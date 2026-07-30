Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
Services et technologies
Votre secteur est en perpétuelle mutation et suis l'évolution des nouvelles technologies. Actuellement en phase d'expansion, vous cherchez à recruter tout en vous structurant. PayFit vous aide à appréhender sereinement ces challenges.
Gérez votre paie en toute sérénité
PayFit vous accompagne au quotidien pour répondre à vos problématiques au sein du secteur tertiaire
Simplicité
Aucune connaissance en paie n'est nécessaire à l'utilisation de PayFit
Instantanéité
Les bulletins mis à jour en temps réel après ajout d’une variable de paie.
Transparence
Une offre tarifaire claire et transparente. Aucune surfacturation n’est à prévoir.
Gagnez en efficacité et contrôle dans la gestion de votre paie
Découvrez toutes nos fonctionnalités pensées pour vous aider à piloter votre activité en toute transparence.
Chaque mois, seuls vos éléments non récurrents sont à ajouter. Votre paie est générée automatiquement en quelques clics à la date de votre choix.
Pour accompagner votre croissance et piloter votre masse salariale, PayFit propose un ensemble de dashboards et rapports paramétrables.
Via leur espace personnel, vos employés ont accès à leur bulletin de paie et peuvent soumettre leurs demandes d'absences, validées par leurs managers.
Nos clients parlent de leur expérience sur PayFit
Pas besoin de beaucoup de mots pour exprimer à quel point la solution nous change la vie. Les avantages pour nous : simplicité, efficacité, et adoption par toute l’équipe !
Depuis notre passage à PayFit, je peux vérifier toutes les données en direct et réduire les erreurs. Et avec partie RH, on évite de multiplier les sources d’outils. Notre productivité a été multipliée par quatre.