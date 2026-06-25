À retenir : Une entreprise individuelle (EI) doit tenir une comptabilité adaptée à son régime fiscal (micro, réel simplifié, BIC, BNC).

L’expert-comptable n’est pas obligatoire, mais il sécurise les déclarations , l’impôt et la gestion financière de l’activité.

Gérer sa comptabilité seul présente des risques d’erreurs et de sanctions fiscales.

L’utilisation d’un logiciel comptable est un bon compromis pour une gestion financière conforme à moindre coût.

Depuis 2022, la séparation patrimoine personnel/professionnel s’applique automatiquement aux EI.

En France, l’Entreprise Individuelle (EI) est une forme juridique qui permet à une personne d’ exercer seule une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sans créer de société . Elle séduit par sa simplicité et sa souplesse , avec des formalités de création allégées et une gestion simplifiée.

Toutefois, elle n’exonère pas l’entrepreneur de ses obligations comptables : tenir des comptes précis est indispensable pour respecter la législation et déclarer correctement son chiffre d’affaires. Le recours à un expert-comptable peut alors s’avérer déterminant pour sécuriser la gestion, optimiser les déclarations fiscales et gagner en sérénité.

Dans cet article, PayFit fait le point sur les obligations comptables d’une entreprise individuelle , selon les régimes applicables. Vous découvrez aussi des solutions accessibles pour gérer efficacement la comptabilité d’une EI.

Un expert-comptable est-il nécessaire pour une entreprise individuelle ?

Un expert-comptable est-il nécessaire pour une entreprise individuelle ?

Légalement, l’ expert-comptable n’est pas obligatoire pour une entreprise individuelle , quel que soit le régime fiscal. Cependant, il devient utile lorsque :

l’activité dépasse le seuil du régime réel ;

la TVA doit être gérée ;

les déclarations (liasse fiscale, FEC, CFE) deviennent complexes ;

l’entrepreneur souhaite optimiser son impôt ;

il manque de temps pour la tenue comptable.

⚠️ Attention : un FEC (Fichier des Écritures Comptables) non conforme peut entraîner une amende pouvant atteindre 5 000 € et une rectification du résultat.

💡 Bon à savoir : même si l’entrepreneur choisit de gérer lui-même sa comptabilité, un logiciel adapté aux TPE facilite le suivi des recettes et dépenses, générant automatiquement certains documents comptables obligatoires, avec des tarifs accessibles.

Quels sont les avantages d’un expert-comptable pour une entreprise individuelle ?

Pour une entreprise individuelle , faire appel à un expert-comptable permet :

de sécuriser les déclarations fiscales ;

d’optimiser le régime fiscal ( micro-entreprise , réel simplifié, réel normal) ;

d’éviter les erreurs dans les livres comptables ;

d’être accompagné sur la gestion, la TVA et les obligations légales ;

de préparer des prévisions et des analyses de résultat pour prendre les meilleures décisions possibles ;

de gagner du temps pour se consacrer entièrement sur son cœur de métier.

Pour bien choisir un comptable, le gérant d’une entreprise individuelle doit tenir compte de plusieurs critères , afin de garantir une gestion comptable fiable et adaptée à l’activité :

le type d’activité et le statut juridique et fiscal : chaque régime implique des obligations comptables différentes et certaines compétences spécifiques ; le volume et la complexité des opérations : plus les transactions sont nombreuses ou complexes (achats, ventes, encaissements, paiements à l’international), plus un expert-comptable expérimenté sera utile ; le niveau d’accompagnement souhaité : simple tenue de comptes, déclarations fiscales, optimisation de l’imposition, suivi de trésorerie ou conseils stratégiques ; la gestion de la TVA et des obligations légales , si l’entreprise n’est pas exonérée : certains comptables sont spécialisés dans le suivi de la TVA et la production du FEC, indispensable pour les contrôles fiscaux ; le mode de prestation : cabinet traditionnel avec rendez-vous physiques ou services en ligne via des logiciels de comptabilité.

👉 À noter : l’aspect relationnel est aussi très important. Optez pour un professionnel disponible, réactif et à l’écoute de vos besoins, avec lequel vous vous sentez en confiance.



Demandez plusieurs devis et comparez les compétences des principaux cabinets , ainsi que leurs tarifs, leur spécialisation (BIC, BNC, micro), la gestion de la TVA, les outils utilisés et la possibilité d'accéder à des services connectés pour un suivi en temps réel.

