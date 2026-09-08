Politique de cookies

1. Qu'est-ce qu'un cookie ?

Un cookie est un petit fichier texte placé et stocké pendant une durée limitée sur votre ordinateur, tablette, smartphone ou tout autre appareil qui vous permet de naviguer sur le Site et ou l'Application Payfit.

Les cookies permettent à Payfit de vous reconnaître, de garder en mémoire certaines informations relatives à vos préférences ou à votre parcours sur notre Site ou notre Application (ci-après les "Services"), à comprendre la façon dont vous utilisez nos services. Les cookies nous permettent également de proposer des annonces publicitaires ciblées.

2. Par qui sont déposés les Cookies ?

Les cookies sont déposés sur votre terminal par Payfit ou par des tiers.

Payfit a recours a quatre types de cookies:

Les cookies strictement nécessaires sont indispensables pour naviguer sur notre site Internet ou utiliser notre Application. Ils ne peuvent être paramètres car leur suppression pourrait entraîner des difficultés de navigation sur nos Services.

Les cookies fonctionnels nous permettent de vous reconnaître lorsque vous revenez utiliser nos Services et de vous proposer un contenu adapté à vos préférences (langage, affichage...).

Les cookies de performance nous fournissent des données statistiques sur la fréquentation et l'utilisation de nos Services. Ces informations nous permettent de comprendre vos interactions avec nos Services et de les améliorer en conséquence.

Les cookies marketing ou de mesure d'audience (dont notamment Realytics) permettent de conserver des traces de votre visite sur nos services, des pages que vous avez consultées et des liens sur lesquels vous avez cliqué dans le but d'afficher des annonces pertinentes et adaptées à vos centres d'intérêts.

4. Pendant combien de temps conservons-nous vos Cookies ?

Vos cookies sont conservés par Payfit pendant une durée de 12 mois avant d'être détruits.

5. Gestion des cookies

Il vous est possible de désactiver les cookies à tout moment en utilisant notre outil de gestion des cookies ou de les supprimer en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Nous tenons toutefois à vous rappeler que le paramétrage des cookies est susceptible de modifier vos conditions d'accès à nos Services et votre confort de navigation.

La configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies.

Pour Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

Pour Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Pour Safari: https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac

Pour Firefox: http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies

Pour Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

En tout état de cause, vous trouverez plus d'informations sur la publicité comportementale et sur la protection de la vie privée sur Internet à cette adresse : http://www.youronlinechoices.com/fr/et sur Google à l'adresse suivante : https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Digitalisez votre paie et vos RH avec Payfit

Vous souhaitez automatiser votre paie et optimiser vos processus RH ? Chez Payfit, nous aidons les créateurs d'entreprises, les TPE et PME à transformer leur gestion administrative. Fondée en 2016, notre solution automatise l'édition des bulletins de paie, les déclarations sociales et centralise la gestion des congés payés, notes de frais et processus RH. Notre solution permet aux dirigeants de maîtriser facilement le calcul des charges patronales, le calcul du coût d'un salarié et de comprendre chaque fiche de paie sans expertise préalable, tout en garantissant une conformité juridique rigoureuse.

Que vous ayez besoin de gérer les heures supplémentaires ou d'autres spécificités de paie, Payfit s'adapte à vos besoins.Présente dans 3 pays européens, Payfit accompagne déjà plus de 18 000 entreprises dans leur croissance, en leur faisant gagner un temps précieux pour se concentrer sur ce qui compte vraiment : le développement de leurs équipes et de leur activité.