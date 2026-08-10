Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
Bulletin de paie clarifié : nouveau modèle reporté au 1er janvier 2027
À retenir
Le bulletin de paie clarifié actuel reste obligatoire et conforme jusqu'au 31 décembre 2026.
Le nouveau modèle de bulletin de paie, initialement prévu en 2026, entrera finalement en vigueur le 1er janvier 2027.
L'affichage du montant net social est déjà obligatoire et doit figurer clairement sur tous les bulletins de paie.
Cette évolution vise à améliorer la compréhension du salaire, renforcer la transparence et simplifier les échanges entre salariés, employeurs et services RH.
Selon le Baromètre RH 2026 Tissot x PayFit, 22 % des RH citent l'évolution du bulletin de paie parmi leurs préoccupations réglementaires majeures. Bonne nouvelle pour les gestionnaires : l'obligation du nouveau modèle de bulletin clarifié est officiellement reportée au 1er janvier 2027. Ce délai supplémentaire offre une opportunité de préparer sereinement cette transition légale incontournable.
Avec ses lignes multiples aux intitulés incongrus et ses nombreux chiffres, le bulletin de paie est souvent difficile à décoder. Pourtant, la fiche de paie est une obligation légale : chaque mois, elle doit être délivrée au salarié par l’employeur.
En règle générale, l’employeur souhaite connaître rapidement le montant total que lui coûte un salarié. De plus, il lui est important de comprendre le détail de la fiche de paie et de s’assurer qu’aucune erreur ne s’est glissée dedans. Pour simplifier la tâche des employeurs, mais aussi afin de rendre ce document plus accessible aux salariés, le gouvernement fait régulièrement évoluer le bulletin de paie clarifié.
Qu’est-ce qu’un bulletin de paie clarifié ?
Initié en mars 2016, le bulletin simplifié ou bulletin de paie clarifié est obligatoire pour tous les employeurs depuis le 1er janvier 2018. Son objectif n’est pas de modifier les cotisations, mais de simplifier la lecture et la compréhension des montants.
Cette première clarification reposait sur trois piliers :
le regroupement des cotisations par grands blocs,
l’harmonisation des libellés,
la suppression des informations trop techniques ou redondantes.
Si cette version a grandement amélioré la lisibilité de la fiche de paie, le gouvernement a décidé d'aller plus loin avec une nouvelle mouture, dont le calendrier vient d'être réajusté.
Quel est le nouveau calendrier officiel ?
Conformément à l'arrêté du 11 août 2025 (modifiant l'arrêté du 31 janvier 2023), l'obligation d'utiliser le nouveau modèle de bulletin de paie est désormais reportée au 1er janvier 2027. Cette mesure était initialement programmée pour 2026.
Ce qu'il faut retenir pour votre gestion quotidienne :
jusqu’au 31 décembre 2026 : le modèle de bulletin que vous utilisez actuellement reste parfaitement conforme et légal ;
au 1er janvier 2027 : le passage au nouveau modèle devient obligatoire pour toutes les entreprises.
Ce report d'un an permet aux directions RH, aux gestionnaires de paie et aux éditeurs de logiciels de mettre à jour leurs outils sans urgence opérationnelle. Attention toutefois : ce sursis ne signifie pas qu'il ne se passe rien en 2026. L'intégration du Montant Net Social, elle, est déjà une obligation stricte.
Comprendre une fiche de paie ne devrait pas être un casse-tête.
Grâce au bulletin interactif, vos salariés comprennent leur fiche de paie en 1 clic. Plus besoin d'expliquer les cotisations, l'outil le fait pour vous, automatiquement.
Quelles sont les 5 grandes nouveautés du futur bulletin de paie ?
Le modèle qui deviendra obligatoire en 2027 ne se contente pas d'une simple refonte graphique. Il restructure l'information en profondeur pour sécuriser la gestion RH et fluidifier le dialogue social.
1. La consolidation des cotisations par pôles de protection
Le regroupement des charges par finalité est renforcé. Les cotisations sociales sont réparties en blocs clairs : Santé, Retraite, Famille, Chômage, et Accidents du travail / Maladies professionnelles. Cette organisation offre une vision synthétique de la protection sociale et réduit drastiquement le nombre de lignes à analyser.
