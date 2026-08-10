L’équilibre parfait entre technologie et humain

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Un assistant intelligent qui ne dort jamais, des experts à votre écoute, des ressources de formation pour tous les niveaux. Avec nous, vous dormirez toujours sur vos deux oreilles. Même en fin de mois.
Notre assistant IA vous répond en direct, jour et nuit, 365 jours/an.
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La réglementation paie évolue, nos ressources aussi. Nos juristes veillent à actualiser nos différents supports. Conformité juridique garantie.
Questions fréquentes
PayFit AI est un assistant conversationnel basé sur l'intelligence artificielle, alimenté par notre Centre d'aide. Disponible 24h/24 et 7j/7, il répond instantanément à vos questions sur la paie, la gestion RH et l'utilisation de la plateforme PayFit.
Chez PayFit, la sécurité de vos données est notre priorité absolue. PayFit AI n'accède jamais aux informations confidentielles de votre entreprise. Il se base uniquement sur les informations que vous partagez durant vos échanges. Ces données restent privées et sécurisées, sans jamais être transmises à d'autres systèmes IA ou entreprises externes. Cette approche s'inscrit dans notre démarche globale de sécurisation de la paie et de protection des données sensibles.
Nos conseillers sont disponibles sur le live chat et par mail (via la création d'un ticket) de 9h à 12h et de 14h à 18h, du lundi au samedi. En complément, notre assistant PayFit Copilot vous accompagne 24h/24 pour toutes vos questions sur la fiche de paie et la gestion administrative.
Deux solutions s'offrent à vous : interrogez notre assistant intelligent PayFit Copilot (disponible 24/7) ou créez une requête via notre formulaire de contact. Dans ce second cas, un conseiller vous répondra par email pendant nos horaires d'ouverture, et sa réponse sera archivée dans votre messagerie PayFit sécurisée. Pour les questions relatives aux charges patronales ou aux calculs complexes, notre assistant peut vous orienter efficacement.