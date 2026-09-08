Votre paie en bonne santé. Vos nerfs aussi.
Pharmacies, cabinets médicaux et dentaires : vous faites face à des horaires denses, des gardes réglementées, des variations de planning fréquentes. Vous manquez de temps pour vous concentrer sur vos patients ? Nous automatisons votre paie et centralisons vos process RH.
Rejoignez les 22 000 entreprises qui font confiance à Payfit
88 %
de satisfaction
+600
mises à jour légales et conventionnelles par an
3 min
pour ajouter un nouvel employé
Comment nous répondons à vos contraintes
Un 9h-18h ? Vous ne connaissez pas
Le secteur de la santé est soumis à des horaires atypiques, des gardes, des astreintes. Notre solution intègre vos plannings fluctuants sans heurts et sans erreurs.
Des coûts non anticipés ? Votre préoccupation constante
Embauches, départs, congés maladie, simulations de fin de contrat : notre tarif mensuel est fixe, et couvre toutes les situations. Nous ne surfacturons rien.
Des urgences à 20h ? Votre réalité
Modification à faire en plein week-end, variable oubliée en dernière minute, question tard le soir ? Notre support humain vous répond même le samedi, et notre assistant intelligent 24/7.
Les fonctionnalités préférées de nos clients
Automatisation paie & déclarations
Payfit gère votre paie de A à Z : répercussion en temps réel des variables de paie, génération automatique des bulletins, envoi automatisé des DSN et DPAE.
Plannings récurrents ou évolutifs
Vos équipes ont des horaires fixes ? Paramétrez-les directement dans Payfit. Ils varient d’un jour à l’autre ? Nous récupérons vos données depuis votre solution actuelle (compatible avec Skello).
Gestion des temps de travail
Heures supplémentaires, gardes de nuit, astreintes, majorations le weekend : Payfit calcule automatiquement chaque spécificité de votre secteur et la répercute sur votre paie.
Rappels automatiques
Fini la charge mentale des échéances ! Fins de période d'essai, renouvellements de contrats, mises à jour conventionnelles : nos alertes vous préviennent à chaque échéance.
Tableaux de bord et maîtrise budgétaire
Accédez à vos indicateurs RH en temps réel, anticipez vos coûts et créez des rapports sur-mesure. Estimez aussi le montant d'une embauche ou d'une fin de contrat grâce à notre simulateur.
Centralisation des process paie & RH
Vous gérez plusieurs cabinets ou sites de soins ? Choisissez une solution accessible partout. Centralisez la gestion du personnel, le suivi du temps de travail et même le paiement des salaires.
Diapositive 1 sur 1 - Antonin Noyelle
Il n’y a pas de mauvaises questions
Comment la paie prend-elle en compte les gardes et astreintes en pharmacie ou en cabinet médical ?
Comment la paie prend-elle en compte les gardes et astreintes en pharmacie ou en cabinet médical ?
Les gardes et astreintes suivent des règles propres à chaque convention collective.
En pharmacie d'officine, les services de garde et d'urgence sont encadrés par l'article 7 de la convention collective (IDCC 1996), en lien avec les règles de repos hebdomadaire. En cabinet médical, l'article 18 de la convention IDCC 1147 distingue l'indemnité de garde de l'indemnité d'astreinte, deux éléments intégrés au calcul de la durée du travail.
Nous suivons ces éléments variables au fil du planning et les répercutons automatiquement sur le bulletin de paie, sans ressaisie.
Mon expert-comptable actuel va-t-il accepter ce changement ?
Mon expert-comptable actuel va-t-il accepter ce changement ?
La majorité de nos clients maintiennent leur collaboration avec leur expert-comptable. Nous mettons à sa disposition un portail dédié où il récupère directement les écritures comptables et suit vos indicateurs RH et financiers. Votre expert-comptable délègue la gestion de la paie et les obligations sociales, deux tâches particulièrement lourdes en pharmacie, cabinet médical ou cabinet dentaire. Nos experts paie prennent le relais sur ces déclarations, ce qui laisse à votre comptable le temps de vous conseiller stratégiquement.
Payfit ne va-t-il pas compliquer mon quotidien ?
Payfit ne va-t-il pas compliquer mon quotidien ?
Bien au contraire. Aujourd'hui, vous compilez les heures supplémentaires, rassemblez les variables de paie, puis les transmettez à votre comptable. Vous patientez ensuite, échangez plusieurs fois, corrigez des erreurs. Vous transmettez vos éléments variables directement dans votre espace, et nous générons vos bulletins et sécurisons vos déclarations sociales. En cas de doute, nos experts paie restent joignables, et notre assistant intelligent détecte les anomalies avant validation.
Comment limiter le nombre d'interlocuteurs pour la paie et les RH ?
Comment limiter le nombre d'interlocuteurs pour la paie et les RH ?
Limiter le nombre d'interlocuteurs, c'est exactement ce que nous proposons. Nous regroupons la génération des bulletins de paie, le suivi des heures travaillées, l'archivage automatique, l'interface dédiée à votre expert-comptable et vos outils de pilotage RH. Plutôt que de coordonner plusieurs prestataires et logiciels, vous disposez d'une seule solution, avec une équipe d'experts paie à vos côtés pour toute question propre à votre secteur.
Mon équipe n'est pas à l'aise avec le digital, est-ce accessible à tous ?
Mon équipe n'est pas à l'aise avec le digital, est-ce accessible à tous ?
Absolument. Nos clients du secteur de la santé nous partagent souvent cette inquiétude, mais l'espace des collaborateurs est particulièrement intuitif. Chaque action, consultation des bulletins, pose de congés, se fait en quelques clics. Si vous souhaitez maintenir la distribution physique des bulletins de paie, imprimez-les simplement depuis votre espace. Ils restent également stockés en ligne de façon sécurisée. Un bulletin égaré ? Réimprimez-le en deux clics, sans déranger votre comptable.