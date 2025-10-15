Des collaborateurs satisfaits et autonomes dès le 1er mois. Un guide concret, 0 temps perdu.
Supervisez les absences depuis notre logiciel de congés
Passez du temps à écouter les souvenirs de vacances de vos collaborateurs, pas à valider leurs congés.
Des congés sans contrainte
Marre des formules cassées et des fichiers dispersés ? Avec notre logiciel paie et congés, tout est centralisé en un seul endroit.
Au bureau ou à la maison, à 8h ou 23h, vos collaborateurs, vos managers et vous-même pouvez poser et valider vos congés.
Fini la double saisie : les congés se répercutent automatiquement sur la paie. Du temps gagné et des erreurs évitées.
Collaborateur et manager : tous autonomes !
Flexibilité totale pour vos équipes
Notre logiciel de congés permet au collaborateur de poser ses jours depuis son espace personnel. Il peut tout gérer depuis son téléphone, même en dernière minute.
Prise en compte des congés spéciaux
Congés sans solde, parental ou propre à votre convention collective ? Ils sont intégrés dans notre logiciel de congés.
Le rôle de vos managers
Ne perdez pas de temps à valider les congés de vos collaborateurs : laissez vos managers le faire depuis leur espace dédié.
Panorama des absences en temps réel
Du congé au bulletin de paie
Dès que le manager valide un congé, celui-ci est intégré au bulletin. En tant qu'administrateur, vous pouvez prévisualiser les bulletins avant de générer la paie.
Plus de chevauchement de congés
Grâce au calendrier de notre logiciel congés, chaque équipe visualise les absences de ses collègues. Idéal pour assurer les permanences estivales et les passations.
Suivi du télétravail et de l’absentéisme
Depuis votre tableau de bord, vous pilotez vos indicateurs RH : proportion de collaborateurs en télétravail et répartition par jour de la semaine, taux d’absentéisme.
La validation des congés en 3 étapes
Demande de congés
Le collaborateur se connecte sur son espace et fait sa demande. Il choisit le type d’absence et la durée.
Validation manager
Le manager reçoit une notification par email et valide (ou non) la demande depuis son espace manager.
Synchronisation paie
L'administrateur est le seul à pouvoir visualiser l’impact en paie sur le bulletin du collaborateur.
Questions fréquentes
Comment choisir son logiciel de gestion des congés ?
Le choix de votre logiciel dépend de vos besoins spécifiques et de votre secteur d'activité. Certaines entreprises doivent gérer des spécificités comme les congés fractionnés ou les congés exceptionnels Syntec. Privilégiez une solution intégrée qui combine gestion des congés et paie pour éviter les erreurs de synchronisation, notamment lors du calcul des heures de travail et de l'impact sur la fiche de paie. PayFit offre cette approche unifiée avec une conformité juridique automatique.
Combien coûte un logiciel de gestion des congés et absences ?
Les tarifs varient généralement entre 3 et 15€ par employé et par mois selon les fonctionnalités. Cependant, opter pour une solution complète comme PayFit permet d'optimiser vos coûts en combinant plusieurs modules : gestion des congés, calcul du coût d'un salarié, édition des fiches de paie et déclarations sociales. Cette approche intégrée évite les surcoûts liés à la multiplication des outils.
Quels sont les avantages d'intégrer un système de gestion des congés ?
Un système automatisé transforme votre gestion RH en éliminant les tâches chronophages. Il calcule automatiquement l'impact des arrêts maladie sur les congés payés, gère les congés payés non pris et vous aide à comprendre chaque fiche de paie en intégrant directement les absences. Plus besoin de jongler entre plusieurs outils : tout s'automatise pour une gestion du personnel optimisée.
Comment bien sélectionner un logiciel de gestion des congés ?
Commencez par identifier vos contraintes sectorielles : devez-vous appliquer la grille salariale Syntec ou HCR ? Gérez-vous des profils spécifiques comme des apprentis ou des stagiaires ? PayFit s'adapte automatiquement à votre convention collective pour garantir la conformité de vos processus congés et paie.
Pour quelles raisons passer par un logiciel de gestion des congés ?
L'automatisation élimine les erreurs humaines, particulièrement critiques lors du calcul des heures supplémentaires ou de la gestion de la journée de solidarité. Un bon système facilite aussi les situations complexes comme savoir si vous pouvez imposer des congés payés ou gérer les compléments de salaire maladie. PayFit automatise ces processus tout en maintenant la conformité légale.
Pourquoi choisir le logiciel de gestion des congés PayFit ?
PayFit va au-delà de la simple gestion des congés en proposant une solution complète qui inclut le calcul du taux de prélèvement à la source, la gestion des charges patronales et même des spécificités comme les primes de vacances Syntec. Notre plateforme permet d'accéder aux fiches de paie en ligne et simplifie des processus complexes comme le calcul du solde de tout compte, le tout avec un support expert dédié.
