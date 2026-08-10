L’équilibre parfait entre technologie et humain

Deux solutions s'offrent à vous : interrogez notre assistant intelligent PayFit Copilot (disponible 24/7) ou créez une requête via notre formulaire de contact. Dans ce second cas, un conseiller vous répondra par email pendant nos horaires d'ouverture, et sa réponse sera archivée dans votre messagerie PayFit sécurisée. Pour les questions relatives aux charges patronales ou aux calculs complexes, notre assistant peut vous orienter efficacement.