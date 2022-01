Qu’est-ce qu’un salaire ?

Commençons par le début. Si vous vous demandez aujourd'hui comment calculer le coût total d'un salarié, sachez qu'il est indispensable de connaître le coût de son salaire.

En effet, le salaire est la contrepartie nécessaire de la relation de travail.

Dans le cadre d'un contrat de travail, il s'agit donc de la rémunération fournie aux salariés en rétribution de leurs services.

Le salaire correspond donc au prix versé par l’employeur en contrepartie du travail fourni par le salarié dans l’entreprise. Toutefois, le salaire versé ne correspond pas au coût réel du salarié pour l’entreprise, il est donc intéressant de procéder au calcul du coût d’un salarié.

💡Bon à savoir : il faut avoir en tête que le coût d'un salarié au SMIC n'est pas le même que lorsque son salaire est plus élevé. Combien coûte un salarié au SMIC ? En 2022,le coût du SMIC pour un employeur est d'environ 1620€.

Quels sont les éléments à prendre en compte pour le calcul du coût d’un salarié ?

La rémunération d’un salarié de votre entreprise se compose de différents éléments : le salaire de base, les primes, les bonus, les avantages en nature. Toutefois, pour le calcul du coût d’un salarié il faut y ajouter les cotisations sociales obligatoires.

Les éléments de rémunération

Le salaire de base

Le salaire de base est le salaire fixe brut que touche le salarié par mois ou par an. Il faut donc exclure de ce salaire tous les compléments de salaire (prime, avantages, etc.)

Les primes

Elles sont versées à titre exceptionnel et n'impactent donc pas le calcul du coût global d'un salarié sur le long terme. On peut par exemple parler de la prime de pouvoir d'achat, défiscalisée et dé-socialisée (c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de cotisations sociales sur cette prime uniquement), mise en place en fin d'année 2018 et qui est pérennisée cette année encore.

Les primes ne sont pas à prendre en compte dans le calcul du coût d’un salarié.

Le bonus

Contrairement à la prime, le bonus est intrinsèquement lié à l'atteinte d'objectifs, qu'ils soient communs à l'entreprise ou individuels. Les cotisations sociales dont on a parlé s'appliquent sur les bonus.

Il faut donc prendre en compte le bonus dans le calcul du coût d’un salarié.

N'hésitez pas à consulter notre modèle de rémunération pour aller plus loin. Il vous donnera les clés pour bâtir un modèle de rémunération juste et équitable pour garantir la paix entre vos salariés et le bonheur au sein de vos équipes.

Sur PayFit, nous vous proposons des exports complets pour connaître exactement le coût des salariés (salaire brut + charges patronales). Vous pouvez ainsi piloter efficacement votre activité.

Les cotisations sociales obligatoires

Pour apprendre à savoir comment calculer le coût global d'un salarié pour l'employeur, il faut également s'intéresser aux cotisations sociales obligatoires. On les appelle aussi "charges sociales".

Il s'agit de l'ensemble des prélèvements retenus sur le revenu. Ces charges servent au financement de plusieurs prestations sociales, comme la retraite, l'assurance maladie...

Elles servent également au financement de la formation professionnelle par exemple.

Il s'agit donc d'une fraction du salaire (brut ou super-brut) qui est prélevée par les organismes sociaux (aussi appelés caisses) afin d'être redistribuée selon un barème précis.

On doit faire la distinction entre deux types de cotisations sociales :

Les cotisations sociales salariales : elles sont déduites du salaire brut et impactent donc la paie du salarié. Elles représentent à peu près 22% du salaire brut.

: elles sont déduites du salaire brut et impactent donc la paie du salarié. Elles représentent à peu près 22% du salaire brut. Les cotisations sociales patronales : généralement plus élevées que les cotisations sociales salariales (entre 25 % à 42 % du salaire brut), elles sont déduites du super-brut et viennent augmenter le coût total d'un salarié.

La méthode de calcul : tout dépend des différents pourcentages attribués à chacune de ces cotisations sociales. Le calcul des charges patronales ne se fait pas de la même façon que celui des charges salariales. Cela varie avec le temps et les différentes politiques en place.

Vous devez donc les prendre en compte pour connaître le calcul du coût d’un salarié.