2. La transparence immédiate du coût employeur
La mention “Total versé par l’employeur” est mise en avant. En centralisant le salaire brut et l'ensemble des cotisations patronales, elle permet à l'entreprise comme au collaborateur de comprendre immédiatement le coût global de l'emploi.
3. Le montant net social : une obligation immédiate
Contrairement au reste du modèle reporté à 2027, l’affichage du montant net social est d'ores et déjà obligatoire. Ce montant, qui sert de base de calcul unique pour les aides sociales (comme le RSA ou la Prime d'activité), doit figurer de manière très visible. Il ne remplace pas le "Net à payer", mais complète la lecture du bulletin.
4. L'agrégation des exonérations et des allègements
Les différents dispositifs de réduction de cotisations (comme la réduction générale des cotisations patronales) ne sont plus détaillés ligne par ligne. Ils sont désormais fusionnés sous une seule et unique mention : “Allègements de cotisations”.
5. L'épuration des données techniques secondaires
Pour éviter la surcharge d’informations, certains éléments très techniques (comme la liste exhaustive des différents organismes de recouvrement tels que l'URSSAF ou le FNAL) ne figurent plus systématiquement sur le document principal.
Quels sont les avantages de cette clarification du bulletin de paie ?
Ce nouveau modèle présente des avantages pour les salariés comme pour les employeurs :
pour les salariés : il garantit une meilleure compréhension du salaire net, offre une lecture simplifiée des cotisations et apporte une transparence totale sur le coût global de leur travail.
pour les employeurs et les RH : il réduit considérablement le volume de questions complexes posées aux équipes RH et standardise les processus de gestion de la paie.
💡 Bon à savoir : qu'il soit clarifié ou non, le document doit toujours comporter l'ensemble des mentions obligatoires du bulletin de paie prévues par la loi. En cas d’erreur ou d'omission, l’employeur (personne physique) s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 450 € par bulletin non conforme. Une vigilance particulière doit par exemple être accordée à l'affichage des jours fériés (chômés ou travaillés), qui doivent apparaître distinctement pour justifier les calculs de rémunération.
Comment anticiper les changements en matière de paie ?
Dans un contexte de transformation, anticiper les changements devient un levier clé pour réussir la transition en interne.
La communication interne, la clé d'une transition réussie
Puisque le report à 2027 offre un délai supplémentaire aux entreprises, il est stratégique de mettre à profit ce temps pour préparer vos équipes en douceur. En effet, le passage à un bulletin de paie profondément restructuré, bien qu'il soit conçu pour être plus lisible, peut temporairement désorienter certains collaborateurs habitués à l'ancien format.
Pour éviter une surcharge d'interrogations et de sollicitations auprès de votre service RH lors de la bascule officielle de janvier 2027, une démarche proactive de conduite du changement est indispensable.
Voici quelques actions concrètes à anticiper pour la fin de l'année 2026 :
diffuser une note explicative détaillée : envoyez une communication claire présentant un comparatif visuel entre l'ancien et le nouveau bulletin (un format “avant/après”), en soulignant les bénéfices directs pour le salarié ;
organiser un webinaire ou une réunion d'information : prévoyez une courte session de présentation animée par l'équipe RH pour expliquer la nouvelle logique des blocs (Santé, Retraite, etc.) et répondre aux inquiétudes en direct ;
créer un guide de lecture personnalisé : mettez à disposition sur votre intranet, ou en pièce jointe des fiches de paie de décembre 2026, un document de référence qui décrypte les nouvelles rubriques.
💡Bon à savoir : accompagner ce changement réglementaire avec pédagogie et anticipation permet de transformer une simple contrainte légale en une véritable preuve de transparence. C'est un excellent moyen de renforcer la confiance et la marque employeur au sein de votre entreprise.
L’exemple du bulletin de paie ultra-clarifié
Nous pensons que la transparence de la paie est un levier majeur de confiance et de fidélisation des collaborateurs. C'est pourquoi nous avons développé le bulletin de paie ultra-clarifié.
