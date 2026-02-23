À retenir : Le prix d’un logiciel de paie dépend de différents critères : le nombre de salariés, le type de logiciel et les fonctionnalités incluses.

En 2026, le coût d’un logiciel de paie peut varier d’une dizaine à des milliers d’euros par mois selon les services proposés.

Il existe des outils gratuits mais leurs options sont souvent limitées.

Lorsqu’un employeur souhaite automatiser la gestion de la paie de son entreprise, il se tourne généralement vers un logiciel de paie.

Cet outil RH permet de gagner du temps dans l’élaboration des fiches de paie et de la gestion des congés et absences, tout en assurant la conformité de la transmission des déclarations sociales ( DSN par exemple). Mais utiliser un logiciel de paie performant et fiable représente un coût pour l’entreprise qu’il faut anticiper.

Offre logiciel de paie standard vs avancée

Une entreprise peut opter pour un logiciel de paie gratuit ou payant pour réaliser la gestion de paie de ses salariés.

Les logiciels de gestion de paie payants proposent des solutions plus complètes.

Ils se déclinent le plus souvent avec :

une offre standard (qui comprend le calcul des salaires, le suivi du temps de travail, etc.) ;

et une offre avancée qui intègre, par exemple, un logiciel SIRH .

Les coûts du logiciel incluent généralement le prix de l’offre standard auquel s’ajoute celui des options complémentaires.

Tarification d’un logiciel de paie payant

Le type de tarification d’un logiciel de paie dépend de la solution choisie par l’entreprise.

Un logiciel installé sur le serveur d’une entreprise ou directement sur les ordinateurs des salariés requiert l’achat d’une licence. Dans ce cas, il faudra aussi prévoir des frais de maintenance et de mise à jour de l’outil.

En revanche, les logiciels de paie en ligne (de type SaaS RH avec Cloud) fonctionnent avec un abonnement mensuel ou annuel.

💡 Bon à savoir : la facturation peut être calculée par salarié, par fiche de paie (en fonction du prix d’un bulletin de salaire ). Elle peut aussi être complétée par des services additionnels.

Combien coûte un logiciel de paie en 2026 ?

Le prix d’un logiciel de paie n’est encadré par aucun tarif officiel. Il varie selon le type d’outil utilisé, le nombre de salariés à traiter, les fonctionnalités proposées.

C’est pourquoi, le tarif peut aller de quelques dizaines d’euros à plusieurs milliers d’euros par mois :

pour un TPE (moins de 10 salariés), les premières offres payantes débutent à moins de 20 euros par mois en abonnement ;

pour une PME , le coût augmente avec le nombre de collaborateurs et les fonctionnalités souscrites. Les prix peuvent osciller de 50 € à plus de 100 € par mois par utilisateur ;

les solutions les plus complètes (grand groupe) peuvent représenter plusieurs centaines à milliers d’euros mensuels.

💡 Bon à savoir : de nombreux éditeurs de logiciels proposent un tarif de base autour de 10 € HT par mois pour un bulletin de salaire à l’unité. Il est possible d’opter pour une formule sous forme de pack (1 à 3 salariés) pour abaisser le montant final.

Voici le comparatif des tarifs des logiciels de paie en 2026 :

Logiciel Taille d’entreprise Prix indicatif / modèle tarifaire PayFit TPE / PME À partir d’environ 19 € HT / mois par collaborateur + ~49 € d’abonnement mensuel Silae PME / ETI / cabinets Tarif sur devis (personnalisé selon besoins et effectif) Cegid Payroll ETI / grandes entreprises Tarif sur devis (variable selon options et configuration) Sage Business Cloud Paie TPE / PME / ETI À partir d’environ 24 € HT / mois par salarié (hors éventuels modules additionnels) Macompta TPE / PME / indépendants À partir d’environ 24,92 € HT / mois pour le module paie (modulable selon options) ADP ETI / grandes entreprises Tarif sur devis (solutions personnalisées multi‑pays) Nibelis PME / ETI Tarif sur devis (cloud et automatisation DSN)

📌 Exemple : le tarif de notre logiciel de paie débute à 19 € par collaborateur et par mois. Il faut également compter l'abonnement mensuel de base de 49 € (qui varie selon le nombre de collaborateurs ajoutés) et possiblement des modules complémentaires selon les besoins de l’entreprise.

Sur le marché, il existe différentes offres de logiciels de paie payants. Leurs prix sont influencés par plusieurs critères.

Fixation du prix en fonction des fonctionnalités

Les tarifs sont généralement définis à partir des fonctionnalités du logiciel de paie incluses dans l’offre sélectionnée ou auxquelles les entreprises souhaitent souscrire.

Fonctionnalités d’un logiciel de paie Fonctionnalités communes indispensables à tous les logiciels de paie Fonctionnalités facultatives Édition automatisée des bulletins de paie ✔ Dématérialisation des bulletins de paie ✔ Veille juridique permanente sur la paie ✔ Export des données et tableaux de synthèse ✔ Sécurité ✔ Automatisation des déclarations sociales ✔ Génération de contrat de travail ✔ Gestion des notes de frais ✔ Gestion des congés ✔ Gestion du temps de travail ✔ Gestion comptable ✔ Gestion de la performance des salariés ✔

Fixation du prix en fonction du service

Le coût de ces logiciels peut aussi prendre en compte différents types de services :

une offre de conseils en droit social, en ressources humaines, etc. ;

un accompagnement spécialisé délivré par des experts en fiche de paie ;

une mise à disposition de différentes ressources comme un modèle de bulletins de paie, fiches pratiques, etc.

Pour trouver le meilleur logiciel de paie, veillez à bien comparer les services offerts.

Fixation du prix en fonction de la taille de l’entreprise

De la TPE/PME, aux grands groupes, en passant par l’ETI, tout type d’entreprise peut recourir à un logiciel de paie payant pour simplifier sa gestion de paie.

Dans la majorité des cas, le prix d’un logiciel de paie est conditionné par l’ effectif de l’entreprise . En effet, la majorité des éditeurs de logiciels comptent une licence par utilisateur, par salarié ou par fiche de paie générée.

👉 À noter : chez certains fournisseurs, la tarification peut être dégressive en fonction du volume annuel de bulletins de paie traités. Autrement dit, plus le nombre de salariés augmente, plus le coût unitaire par bulletin diminue, ce qui permet à l’employeur de rationaliser ses coûts.