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Il est possible de tenir soi-même la comptabilité d’une entreprise individuelle , mais cela nécessite rigueur et organisation. Cette approche est généralement adaptée lorsque :

l’activité est simple : peu de transactions, pas d’opérations internationales ni de stock complexe ;

il n’y a pas de TVA à gérer , comme c’est souvent le cas pour les micro‑entrepreneurs ;

le volume d’opérations est faible , ce qui limite le risque d’erreurs et simplifie le suivi des comptes.

Vous souhaitez gérer vous-même votre comptabilité ? Voici quelques conseils pratiques :

bien organiser les justificatifs comptables : conserver toutes les factures, reçus et relevés bancaires dans un dossier unique, classés par date et type d’opération ; tenir un livre des recettes et, si nécessaire, un registre des achats : inscrivez toutes les entrées et sorties d’argent dès qu’elles se produisent ; établir des rapprochements bancaires réguliers : vérifier que les mouvements enregistrés correspondent aux relevés bancaires ; mettre à jour les comptes chaque semaine ou chaque mois : éviter l’accumulation des écritures au risque de compliquer le bilan annuel ; vérifier les obligations légales : même en comptabilité simplifiée, certains documents comme le livre journal et la déclaration de revenus doivent être respectés ; réaliser une veille administrative et juridique : d’une année à l’autre, les obligations légales peuvent changer. Il est donc indispensable de rester informé de toute évolution.

⚠️ Attention : gérer sa comptabilité soi-même comporte des risques d’erreurs, d’omissions ou de retard dans les déclarations fiscales. Un oubli ou une erreur peut entraîner un redressement fiscal et des pénalités.

💡 Bon à savoir : pour les entrepreneurs qui souhaitent garder la maîtrise de leurs comptes tout en limitant les risques, les solutions de gestion comptable en ligne constituent un excellent compromis. Elles permettent d’automatiser les écritures, de générer les livres comptables, de suivre la TVA et d'obtenir des rapports fiables, sans devoir recourir systématiquement à un comptable.

Les services de comptabilité en ligne sont-ils plus adaptés aux EI ?

Pour les micro-entreprises ou les entreprises individuelles sous régime réel simplifié, un logiciel de comptabilité en ligne est une alternative efficace et économique . Dans ce cas, l’entrepreneur est plus autonome dans sa gestion financière, sans être livré à lui-même. Il bénéficie :

d’une synchronisation bancaire automatique pour récupérer toutes les transactions en temps réel ;

d’une génération automatique du livre journal et du grand livre, conformément aux obligations légales ;

d’ export du Fichier des Écritures Comptables (FEC) pour les contrôles fiscaux ;

d’une gestion simplifiée de la TVA et suivi des déclarations ;

d’un tableau de bord intuitif pour suivre le chiffre d’affaires, les charges et le bénéfice net ;

d’un support client.

Autre atout : ce type de logiciels est régulièrement mis à jour pour rester en conformité avec les évolutions réglementaires.

💡 Bon à savoir : ces solutions coûtent souvent 30 à 50 % moins cher qu’un cabinet de comptabilité traditionnel et permettent à l’entrepreneur de gagner du temps, tout en restant conforme aux obligations comptables.

Quelles obligations comptables s’appliquent à une entreprise individuelle ?

Les obligations comptables d’une entreprise individuelle dépendent de son régime fiscal : micro-entreprise, régime réel simplifié, réel normal, BIC ou BNC.

EI au régime réel (BIC)

La comptabilité d’une EI au régime réel doit respecter les règles suivantes :

la tenue d’une comptabilité d’engagement ;

la tenue du livre journal et du grand livre ;

la réalisation d’un inventaire annuel obligatoire ;

l’ établissement du bilan , du compte de résultat et d’une annexe simplifiée.

💡 Bon à savoir : le régime réel simplifié permet une comptabilité plus souple (trésorerie en cours d’année, régularisations en fin d’exercice).

EI au régime BNC (déclaration contrôlée)

Les activités libérales peuvent tenir une comptabilité de trésorerie avec :

un livre journal ;

un grand livre ;

le registre des immobilisations et amortissements ;

les ajustements de fin d’exercice (dotations amortissements notamment).

👉 À noter : l’inventaire annuel n’est pas obligatoire et les comptes annuels sont simplifiés.

EI au régime micro-entreprise

Le micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur anciennement doit tenir :

un livre des recettes ;

un registre des achats (commerce / hébergement) ;

une déclaration de son chiffre d’affaires mensuellement ou trimestriellement.

En revanche, aucun compte annuel, bilan ou compte de résultat n’est requis.



⚠️ Attention : le micro-entrepreneur est tenu de verser des charges sociales à l’URSSAF.