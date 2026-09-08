À retenir : Les charges patronales sont des cotisations sociales prises en charge par l’employeur .

Elles financent diverses protections sociales : maladie, retraite, chômage, accidents du travail, formation, apprentissage et logement.

Le taux global des charges patronales représente en moyenne 25 à 42 % du salaire brut, selon la situation de l’entreprise et le profil du salarié.

La formule de calcul d’une charge patronale est la suivante : assiette (base de calcul) x taux applicable .

L’État a mis en place divers dispositifs de réduction des charges patronales pour encourager l’emploi dans certains secteurs géographiques ou d’activité.

Chaque employeur doit verser à l’URSSAF (ou la MSA pour le secteur agricole) des charges sociales, appelées aussi cotisations sociales . Elles comprennent une part prélevée sur la rémunération brute du salarié, les contributions salariales et une part que finance l’entreprise : les charges patronales, notre sujet dans cet article.

En 2026, la réforme de l’allègement général fusionne les dispositifs existants, modifie le calcul et rend l’allègement plus dégressif pour les salaires plus élevés.



Alors, quelles sont-elles ? Comment les calculer en 2026 ? Payfit répond à vos questions.

Qu’est-ce que les charges patronales ?

Les charges patronales sont les cotisations sociales versées par l’employeur, en plus du salaire brut, pour financer les protections sociales : maladie, retraite, chômage, accidents du travail, formation, apprentissage et logement. Leur taux global représente en moyenne 25 à 42 % du salaire brut.

Ces prélèvements, à la charge de l’employeur, ne sont pas déduits du salaire. Ils apparaissent sur la fiche de paie , mais seules les charges salariales sont prélevées sur le salaire brut.

Tous les employeurs, quel que soit leur secteur d’activité ou leur type de structure, doivent s’acquitter de ces cotisations sociales.

La formule est simple : une assiette × un taux.

L’assiette : le montant sur lequel s’appliquent les cotisations

L’assiette correspond à la base de calcul des cotisations. Elle est définie par la loi selon la nature de la cotisation. Il peut s’agir :

du salaire brut (comme pour la plupart des cotisations sociales) ;

d’un salaire limité au Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) pour l’assurance vieillesse plafonnée ;

de la totalité de la rémunération pour les cotisations déplafonnées ;

de certains éléments de paie spécifiques, comme l’intéressement ou la participation pour le forfait social ;

d’une rémunération “tranche 1” ou “tranche 2” pour la retraite complémentaire Agirc-Arrco.

Le taux : le pourcentage appliqué

Ce pourcentage est fixé par la réglementation et appliqué pour calculer le montant dû. Il varie selon :

le type de cotisation (maladie, retraite, chômage, etc.) ;

la taille de l’entreprise ;

le statut du salarié (cadre / non cadre) ;

le niveau de rémunération ;

certains dispositifs spécifiques (réductions, exonérations, pourcentages réduits).

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Quelles sont les charges patronales en France ?

Le tableau suivant synthétise les charges patronales obligatoires en France avec leurs assiettes et taux applicables à partir du 1er janvier 2026.

Si certaines de ces cotisations sont à la fois à la charge du salarié et de l’employeur, dans ce tableau, nous nous intéressons uniquement à la part patronale.

Cotisation / Contribution Taux patronal (2026) Assiette Assurance maladie, maternité, invalidité, décès 13 % Totalité de la rémunération (brute) Contribution solidarité autonomie (CSA) 0,30 % Totalité de la rémunération Assurance vieillesse (plafonnée) 8,55 % Jusqu’à 1 PASS (Plafond Sécurité Sociale) Assurance vieillesse (déplafonnée) 2,02 % Totalité de la rémunération Allocations familiales 5,25 % Totalité de la rémunération Accidents du travail / maladies professionnelles Variable selon entreprise / secteur Totalité de la rémunération Fonds national d’aide au logement (FNAL)* 0,10 % si < 50 salariés / 0,50 % si ≥ 50 salariés Selon effectif — sur toute la rémunération pour ≥ 50 salariés Contribution au dialogue social 0,016 % Totalité de la rémunération Assurance chômage** 4,00 % à partir du 1er mai 2025 (confirmé en 2026) Jusqu’à 4 PASS (192 240 € annuels) Cotisation AGS (Garantie des salaires) 0,25 % Salaire jusqu’à 4 PASS (plafond) Retraite complémentaire Agirc-Arrco (Tranche 1)*** 4,72 % Jusqu’à 1 PASS (ou la première tranche) Contribution d’équilibre général (CEG, Tranche 1) 1,29 % Même assiette que la tranche 1 Agirc-Arrco Retraite complémentaire Agirc-Arrco (Tranche 2) 12,95 % De 1 à 8 PASS selon les barèmes Contribution d’équilibre général (CEG, Tranche 2) 1,62 % Même base que la tranche 2 Agirc-Arrco Contribution d’équilibre technique (CET) 0,21 % Jusqu’à 8 PASS selon certains barèmes APEC (cadres) 0,036 % pour les collaborateurs cadres Salaire dans les tranches concernées (ex : jusqu’à 4 PASS selon certaines sources) Forfait social**** 20 % (sur certaines sommes assujetties : épargne entreprise, intéressement, etc.) Variable selon les dispositifs (sommes assujetties spécifiques) Taxe d’apprentissage 0,68 % Totalité de la rémunération selon la base conventionnelle / réglementaire Contribution à la formation professionnelle 0,55 % (ou 1 % selon la taille de l’entreprise) Totalité du salaire Participation à l’effort de construction (PEEC / “1 % logement”) 0,45 % (entreprises ≥ 50 salariés selon certaines sources) Totalité du salaire selon effectif ≥ 50 salariés

* Cotisation FNAL

** Cotisation assurance chômage

*** Retraite complémentaire Agirc-Arrco (Tranche 1)

**** Forfait social

👉 À noter : le taux de la cotisation d'accident du travai l et de maladies professionnelles varie en fonction du nombre d'accidents déclarés. Le plafond de la Sécurité sociale, quant à lui, est un seuil de revenu fixé chaque année en France comme référence pour le calculer certains prélèvements sociaux et prestations. Il détermine notamment la part du revenu soumise à cotisations.

