour choisir votre logiciel de notes de frais, privilégiez une solution intégrée qui synchronise automatiquement les remboursements avec votre paie. PayFit combine gestion des notes de frais et édition des fiches de paie pour éviter les erreurs de saisie. Recherchez des fonctionnalités comme la capture mobile des justificatifs, l'intégration avec le calcul des charges patronales et la conformité avec votre convention collective pour les frais professionnels spécifiques à votre secteur.

Qu'est-ce qu'une note de frais ?

Une note de frais récapitule les dépenses professionnelles avancées par vos collaborateurs, qui impactent directement le calcul du coût d'un salarié et apparaissent sur leur fiche de paie. Ces remboursements doivent être intégrés dans vos déclarations sociales et peuvent influencer le calcul du taux de prélèvement à la source. PayFit automatise cette gestion complexe en synchronisant notes de frais et paie.

Qu'est-ce qu'un logiciel de notes de frais ?

Un logiciel moderne de notes de frais dépasse la simple saisie : il s'intègre dans votre écosystème RH pour une gestion du personnel optimisée. PayFit centralise demandes, validations et remboursements tout en actualisant automatiquement les fiches de paie en ligne. Cette approche unifiée garantit la cohérence entre vos processus RH et évite les erreurs de double saisie, particulièrement importante pour les profils spéciaux comme les apprentis ou stagiaires.

Comment créer une note de frais avec PayFit ?

L'interface PayFit simplifie le processus : photographiez votre justificatif, catégorisez la dépense, et validez. Votre manager reçoit une notification instantanée, et une fois approuvée, la note s'intègre automatiquement dans votre prochaine paie. Plus besoin de comprendre sa fiche de paie ligne par ligne : PayFit détaille clairement chaque remboursement.

Quels sont les éléments qui doivent figurer dans une note de frais ?

Une note de frais complète doit inclure : date, montant, justificatif numérisé, nature précise de la dépense, devise, TVA récupérable, et projet associé. PayFit automatise la vérification de ces éléments et s'assure de leur conformité avec votre convention collective. Ces informations alimentent automatiquement vos bulletins de paie simplifiés et impactent le calcul des heures de travail si les frais sont liés à des déplacements professionnels.

Comment bien choisir son logiciel de note de frais ?

Optez pour une solution qui s'intègre parfaitement avec votre gestion paie : PayFit propose une saisie automatique des justificatifs, interface mobile intuitive, et synchronisation directe avec l'édition des fiches de paie. La solution doit gérer les spécificités sectorielles et s'adapter aux différents profils de votre entreprise. L'intégration comptable automatique évite les erreurs de ressaisie.

Quand payer les notes de frais ?

PayFit offre deux options flexibles : remboursement intégré à la paie mensuelle (visible directement sur la fiche de paie) ou virement SEPA distinct dès validation. Cette flexibilité s'adapte aux besoins de trésorerie et aux calculs de charges patronales. Le système gère automatiquement l'impact sur les déclarations sociales et maintient la cohérence de vos données RH.

Quels frais peuvent être remboursés par l'entreprise ?

Les dépenses remboursables incluent : frais de transport, repas d'affaires, hébergement, frais kilométriques, et autres dépenses professionnelles définies par votre convention collective. PayFit automatise la catégorisation et vérifie la conformité de chaque remboursement. Ces montants s'intègrent dans le calcul du coût réel d'un salarié et apparaissent clairement sur les bulletins de paie pour une transparence totale.

Retrouvez toutes nos fonctionnalités

Vous pouvez nous confier uniquement la gestion de la paie, mais aussi vous faire accompagner sur la gestion des ressources humaines, des congés et absences, et rituels de management.

