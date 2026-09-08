LOGICIEL D’ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Faites la différence avec des entretiens structurés
Piochez parmi nos modèles d’entretiens et de suivis hebdomadaires. Et consacrez-vous à ce qui compte le plus : le dialogue avec vos équipes.
Rejoignez les 22 000 entreprises qui font confiance à Payfit
Transformez vos rituels formels en vrais moments de partage
Le hub de vos échanges RH
Du simple suivi hebdo aux entretiens annuels et de suivi de carrière, on a centralisé tous les moments d’échanges qui font grandir vos collaborateurs.
Des trames pensées pour vous
Vous avez besoin d'une trame ? Personnalisez nos modèles existants. Et consacrez votre énergie à ce qui compte vraiment : la relation avec vos équipes.
Ce qui se dit reste entre vous
Un entretien annuel ou un point hebdo, c'est comme une conversation privée : ça ne regarde que les personnes concernées. Tout est stocké dans un espace sécurisé.
1min30
pour créer les 1:1 hebdomadaires
85%
de temps gagné
4.5/5
10 500 avis clients
Des entretiens annuels qui créent la confiance
Vos campagnes en trois clics
Choisissez le type d’entretien, votre audience et la période. Une fois la campagne créée, suivez le taux de complétion.
Entretiens tout terrain
Entretien annuel, professionnel, de suivi de carrière, de fin de période d’essai ou de fin de contrat : personnalisez les modèles que nos experts RH ont créés pour vous.
L’historique à portée de main
“Quels étaient ses axes d’amélioration l’an dernier?” Plus besoin de fouiller pour retrouver les entretiens annuels passés. Ils sont tous rangés au même endroit.
Des 1:1 qui font vraiment avancer
Création de 1:1 en série
Vous managez plusieurs personnes ? Créez tous vos points hebdomadaires d'un coup. Adaptez nos modèles en fonction de vos besoins.
Le pouls de vos équipes
Commentez, échangez et suivez l'humeur de vos équipes semaine après semaine. Vos 1:1 sont plus qu'un simple suivi, ce sont des moments privilégiés.
Prêt pour le Jour J
Un rappel automatique la veille, et chacun arrive préparé à l'échange. Fini les points oubliés ou les ordres du jour incomplets. Efficacité garantie !
Des rituels fiables et conformes grâce à nos experts
Suivi des objectifs
Vos collaborateurs rentrent leurs objectifs sur Payfit. Vous suivez leur progression en temps réel et pouvez ainsi relier leur avancée à leurs entretiens.
Modèles prêts à l'emploi
Nos trames d'entretiens ne sont pas figées. Piochez dans notre bibliothèque puis adaptez-les à votre culture, votre style, vos besoins.
Feedback 360
Savoir ce que vos collègues pensent de votre équipe est primordial. Plutôt que de deviner, demandez-leur via un questionnaire approprié.
Conformité à tout prix
Tous nos modèles sont 100% conformes. Ils sont rédigés par nos juristes experts en droit du travail.
Accessibilité sans contrainte
Remplissez et consultez vos entretiens où que vous soyez. Administrateur, manager ou collaborateur, tout est accessible depuis votre téléphone.
Échanges sous haute protection
Nous possédons la certification ISO 27001. Soyez tranquilles, vos données sensibles sont protégées dans un coffre-fort digital.
La gestion de tous vos moments d’échange en 4 étapes
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À l’embauche : définition des objectifs
Fixez les objectifs de votre collaborateur afin de suivre sa performance au fil des mois.
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Il n’y a pas de mauvaises questions
Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des entretiens professionnels ?
Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des entretiens professionnels ?
Un logiciel de gestion des entretiens centralise l'organisation des rendez-vous RH : planification, trames prêtes à l'emploi et suivi des comptes rendus dans un espace sécurisé. Grâce à des rappels automatiques et à des modèles conçus par des experts RH, vous gagnez du temps sur chaque entretien individuel, dans le cadre d'une gestion du personnel simplifiée et mieux structurée.
Quelle est la différence entre l'entretien annuel et l'entretien professionnel ?
Quelle est la différence entre l'entretien annuel et l'entretien professionnel ?
L' entretien annuel évalue la performance du collaborateur et fixe les objectifs pour l'année à venir. L' entretien de parcours professionnel, qui remplace l'entretien professionnel depuis la loi du 24 octobre 2025, porte lui sur le parcours de carrière et les perspectives d'évolution du salarié, avec un rythme désormais fixé à 4 ans. Ces deux entretiens sont complémentaires : nous vous permettons de créer et de suivre les deux campagnes depuis un même espace.
L'entretien de parcours professionnel est-il obligatoire ?
L'entretien de parcours professionnel est-il obligatoire ?
Oui. Depuis la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, l'entretien professionnel devient l'entretien de parcours professionnel, avec un rythme de 4 ans (au lieu de 2 ans) et un bilan récapitulatif tous les 8 ans (au lieu de 6 ans). Un premier entretien a lieu dès la première année suivant l'embauche. Une solution de gestion des entretiens vous aide à respecter ces échéances et à garder une trace de chaque campagne. Le non-respect de cette obligation expose l'entreprise à des sanctions, ce qui justifie une approche structurée de l'évolution de carrière de vos équipes.
Quels sont les avantages d'un logiciel de gestion des entretiens ?
Quels sont les avantages d'un logiciel de gestion des entretiens ?
Une solution de gestion des entretiens fait gagner du temps sur la préparation et le suivi des rendez-vous RH : les campagnes se lancent en quelques clics et le taux de complétion se suit en temps réel. Elle standardise vos processus d'évaluation et facilite l'analyse des données, avec des trames rédigées par des juristes en droit du travail pour garantir la conformité légale. En ce qui concerne les échanges, ils restent confidentiels et stockés dans un espace sécurisé et accessibles aux seules personnes concernées.
Comment choisir un logiciel de gestion des entretiens ?
Comment choisir un logiciel de gestion des entretiens ?
Privilégiez une solution de gestion des entretiens simple d'utilisation, avec des fonctionnalités de personnalisation et de reporting détaillé.
Vérifiez la compatibilité avec vos outils SIRH existants et la capacité à gérer tous les types d'entretiens, de l'entretien annuel à l'entretien de parcours professionnel. Regardez si des rappels automatiques et des modèles conçus par des experts RH sont proposés, et si la solution facilite la mise en place de votre plan de développement des compétences.
Comment réaliser un entretien professionnel ?
Comment réaliser un entretien professionnel ?
Préparez votre entretien de parcours professionnel en structurant à l'avance les points à aborder : nous proposons des modèles d'entretien professionnel prêts à l'emploi pour vous guider. Pendant l'échange, abordez le parcours du salarié, ses souhaits d'évolution et ses besoins en formation, dans le respect des obligations liées à la formation professionnelle. Concluez en définissant un plan d'action concret et en rédigeant un compte rendu détaillé dans votre espace, pour assurer la traçabilité légale.
Qui doit mener les entretiens professionnels dans l'entreprise ?
Qui doit mener les entretiens professionnels dans l'entreprise ?
Dans les petites structures, c'est souvent l'employeur ou le dirigeant qui anime l'entretien. Dans les entreprises plus grandes, ce rôle revient généralement au responsable RH ou au manager direct du salarié. Un logiciel de gestion des entretiens permet de répartir les campagnes entre plusieurs managers et de suivre la progression de chaque équipe depuis un même espace, avec des accès différenciés pour l'administrateur, le manager et le collaborateur.
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- « Idéal pour ma structure de 12 salariés. »Mehdi
- « L'outil permet un gain de temps considérable. »Avalor
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