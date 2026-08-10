L’équilibre parfait entre technologie et humain

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Une paie bien gérée. Tout en étant bien entouré.

Derrière chaque clic, chaque question, chaque incertitude, il y a un expert prêt à vous épauler. Question complexe ou simple doute ? On est là. Pour de vrai.

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Capture d'écran de l'interface PayFit, présentant une fenêtre de chat avec des conseils pour remplir un formulaire d'ajout d'employé et un lien vers le service client.

+12 000

de nos clients utilisent notre assistant IA

+200

spécialistes engagés à vos côtés

+5 000

ressources gratuites pour vous former

Ce qu'on vous promet, jour après jour

Proximité

Proximité

Chat, e-mail : nous adaptons le canal selon votre demande.

Expertise

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+200 spécialistes répondent à vos questions les plus pointues.

Réactivité

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Service client réactif en semaine, assistant virtuel disponible 24h/7.

Autonomie

Autonomie

Aide en ligne et tutoriels vidéos à portée de main, en illimité.

PayFit AI :  votre assistant paie 24/7

Il ne dort jamais

Il ne dort jamais

PayFit Copilot vous répond instantanément. Même le jour de Noël. Même au beau milieu de la nuit.

Il a réponse à (presque) tout

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Il connaît les bases de la paie et des RH. Et vous explique comme personne comment vous servir de PayFit.

Il s’adapte au besoin

Il s’adapte au besoin

S’il ne sait pas vous répondre, il n’hésitera pas à vous mettre en relation avec nos experts.

Service client : +200 spécialistes en chair et en os

Des pros qui vous comprennent

Des pros qui vous comprennent

Nos équipes sont familières de vos problématiques. Ils prêtent attention à chacune de vos demandes, sans exception.

Des échanges sur-mesure

Des échanges sur-mesure

Chat instantané avec un expert ou formulaire de contact plus détaillé ? C'est vous qui choisissez.

Tout est mémorisé

Tout est mémorisé

L’historique complet de vos échanges est archivé précieusement dans votre espace 100 % sécurisé.

Fiabilité

PayFit Premium : des experts à tout moment

Deux nouveaux services pour un accès privilégié à nos experts. Parce qu’en paie, chaque minute compte.

Je veux en savoir plus

Centre d’aide : au service de votre autonomie

Une mine d’or de ressources

Une mine d’or de ressources

Articles, guides, vidéos tutos, FAQ : développez vos compétences au rythme de vos envies et de vos besoins.

Formation continue

Formation continue

Nous enrichissons régulièrement notre Centre d'aide. Lancement produit, évolution juridique, bonne pratique... Il y a toujours des nouveautés à découvrir.

Mises à jour en temps réel

Mises à jour en temps réel

La réglementation paie évolue, nos ressources aussi. Nos juristes veillent à actualiser nos différents supports. Conformité juridique garantie.

Ce qu’en disent nos clients
Capterra
4.5

Sur Capterra

David Simeoni
CEO @Elinoï
Plusieurs raisons expliquent notre choix de PayFit : la première, c'est qu'on trouvait le produit canon, et la deuxième raison était le suivi et l'accompagnement humain proposé par PayFit.

Questions fréquentes

PayFit AI est un assistant conversationnel basé sur l'intelligence artificielle, alimenté par notre Centre d'aide. Disponible 24h/24 et 7j/7, il répond instantanément à vos questions sur la paie, la gestion RH et l'utilisation de la plateforme PayFit.

Chez PayFit, la sécurité de vos données est notre priorité absolue. PayFit AI n'accède jamais aux informations confidentielles de votre entreprise. Il se base uniquement sur les informations que vous partagez durant vos échanges. Ces données restent privées et sécurisées, sans jamais être transmises à d'autres systèmes IA ou entreprises externes. Cette approche s'inscrit dans notre démarche globale de sécurisation de la paie et de protection des données sensibles.

Nos conseillers sont disponibles sur le live chat et par mail (via la création d'un ticket) de 9h à 12h et de 14h à 18h, du lundi au samedi. En complément, notre assistant PayFit Copilot vous accompagne 24h/24 pour toutes vos questions sur la fiche de paie et la gestion administrative.

Deux solutions s'offrent à vous : interrogez notre assistant intelligent PayFit Copilot (disponible 24/7) ou créez une requête via notre formulaire de contact. Dans ce second cas, un conseiller vous répondra par email pendant nos horaires d'ouverture, et sa réponse sera archivée dans votre messagerie PayFit sécurisée. Pour les questions relatives aux charges patronales ou aux calculs complexes, notre assistant peut vous orienter efficacement.

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