Les gardes et astreintes suivent des règles propres à chaque convention collective.

En pharmacie d'officine, les services de garde et d'urgence sont encadrés par l'article 7 de la convention collective (IDCC 1996), en lien avec les règles de repos hebdomadaire. En cabinet médical, l'article 18 de la convention IDCC 1147 distingue l'indemnité de garde de l'indemnité d'astreinte, deux éléments intégrés au calcul de la durée du travail.

Nous suivons ces éléments variables au fil du planning et les répercutons automatiquement sur le bulletin de paie, sans ressaisie.