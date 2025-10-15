Le choix de votre logiciel dépend de vos besoins spécifiques et de votre secteur d'activité. Certaines entreprises doivent gérer des spécificités comme les congés fractionnés ou les congés exceptionnels Syntec. Privilégiez une solution intégrée qui combine gestion des congés et paie pour éviter les erreurs de synchronisation, notamment lors du calcul des heures de travail et de l'impact sur la fiche de paie. PayFit offre cette approche unifiée avec une conformité juridique automatique.

