À retenir : Les heures supplémentaires HCR concernent tout travail au-delà de 35 heures hebdomadaires .

Les majorations vont de 10 % à 50 % selon le nombre d’heures effectuées.

Le contingent annuel est de 360 heures pour les établissements permanents et 90 heures pour les saisonniers.

Le salarié peut choisir le paiement ou un repos compensateur équivalent .

L’employeur doit mentionner distinctement les heures supplémentaires et leur majoration sur le bulletin de paie.

Selon l’activité de l’entreprise, les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires.

Certains secteurs d’activité sont toutefois soumis à des règles spécifiques prévues par voie conventionnelle. C’est notamment le cas du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés. À ce titre, la convention collective HCR (Hôtels, Cafés, Restaurants) du 30 avril 1997 prévoit un cadre particulier encadrant la réalisation et la rémunération des heures supplémentaires réalisées par les salariés.

Qu’est-ce qu’une heure supplémentaire en HCR ?

Qu’est-ce qu’une heure supplémentaire en HCR ?

Selon la convention collective HCR, constitue une heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées que sur demande expresse de l’employeur ou avec son accord, même implicite. Elles ne peuvent donc résulter de la seule initiative du salarié.

⚠️ Attention : pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle ne sont pas des heures supplémentaires, mais des heures complémentaires HCR , soumises à un régime distinct.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures ouvrent droit à une majoration de salaire, dont les taux sont fixés par l’ IDCC 1979 :

10 % pour les heures réalisées de la 36ᵉ à la 39ᵉ heure ;

20 % de la 40ᵉ à la 43ᵉ heure ;

50 % à partir de la 44ᵉ heure.

Lorsque l’entreprise met en place un dispositif d’aménagement du temps de travail , les heures supplémentaires sont appréciées sur la base de la durée annuelle de travail. Dans ce cadre, les majorations applicables sont les suivantes :

10 % pour les heures supplémentaires réalisées entre 1 607 h et 1 790 h (correspondant en moyenne aux 36e, 37e, 38e et 39e heures ) ;

20 % entre 1 791 h et 1 928 h (correspondant en moyenne aux 40e, 41e et 42e heures) ;

25 % entre 1 929 h et 1 973 h (correspondant en moyenne à la 43e heure) ;

50 % réalisées à partir de 1 974 h (correspondant en moyenne à la 44e heure et au-delà).

Pour calculer les heures supplémentaires en hôtellerie-restauration :

déterminez le nombre d’heures travaillées au-delà de 35 heures ; répartissez ces heures selon les tranches de majoration : 10 %, 20 % ou 50 % ; multipliez chaque tranche par le taux horaire de base et appliquez la majoration correspondante ; additionnez les montants pour obtenir le total brut des heures supplémentaires.

📌 Exemple : un salarié en hôtellerie-restauration travaillant 44 heures avec un taux horaire de 11,50 € effectuera 9 heures supplémentaires : 4 heures à 10 %, 4 heures à 20 %, et 1 heure à 50 %. Le total brut des heures supplémentaires sera de 123,05 €.

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Qu’est-ce que le repos compensateur dans les HCR ?

Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé, en tout ou partie, par l’octroi d’un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions de la convention collective HCR. Ce repos est accordé selon les modalités suivantes :

110 % pour les heures supplémentaires travaillées de la 36ᵉ à la 39ᵉ heure ;

120 % de la 40ᵉ à la 43ᵉ heure ;

150 % à partir de la 44ᵉ heure.

La durée du repos compensateur est calculée sur la base de la rémunération majorée. Ainsi, une heure supplémentaire rémunérée avec une majoration de 20 % ouvre droit à un repos d’une durée équivalente à 1 heure et 12 minutes.

💡 Bon à savoir : le salarié doit être régulièrement informé de ses droits acquis au titre du repos compensateur. Cette information doit figurer sur le bulletin de paie ou sur un document annexé, et préciser pour le mois concerné :

le nombre d’heures supplémentaires travaillées ;

le nombre d’heures de repos compensateur acquis ;

le nombre d’heures de repos compensateur effectivement pris dans le cadre du dispositif.

Quelles sont les règles applicables au contingent d’heures supplémentaires dans le secteur des HCR ?

Le nombre d’heures supplémentaires pouvant être réalisées dans les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et des cafés est encadré par la convention collective HCR. Cette limite correspond au contingent d’heures supplémentaires, également appelé contingent annuel.

Ce contingent constitue un plafond au-delà duquel les heures supplémentaires réalisées par les salariés ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, dans les conditions prévues par la convention collective.

Le contingent d’heures supplémentaires applicable dans le secteur de l'hôtellerie-restauration est fixé à :

360 heures par an pour les établissements permanents ;

90 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers.

💡 Bon à savoir : seules les heures réalisées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures sont prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées doivent être rémunérées au salarié lors de la paie du mois au cours duquel elles ont été accomplies. Elles ne peuvent en aucun cas être différées, sauf lorsqu’elles sont remplacées par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par la convention collective des hôtes, cafés et restaurants.

Par ailleurs, l’entreprise a l’obligation de faire figurer distinctement sur le bulletin de paie :

le nombre d’heures de travail prévues par le contrat de travail ;

le nombre d’heures supplémentaires réalisées ;

le taux de majoration applicable à ces heures.

💡 Bon à savoir : le recours à un logiciel de paie ou à un SIRH peut faciliter la gestion des heures supplémentaires en HCR. Ces outils permettent notamment d’automatiser le décompte du temps de travail, l’application des majorations conventionnelles et la sécurisation du salaire.