Il s'agit d'une page additionnelle interactive et visuelle qui synthétise les principales informations du bulletin conventionnel. Elle permet au salarié de comprendre la composition de son salaire en un coup d'œil, sans avoir à décrypter des lignes de codes d'URSSAF.
Vous trouverez ci-dessous à gauche le bulletin de paie clarifié classique et à droite, un exemple de bulletin de paie ultra-clarifié.
Si vous souhaitez disposer d’un exemple de bulletin de paie clarifié pour élaborer vos fiches de paie, vous pouvez télécharger notre modèle de bulletin de salaire simplifié.
Foire Aux Questions (FAQ)
Instauré par le ministère du Travail, le bulletin clarifié regroupe les cotisations sociales par thématiques (santé, retraite, etc.) afin de rendre la fiche de paie plus lisible. Ce cadre, qui modifie la fiche de paie, aide les entreprises et les salariés à mieux comprendre les flux financiers liés au salaire et limite le risque d'erreurs de gestion.
Grâce à une présentation épurée, le bulletin clarifié facilite la lecture des paies. Il améliore la transparence entre l’entreprise et le salarié, en rendant visibles les montants d’allègement de charges et les contributions sociales. Cela renforce la confiance entre l’entreprise et ses collaborateurs, tout en assurant la mise en conformité avec les obligations légales imposées par le ministère. Le bulletin de paie peut être dématérialisé, ou non.
Que vous établissiez une fiche de paie en ligne ou physique, le bulletin doit comporter différentes mentions obligatoires comme le montant du revenu brut, les contributions sociales, les allègements, ainsi que le total versé par l’employeur.
Les informations facultatives, comme des détails sur les organismes sociaux, peuvent être omises. Les entreprises sont tenues de respecter ce cadre sous peine de sanctions, telles qu’une amende pouvant atteindre 450 €. Une vérification des fiches de paie rigoureuse reste donc indispensable avant chaque envoi.
Parmi les éléments à vérifier sur un bulletin de paie clarifié, le paiement d'un jour férié doit apparaître distinctement lorsqu'il est chômé ou travaillé. Cette mention permet au salarié de comprendre l'impact des jours fériés sur sa rémunération mensuelle et à l'employeur de justifier les calculs effectués.
Les deux termes désignent en réalité le même document. Le bulletin de salaire simplifié est simplement l'expression couramment utilisée dans le langage courant pour parler du bulletin de paie clarifié obligatoire depuis 2018. Si le passage à son tout nouveau format restructuré est reporté à 2027, n'oubliez pas que tout bulletin de salaire simplifié édité en 2026 doit d'ores et déjà faire apparaître le montant net social de manière claire et isolée pour rester conforme à la législation.
Oui. Même si l'obligation d'utiliser le nouveau modèle de bulletin de paie est reportée au 1er janvier 2027, il est recommandé d'anticiper dès maintenant les évolutions nécessaires. Les éditeurs de logiciels de paie préparent progressivement leurs mises à jour afin d'intégrer les nouvelles rubriques, la réorganisation des cotisations et les exigences de présentation. Pour les entreprises, vérifier la compatibilité de leurs outils en amont permet d'éviter toute difficulté lors du passage au nouveau format et de garantir la conformité des bulletins dès son entrée en vigueur.
Pour aller plus loin...
Faire une fiche de paie implique 7 étapes clés, du brut au net à payer. Suivez notre guide pas à pas pour éviter les erreurs les plus fréquentes.
La fiche de paie en ligne est distribuée à 68 % des salariés français. Découvrez les atouts du bulletin de salaire dématérialisé et sa mise en place en entreprise.
Réaliser une fiche de paie apprenti en 2026 nécessite d'appliquer le SMIC à 1 867,02 € et l'exonération de 50 %. Évitez jusqu'à 450 € d'amende par bulletin.
Découvrez l'utilité du bulletin simplifié et utilisez notre modèle de fiche de paie simplifiée gratuitement pour n'oubliez aucune mention obligatoire.
Définition d'une fiche de paie, ses mentions obligatoires et les sanctions en cas de non-conformité. Le point complet pour employeurs et salariés.
La déduction entrée sortie sur fiche de paie concerne les salariés n'effectuant pas toutes les heures prévues du mois (embauche ou fin de contrat).