À retenir : La dématérialisation des tickets restaurant vise à proposer une version virtuelle des chèques-restaurant papier pour simplifier leur utilisation.

En juin 2025, le Gouvernement a présenté la réforme du titre-restaurant . Parmi les mesures annoncées, la dématérialisation complète des chèques-restaurant sera obligatoire à l’horizon 2027.

Son usage devrait s’étendre au dimanche et couvrir la quasi-totalité des produits alimentaires (hors alcool et aliments infantiles).

Parmi les différents avantages en nature offerts par les entreprises, les tickets restaurants restent très appréciés. Ils sont aujourd’hui utilisés par plus de 5,5 millions de salariés en France.

Depuis plusieurs années, le chèque-restaurant papier laisse sa place à sa version numérique : la carte restaurant dématérialisée se veut plus pratique et plus flexible, pour les travailleurs comme pour les commerçants qui la reçoivent comme moyen de paiement. Sa généralisation est d’ailleurs attendue d’ici 2027 suite à l’annonce de la réforme du titre-restaurant.



En quoi consiste la dématérialisation des tickets restaurant ? Quels sont les avantages d’un titre dématérialisé ? Quels changements sont prévus par la réforme ? On vous guide.

Comment fonctionne le ticket restaurant dématérialisé ?

Qu’est-ce qu’une carte restaurant ?

Les “tickets resto” sont considérés comme un avantage salarial . Ils sont généralement délivrés par l’employeur (ou le comité d’entreprise) pour financer le déjeuner des collaborateurs quand une entreprise ne dispose ni de cantine ni local de restauration.

L’attribution de titres-restaurants n’est pas obligatoire . Lorsqu’un employeur les met en place, tous les salariés peuvent en bénéficier :

quel que soit leur contrat (CDD, CDI, etc.) ;

leur durée du temps de travail (temps plein ou partiel sous conditions) ;

ou leur statut (stagiaire, apprenti, intérimaire, etc.).

💡 Bon à savoir : en pratique, un salarié a droit à un titre-restaurant par jour travaillé et pour chaque repas inclus pendant ses horaires de travail.

Une carte restaurant est un moyen de paiement accepté chez les restaurateurs et certains commerces lorsque les salariés font leurs courses alimentaires .

Depuis 2014, elle peut être dématérialisée . Les titres-restaurant peuvent se présenter sous forme de carte à puce rechargeable (utilisable avec ou sans code) ou via une application mobile .

Un titre restaurant numérique permet de régler :

un repas au restaurant , une brasserie, un fast-food ou dans un commerce assimilé (boulangerie, traiteur, etc.) ;

des commandes de repas en ligne (Uber Eats, Deliveroo, etc.) ;

des achats alimentaires (sandwichs, plats cuisinés frais, surgelés ou en conserve, salades, etc.) en supermarchés ou épiceries ;

les fruits et légumes dans les commerces de détail , etc.

💡 Bon à savoir : l’utilisation des titres-restaurant a été étendue à l’achat de produits alimentaires non directement consommables (pâtes, riz, farine, etc.) jusqu’au 31 décembre 2026. Cette application devrait être pérennisée par la réforme du titre-restaurant à partir de 2027.

👉 À noter : une proposition de loi portée par les parlementaires, attendue d'ici l'été 2026 , prévoit également d'autoriser l'utilisation des titres-restaurant le dimanche pour tous les salariés (les jours fériés resteraient exclus). Ce texte pourrait être adopté avant la fin de 2026 et mis en œuvre via une mesure réglementaire.

Quels sont les avantages de la dématérialisation des titres restaurant ?

Dématérialisation du titre-restaurant : avantages salariés

Actuellement, les titres-restaurant pour les salariés au format papier représentent encore 25 % du marché.

En proposant une carte restaurant virtuelle , les pouvoirs publics espèrent simplifier la vie des salariés , et surtout, les encourager à consommer plus facilement.

La solution numérique permet de :

réduire les risques de perte des chèques papier ;

payer à l’euro près, et d’éviter de “perdre” de l’argent, surtout si le commerçant ne rend pas la monnaie sur le ticket restaurant ;

faciliter les commandes de repas ou de courses en ligne (drive, click and collect) ou en sans contact ;

sécuriser le suivi des titres (en cas de vol, il est possible de désactiver l’application pour bloquer la carte et conserver son solde) ;

cumuler les titres d’une année sur l’autre, sans date limite de validité ;

suivre en temps réel sa consommation, etc.

👉 À noter : en termes d’écologie, le tout dématérialisé contribue à diminuer la consommation de papier et le transport logistique lié au stockage et à la livraison des chèques-restaurant.

Intérêt pour les commerçants

Côté restaurateur et commerçant, la version dématérialisée offre une réelle réduction des coûts de gestion et un gain de temps .

En effet, ils n’ont plus besoin de manipuler les chèques papier : tri des titres, stockage puis envoi par la Poste à la Centrale de Règlement des Titres (CRT) pour obtenir le remboursement . À chaque transaction, les commerçants sont défrayés directement par l’émetteur du ticket.

💡 Bon à savoir : la réforme prévoit également de simplifier les démarches administratives pour inciter davantage de commerçants à accepter les tickets restaurant dans leurs établissements. Il est ainsi prévu de dématérialiser la procédure d’agrément en la remplaçant par un simple enregistrement.

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Que prévoit la réforme du titre-restaurant pour 2027 ?

Le Gouvernement souhaite rendre la dématérialisation des tickets restaurant obligatoire au 1er mars 2027 . À compter de cette date, les émetteurs ne pourront plus diffuser de titres papier (les émetteurs devront avoir épuisé leurs stocks avant cette échéance).

Pour les employeurs qui envisagent la mise en place des tickets restaurant dans leur entreprise, il est donc recommandé d'opter directement pour le format dématérialisé (carte ou application).

Cette disposition n'est qu'une des mesures prévues de la réforme. Figurent également :

la possibilité d'utiliser les titres le dimanche pour tous les salariés, via une mesure réglementaire en discussion (les jours fériés restant exclus) ;

le maintien de l'achat de tous les produits alimentaires (y compris non directement consommables), pérennisé définitivement après le 31 décembre 2026 (sauf exceptions : alcool et aliments infantiles) ;

le retour au millésime d'un an non renouvelable , pour inciter les bénéficiaires à utiliser l'entièreté de leur compte titres-restaurant dans l'année de son attribution (au lieu du report automatique actuel).

💡 Bon à savoir : les titres papier émis avant le 1er mars 2027 resteront valables jusqu'à leur date d'expiration (année d'émission + 2 mois).