Exemple de calcul des charges patronales

Prenons l’exemple d’un collaborateur qui gagne 2 000 € bruts par mois :

Cotisation Pourcentage patronal Calcul Montant (€) Allocations familiales 5,25 % 2 000 × 5,25 % 105 € Assurance vieillesse (plafonnée) 8,55 % 2 000 × 8,55 % 171 € Assurance chômage 4,00 % 2 000 × 4 % 80 € Retraite complémentaire Agirc-Arrco (Tranche 1) 4,72 % 2 000 × 4,72 % 94,40 €

Enfin, pour obtenir le coût patronal total, il suffit d’additionner les montants de chaque prélèvement :

salaire brut : 2 000 € ;

charges patronales : 105 + 171 + 80 + 94,40 = 450,40 € ;

salaire brut chargé, dit aussi “super-brut” : 2 450,40 €

Peut-on bénéficier de réductions des charges patronales ?

Oui, l’État a mis en place des mécanismes de réduction des charges sociales dans le but d’encourager l’emploi, de soutenir l’innovation ou de dynamiser certains territoires.

La réforme 2026 de l’allègement général des cotisations patronales

L’ allègement général vise à réduire une partie des cotisations patronales sur les salaires proches du SMIC, afin d’encourager l’emploi peu qualifié et de limiter le coût du travail.

À partir du 1er janvier 2026, plusieurs dispositifs fusionnent pour créer une réduction unique, plus progressive, qui s’applique jusqu’à 3 x le SMIC (au lieu de 1,6 x le SMIC anciennement) en garantissant un socle minimal de 2 % pour toutes les rémunérations éligibles.

Élément Avant 2026 Depuis 2026 Plafond d’allègement Jusqu’à 1,6 SMIC Jusqu’à 3 SMIC Taux réduit maladie 7 % (salaires < 2,5 SMIC) Supprimé (intégré dans l’allègement) Taux réduit allocations familiales 3,45 % (salaires < 3,5 SMIC) Supprimé (intégré dans l’allègement) Réduction minimale garantie 0 % au-delà de 1,6 SMIC 2 % jusqu’à 3 SMIC

Exemples concrets de réduction par niveau de salaire

Niveau de rémunération Montant brut mensuel (2026) Avant 2026 Depuis 2026 Au SMIC 1 823 € / mois 26 % environ 40 % environ (exonération maximale) À 1,5 SMIC 2 734 € / mois 12 % environ 15 % environ (réduction accrue) À 2 SMIC 3 646 € / mois 5 % environ 8 % environ (réduction étendue) À 2,5 SMIC 4 558 € / mois 0 % (hors dispositif) 5 % environ (nouvelle tranche couverte) À 3 SMIC 5 469 € / mois 0 % (hors dispositif) 2 % environ (réduction minimale garantie)

💡 Bon à savoir : au-delà de 3 SMIC, aucun allègement général ne s'applique. Les taux pleins de cotisations sont dus (13 % maladie, 5,25 % allocations familiales).

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Formule de calcul 2026

La nouvelle formule est suivante :

C = Tmin + (Tdelta × [0,5 × (3 × SMIC annuel / rémunération annuelle brute − 1)]^P)

Avec :

Tmin = 0,0200, c’est la réduction minimale garantie de 2 %

Tdelta = 0,3773 (FNAL 0,10 %) ou 0,3813 (FNAL 0,50 %)

P = 1,75, il renforce la dégressivité

Plafond au SMIC : Tmin + Tdelta = 0,3973 (FNAL 0,10 %) ou 0,4013 (FNAL 0,50 %)

👉 À noter : en 2026, les taux réduits de l’assurance maladie (7 %) et des allocations familiales (3,45 %) disparaissent entièrement. Leurs taux pleins (respectivement 13 et 5,25 %) entrent dans le périmètre de l’allègement au lieu de s’appliquer directement aux cotisations dans un souci de simplification et de cohérence.

Autres réductions possibles

D’autres allègements des cotisations patronales existent, comme :

l’ exonération JEI / JEU destinée aux jeunes entreprises innovantes (ou universitaires), sur certaines cotisations liées aux activités de recherche ;

les dispositifs d’allègement dans les ZFU-TE , bassins d’emploi à redynamiser (BER) ou zones de revitalisation rurale (ZRR) ;

les aides à l’apprentissage ou aux contrats en alternance qui peuvent réduire ou supprimer une partie des contributions employeur ;

les exonérations liées à l’Outre-mer (LODEOM) pour les entreprises concernées.

⚠️ Attention : chaque dispositif possède ses propres critères d’éligibilité (effectif, localisation, nature des activités…). Les allègements se font ensuite sur la base des cotisations concernées.

Enfin, pour limiter les contrats courts et encourager la stabilité de l’emploi, un système de bonus-malus s’applique sur la cotisation d’assurance chômage dans certains secteurs :

part patronale de base : 4,00 % (depuis le 1er mai 2025) ;

application d'un bonus (réduction possible jusqu’à 2,95 %) pour les entreprises avec un faible turnover du personnel ;

application d'un malus (augmentation jusqu’à 5,00 %) pour celles qui recourent fortement aux contrats courts.