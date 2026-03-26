À retenir : Les KPI RH sont des indicateurs clé de performance visant à mesurer l’efficacité des actions menées par les ressources humaines.

Ces indicateurs peuvent être déployés dans différentes fonctions RH comme le recrutement, la qualité de vie au travail ou encore la performance des salariés.

Pour être actionnable, un bon KPI doit répondre aux objectifs et aux priorités de l’entreprise (absentéisme, insatisfaction des collaborateurs, surcoût à l’embauche, image de marque, etc.).

Les ressources humaines jouent un rôle déterminant dans la gestion de la performance des entreprises. Au contact direct du terrain, les RH disposent de nombreuses informations sur l’environnement de travail et l’activité des salariés pouvant orienter une prise de décision stratégique.

Ces indicateurs de performance servent à mesurer l'efficacité des actions mises en place par les RH, qu'elles soient pilotées en interne ou confiées à un prestataire dans le cadre d'une externalisation RH, puis à les ajuster en observant les résultats dans le temps.

Voici les KPI RH indispensables à suivre en 2026.

Que sont les KPI RH ?

Définition d’un KPI RH

Comme son nom l’indique, un KPI (ou Key Performance Indicator) est un indicateur clé de performance.

Dans le domaine des ressources humaines, un KPI RH vise à collecter des informations sur une action précise lors d’une période donnée pour mesurer objectivement sa portée.

Les indicateurs RH servent à obtenir des data RH objectives : chaque donnée recueillie a pour but de rationaliser la prise de décision des dirigeants. Elle permet de détecter les points à perfectionner mais également à soutenir les arbitrages visant à améliorer la performance de l’entreprise ou des collaborateurs.

Intérêt d’un KPI RH

Selon le baromètre de 2025 de WTW , 84 % des DRH estiment que soutenir et accompagner la transformation de leur entreprise fait partie de leurs priorités principales.

Afin de remplir ce rôle stratégique, ils peuvent s’aider d’indicateurs KPI RH pour :

optimiser leurs processus ;

mieux employer les compétences et améliorer la productivité des équipes ;

renforcer l’ engagement des salariés ;

anticiper les besoins de l’entreprise ou du personnel ;

prévenir les risques organisationnels ou opérationnels ;

adapter les pratiques RH pour les aligner aux objectifs de l’entreprise, etc.

💡 Bon à savoir : la digitalisation RH permet de faciliter l’utilisation des KPI RH en les rendant à la fois plus fiables et plus exploitables.

Quels sont les KPIs RH les plus importants en 2026 ?

Turnover élevé, absentéisme important, insatisfaction des salariés : selon les problématiques rencontrées par une structure, il est possible de cibler les KPI analysant une situation précise.

Voici quelques exemples de KPI RH à suivre en fonction des priorités de l’entreprise.

Les KPI RH de recrutement

Lorsqu’une société s’interroge sur l’efficacité de son processus de recrutement , elle peut mettre en place des indicateurs RH à toutes les étapes du parcours d’embauche.

Les principaux KPI de recrutement à suivre concernent généralement :

le délai moyen de recrutement , c’est-à-dire le temps passé entre la publication de l’offre et la prise de poste ;

le taux de conversion des candidatures , soit le pourcentage de candidats qui passent d’un palier à l’autre (du CV reçu à l’entretien par exemple) ;

le coût par embauche incluant les dépenses internes et externes ;

le taux de rétention qui mesure la proportion de nouveaux collaborateurs restant dans l’entreprise après une certaine période, etc.

📌 Exemple : analyser le taux d’acceptation des offres permet d’identifier les freins d’une proposition (rémunération, conditions de travail, image employeur, etc.) afin d’améliorer son attractivité et d’engager plus de candidats.

Les KPI RH de performance des salariés

Le recours aux KPI RH reste un bon moyen d’évaluer la gestion de la performance d’une entreprise.

Pour jauger les performances de son personnel, un responsable RH peut suivre le taux de réalisation des objectifs :

individuels (par exemple avec le chiffre d’affaires généré par un salarié) ;

ou collectifs (avec le nombre de ventes d’une équipe ou d’un service).

Les KPI RH de qualité de vie au travail

Le bien-être au travail reste une préoccupation majeure pour les salariés, 22 % des actifs se déclarant en mauvaise santé mentale selon le baromètre 2026 de Qualisocial .

Pour mesurer l’impact des actions mises en place en matière de QVT ( Qualité de Vie au Travail ) ou RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), les DRH peuvent se concentrer sur des indicateurs liés au ressenti des salariés ou au climat social tels que :

le taux d’absentéisme (et les motifs d’absence) pouvant traduire un manque de motivation ;

le taux de satisfaction des salariés pour estimer leur engagement ;

l’ ancienneté moyenn e pour évaluer la stabilité ;

le taux de rotation du personnel (turnover) pour repérer les difficultés de rétention ou une ambiance dégradée.

📌 Exemple : le nombre d’accidents du travail reste un excellent indicateur pour déceler des conditions de travail inadaptées.

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Chaque entreprise possède son propre mode de fonctionnement et ses priorités. Selon sa taille, son statut et ses objectifs, elle aura besoin de suivre des indicateurs RH actionnables pour orienter sa stratégie RH.

Indicateurs RH pour une TPE

Dans les Très Petites Entreprises (TPE), les décisions prises par les RH ont un effet direct sur la performance globale.

Il est donc recommandé de se concentrer sur des KPI élémentaires comme l’effectif total, le taux d’absentéisme, le turnover ou encore la formation (pour assurer la polyvalence des équipes).

👉 À noter : ces indicateurs, facilement mesurables, permettent d’anticiper les besoins en recrutement et d’optimiser les ressources dans les petites structures.

KPI RH pour une PME

À l’inverse, pour les PME de plus de 10 salariés, il peut être pertinent de considérer des indicateurs démographiques (pyramide des âges, ancienneté) ainsi que le coût et le délai d’embauche pour ajuster les besoins d’organisation.

Au-delà de 50 salariés, une PME peut étudier sa performance RH en segmentant ses données par département ou par service (exemple : masse salariale, etc.).

Plus l’entreprise grandit, plus elle a intérêt à affiner l’analyse de ses indicateurs avec, par exemple, des KPI de formation et de mobilité interne, un indice de diversité pour mesurer l’équilibre dans les équipes (parité, inclusion), etc.