Qu’est-ce que la taxe d’apprentissage ?

La taxe d’apprentissage est un impôt dû par les entreprises afin de financer les formations dans le domaine technique et professionnel.

Depuis le 1er janvier 2019, tout employeur devra s’affranchir de cette taxe d’apprentissage en même temps que la contribution à la formation professionnelle.

Ces deux taxes sont regroupées dans ce qu’on appelle la contribution unique à la formation et à l’alternance (CUFPA).

💡 Bon à savoir : toutes les entreprises de plus de 250 salariés devront payer un supplément à la taxe d’apprentissage, appelé la contribution supplémentaire à l’apprentissage.

Attention : à compter de 2022, la collecte de la taxe d’apprentissage est réalisée par l’URSSAF et les caisses de la MSA (pour le régime agricole) et non plus par l’OPCO.

Comment fonctionne la taxe d’apprentissage ?

La taxe d’apprentissage est due par toutes les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés, qui ont leur siège social en France et qui emploient au moins 1 salarié.

💡 Bon à savoir : les entreprises qui ne sont pas soumises à l’impôt, car elles ne réalisent aucun bénéfice en France et n’ont pas d’exploitation sur le territoire français, ne sont pas tenues de payer la taxe d’apprentissage.

Les structures concernées par cette taxe d’apprentissage sont notamment les suivantes :

Les entrepreneurs individuels ;



Les entreprises individuelles ou société ;



Les entreprises commerciales, industrielles, ou artisanales ;



Les coopératives agricoles ;



Les groupements d’intérêt économique (GIE).

💡 Bon à savoir : certains employeurs sont exonérés de cette taxe d’apprentissage, c’est le cas notamment :

Des entreprises qui emploient un ou plusieurs apprentis et dont la base annuelle d’imposition ne dépasse pas 6 fois le SMIC annuel (soit 111 930 € en 2021) ;



Des personnes morales qui ont uniquement un objectif d’enseignement ;



Des sociétés civiles de moyens ayant une activité non commerciale ;



Des groupements d’employeurs composés d’agriculteurs ou de sociétés agricoles qui eux-mêmes bénéficient de l’exonération.

Comment calculer la taxe d’apprentissage ?

Pour la taxe d’apprentissage et sa comptabilisation, il faut respecter plusieurs étapes afin de ne pas commettre d’erreur.



Etape 1 : la base de calcul de la taxe d’apprentissage

Dans votre entreprise, la base de calcul de votre taxe d’apprentissage est la masse salariale de l’année précédente.

La masse salariale correspond à l’ensemble des salaires soumis aux cotisations sociales et aux avantages en nature versés par l’entreprise.

La base de la taxe d’apprentissage, également appelé l’assiette de la taxe d'apprentissage englobe, notamment les sommes suivantes :

Les salaires fixes ;

Les primes ;

Les avantages en nature ;

Les cotisations salariales

Les indemnités (de licenciement, de congés payés, de départ à la retraite).

Toutefois, certaines entreprises peuvent bénéficier d’une exonération de la taxe d’apprentissage en fonction de l’effectif de l’entreprise :

Si votre entreprise a un effectif inférieur à 11 salariés : exonération totale de la taxe d’apprentissage pour les apprentis.

Si votre entreprise a un effectif égal ou supérieur à 11 salariés : exonération partielle à hauteur de 11% du SMIC.



💡 Bon à savoir : dans les départements et territoires d’Outre-mer, l’exonération partielle est à hauteur de 20% du SMIC.

Etape 2 : le taux de la taxe d’apprentissage

En France métropolitaine, le taux de la taxe d’apprentissage est de 0,68% de la masse salariale.

Le calcul est le suivant : masse salariale x 0,68%.

Attention : le département d’Alsace-Morelle a un régime particulier, le taux de la taxe d’apprentissage est de 0,44% de la masse salariale.

Etape 3 : les dépenses déductibles de la taxe d’apprentissage

Certaines de vos dépenses sont déductibles de la taxe d’apprentissage, c’est le cas notamment :

Des dépenses relatives au financement pour le développement des formations technologiques et professionnelles, hors dépenses d’apprentissage et d’insertion professionnelle ;

Des subventions versées au Centre de formation d’apprentis sous forme matériel (équipements ou matériels conformes aux besoins des formations dispensées).

Comment déclarer la taxe d’apprentissage ?

Contrairement à la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage ne fait pas l’objet d’une déclaration spécifique.

En effet, la déclaration de la taxe d’apprentissage se fait désormais en DSN (déclaration sociale nominative).

A compter du 1er janvier 2022, la déclaration de la taxe d’apprentissage est mensuelle.