Première paie ? Votre 1er mois offert sans engagement
Votre compagnon paie & RH, toujours disponible
Directement intégré à PayFit, PayFit AI prend en charge vos rapports, vos éléments variables de paie, vos demandes de congés. Il détecte les anomalies avant la clôture et anticipe vos besoins. Associé à votre équipe de paie dédiée, vous bénéficiez d'une conformité garantie à chaque étape.
65%
de nos clients utilisent PayFit AI chaque mois
82%
accomplissent leurs tâches plus facilement
72%
gagnent du temps chaque jour
Lagarantied’êtretoujoursconforme
10 ans d'expertise en droit du travail
Une IA qui combine des années d’expertise en paie française et la puissance de notre moteur de calcul, à l’origine de millions de bulletins.
Précision absolue
Indemnités, conventions collectives, déclarations : PayFit AI répond à vos cas complexes avec la précision d'un expert paie. Il connaît votre entreprise sur le bout des doigts.
Accompagnement humain à la demande
Quand votre requête nécessite une intervention humaine, un expert PayFit prend le relais. Il connaît parfaitement votre situation. Aucune perte de temps, vous avancez rapidement.
Vos données protégées
Vos informations sont hébergées en Europe, conformes RGPD, certifiées ISO 27001. Vos échanges restent strictement confidentiels et n'entraînent aucun modèle.
Del’anticipationàl’action
Toujours une longueur d’avance
PayFit AI anticipe : vous recevez des alertes pour tout faire dans les temps, et toute anomalie vous est signalée avant la clôture. Sur chaque bulletin, on met en avant ce que vous devez vérifier.
Vos demandes prises en charge
Rapports RH générés, éléments variables transmis, régularisations poussées : on s'en charge. Vous gardez la visibilité en temps réel et validez chaque étape clé.
Les demandes collaborateurs gérées
Vos salariés posent leurs congés, consultent leur bulletin, obtiennent leurs réponses RH, directement depuis PayFit AI. Sans vous solliciter.
Du temps gagné
Le service apporté par nos experts dédiés et PayFit AI vous fait avancer plus rapidement. Résultat ? Vous consacrez toute votre énergie à ce qui compte le plus : vos équipes et votre croissance.
PayFit AI vu par nos clients
“Je ne peux plus faire sans ! Cela contribue à enlever une frustration énorme. En tant que dirigeant non expert RH, je suis en mesure de gérer mon équipe en quasi totale autonomie.”
Jérôme Pasquet
“PayFit AI est un outil génial, qui apporte des réponses claires et détaillées à mes questions simples.”
Yuna Lesteven
“PayFit AI, c'est super. Depuis, je contacte beaucoup moins le support. C'est très agréable de pouvoir l'utiliser à tout moment.”
Mélissa
Questions fréquentes
Qu'est-ce que PayFit AI ?
PayFit AI est l'agent IA de PayFit, dédié à la paie et aux RH. Contrairement à un assistant générique, il connaît votre entreprise : votre convention collective, vos accords internes, votre structure. Il répond à vos questions, prend en charge vos tâches, et fait intervenir un expert humain lorsque la situation le demande. Inclus dans tous les forfaits PayFit, sans surcoût.
Quelle différence entre PayFit AI et un chatbot RH classique ?
Un chatbot RH classique oriente vers une base documentaire figée. PayFit AI va plus loin : il s'appuie sur les données réelles de votre entreprise pour des réponses toujours contextualisées, effectue des actions que vous validez (pose de congés, génération de rapports), et intègre la garantie de conformité PayFit à chaque réponse.
Mes données sont-elles sécurisées avec PayFit AI ?
Absolument. La sécurité de vos données est notre priorité. Trois garanties clés :
certification ISO 27001 : sécurité auditée et certifiée ;
données hébergées en Europe : stockage 100 % européen, conformité RGPD totale ;
confidentialité totale : vos données ne sont jamais utilisées pour entraîner l'IA.
PayFit AI accède uniquement aux informations nécessaires pour répondre à vos questions, dans le strict respect de la confidentialité et de la réglementation européenne.
Comment PayFit AI m'aide-t-il à gagner en autonomie ?
PayFit AI vous permet de débloquer vos situations paie et RH immédiatement, sans attendre une réponse du service client. Vous avez une question à 22h en pleine clôture ? Un doute sur une prime le dimanche ? PayFit AI vous répond en quelques secondes, 24/7.
Résultat : 72 % de nos administrateurs réalisent leurs tâches RH et paie plus rapidement et 82 % accomplissent leurs tâches plus facilement. Vous prenez vos décisions en toute confiance, quand vous en avez besoin.
PayFit AI peut-il gérer mes situations paie complexes ?
Oui. PayFit AI s'appuie sur l'expertise PayFit : notre Centre d'aide, l'historique de milliers de cas clients résolus par nos équipes, et bientôt les documentations légales officielles. Chaque réponse est adaptée à votre contexte spécifique : votre convention collective, vos accords d'entreprise, votre structure.
PayFit AI ne vous donne pas une réponse générique trouvée sur internet, mais la solution qui correspond à votre réalité. 81 % de nos administrateurs font confiance aux réponses qu'ils reçoivent. Vous pouvez vous appuyer sur PayFit AI pour gérer vos situations complexes sereinement.
Que se passe-t-il si PayFit AI ne peut pas répondre à ma question ?
Si une situation nécessite une analyse plus approfondie ou une expertise humaine, un expert PayFit rejoint directement la conversation, pleinement informé. Pas besoin de vous répéter. Pas de perte d'information. Vous obtenez une réponse claire, à chaque fois. La fiabilité avant tout.
Comment me connecter à PayFit AI ?
PayFit AI est accessible directement depuis votre espace PayFit, sans installation ni configuration. Connectez-vous à votre compte et lancez une conversation. C'est aussi simple que ça. Disponible 24/7, vous pouvez poser vos questions où vous voulez, quand vous voulez.
Mes collaborateurs ont-ils accès à PayFit AI ?
Oui. PayFit AI est disponible pour tous vos collaborateurs directement depuis leur espace personnel. Ils peuvent poser toutes leurs questions RH et paie en toute autonomie, y compris sur les politiques internes de votre entreprise : règles de congés, avantages, procédures internes. Les administrateurs peuvent importer leurs propres documents directement dans PayFit AI, pour que chaque réponse reflète votre réalité, pas un modèle générique.
Toutes leurs conversations restent 100% privées et confidentielles. Rien n'est partagé avec vous ou les managers. Vos collaborateurs trouvent leurs réponses seuls, vous recevez moins de questions routinières. Tout le monde y gagne.
Puis-je avoir accès à PayFit AI sans être client ?
Non, PayFit AI est exclusivement réservé à nos clients. Il est inclus dans tous nos forfaits, sans surcoût.