Tous les employeurs doivent assurer la gestion de la paie.

Or, cette mission requiert des compétences juridiques, sociales et fiscales et nécessite d’y consacrer du temps et de l’argent. Pour vous donner une idée, chaque mois, ce ne sont pas moins de 7 millions de fiches de paie en France qui comportent des erreurs.

Pour se simplifier la vie, il est possible de recourir à un logiciel de paie, surtout pour la nouvelle année 2022, outil offrant de multiples avantages. Il vous permet de gagner du temps et de vous concentrer sur des tâches plus stratégiques et créatrices de valeur pour votre entreprise, comme le recrutement ou la formation de vos salariés.

Mais alors sur quels critères devez-vous vous baser pour choisir votre logiciel de fiches de paie en 2022 ? Comment être certain d’utiliser un outil fiable et sérieux ? Quelles sont les fonctionnalités offertes par un logiciel de paie ? PayFit vous éclaire.