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Services et technologies

Votre secteur est en perpétuelle mutation et suis l'évolution des nouvelles technologies. Actuellement en phase d'expansion, vous cherchez à recruter tout en vous structurant. PayFit vous aide à appréhender sereinement ces challenges.

Découvrez nos fonctionnalités clés

Gérez votre paie en toute sérénité

PayFit vous accompagne au quotidien pour répondre à vos problématiques au sein du secteur tertiaire

Simplicité

Simplicité

Aucune connaissance en paie n'est nécessaire à l'utilisation de PayFit

Instantanéité

Instantanéité

Les bulletins mis à jour en temps réel après ajout d’une variable de paie.

Transparence

Transparence

Une offre tarifaire claire et transparente. Aucune surfacturation n’est à prévoir.

Gagnez en efficacité et contrôle dans la gestion de votre paie

Découvrez toutes nos fonctionnalités pensées pour vous aider à piloter votre activité en toute transparence.

Gestion automatisée de la paie

Chaque mois, seuls vos éléments non récurrents sont à ajouter. Votre paie est générée automatiquement en quelques clics à la date de votre choix.

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Contrôle des coûts et masse salariale

Pour accompagner votre croissance et piloter votre masse salariale, PayFit propose un ensemble de dashboards et rapports paramétrables.

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Fluidification des échanges

Via leur espace personnel, vos employés ont accès à leur bulletin de paie et peuvent soumettre leurs demandes d'absences, validées par leurs managers.

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