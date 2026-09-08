Privilégiez une solution de gestion des entretiens simple d'utilisation, avec des fonctionnalités de personnalisation et de reporting détaillé.

Vérifiez la compatibilité avec vos outils SIRH existants et la capacité à gérer tous les types d'entretiens, de l'entretien annuel à l'entretien de parcours professionnel. Regardez si des rappels automatiques et des modèles conçus par des experts RH sont proposés, et si la solution facilite la mise en place de votre plan de développement des compétences.